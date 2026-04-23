Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России - 23.04.2026
Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России
Росавиация из-за угрозы БПЛА временно закрыла для полётов ещё четыре аэропорта — Череповца, Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода. Об этом в ночь на 23 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-23T03:16
2026-04-23T03:20
Украина.ру
Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России

03:16 23.04.2026 (обновлено: 03:20 23.04.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Аэропорты Москвы и Московской области
Росавиация из-за угрозы БПЛА временно закрыла для полётов ещё четыре аэропорта — Череповца, Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода. Об этом в ночь на 23 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорт Череповец... Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна)... Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в сообщениях официального телеграм-канала Росавиации от 2:30, 2:37 и 2:54 мск.
Ранее для полётов были закрыты аэропорты Пензы, Саратова, Волгограда и Тамбова.
В последние часы тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) дополнительно была объявлена в Херсонской области. "Жёлтый уровень" опасности по БПЛА распространился на Ярославскую область.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск в публикации - Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь.
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияРосавиацияаэропортыаэропортЧереповецИвановоЯрославльПензаСаратовская областьСаратовские авиалинииВолгоградская областьХерсонская областьугрозаопасностьБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияНижегородская областьНижний Новгород
 
05:00Останется только поставить точки над "i": эксперт о сценариях переговоров в Исламабаде
04:45"Авиакеросина в Европе нет": Тимофей Борисов о топливном кризисе и проблемах Lufthansa
04:30Цены растут, пилоты бастуют: политолог о последствиях топливного кризиса для Германии
04:16МИД РФ прокомментировал планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО
04:15"Северяне" устроили охоту: Алехин о том, как FPV-дроны сжигают наземные роботы ВСУ
03:59"И это жутко": Замглавы МИД РФ описал отношения России и США, а также высказался на другие темы
03:16Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России
03:00Возглавляемые Британией силы отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда
02:42Пентагон сообщил об отставке министра ВМС США Фелана
02:10Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь
01:54Полковник ВСУ: "Русские вынуждают Сырского сделать убийственный ход"
01:20Названы условия для встречи Путина с Зеленским. События 22 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:51Фронтовая сводка за 22 апреля от канала "Дневник Десантника"
00:34Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:40Третий авианосец США направится к Ближнему Востоку на фоне окончания перемирия с Ираном
23:12Минобороны РФ опубликовало новую сводку потерь ВСУ
23:01ВСУ обстреляли Мелитополь. Новости СВО
22:59"Грязный дождь" и чёрный налёт: в Туапсе зафиксировано превышение уровня бензола
22:33Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива. Главное к этому часу
22:25Белый дом разделил страны НАТО на "хороших" и "плохих"
Лента новостейМолния