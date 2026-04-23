https://ukraina.ru/20260423/dlya-poltov-zakryli-esch-tri-aeroporta-dopolnenie-svodki-ugroz-bpla-po-regionam-rossii-1078204351.html
Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России
Росавиация из-за угрозы БПЛА временно закрыла для полётов ещё четыре аэропорта — Череповца, Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода. Об этом в ночь на 23 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-23T03:20
украина.ру
россия
росавиация
аэропорты
аэропорт
череповец
иваново
ярославль
пенза
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/22/1017022240_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_913627beaf224fa62f5249964a093071.jpg
"Аэропорт Череповец... Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна)... Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в сообщениях официального телеграм-канала Росавиации от 2:30, 2:37 и 2:54 мск.Ранее для полётов были закрыты аэропорты Пензы, Саратова, Волгограда и Тамбова.В последние часы тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) дополнительно была объявлена в Херсонской области. "Жёлтый уровень" опасности по БПЛА распространился на Ярославскую область.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск в публикации - Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
аэропорт
череповец
иваново
ярославль
пенза
саратовская область
волгоградская область
херсонская область
нижний новгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/22/1017022240_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_530868c7a7efcd63517897710b20eb02.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, росавиация, аэропорты, аэропорт, череповец, иваново, ярославль, пенза, саратовская область, саратовские авиалинии, волгоградская область, херсонская область, угроза, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, нижегородская область, нижний новгород
Украина.ру, Россия, Росавиация, аэропорты, аэропорт, Череповец, Иваново, Ярославль, Пенза, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Волгоградская область, Херсонская область, угроза, опасность, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Нижегородская область, Нижний Новгород
Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России
03:16 23.04.2026 (обновлено: 03:20 23.04.2026)
Росавиация из-за угрозы БПЛА временно закрыла для полётов ещё четыре аэропорта — Череповца, Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода. Об этом в ночь на 23 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру