Для полётов закрыли уже восемь аэропортов. Дополнение сводки угроз БПЛА по регионам России - 23.04.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА временно закрыла для полётов ещё четыре аэропорта — Череповца, Иваново, Ярославля и Нижнего Новгорода. Об этом в ночь на 23 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-04-23T03:16

"Аэропорт Череповец... Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна)... Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в сообщениях официального телеграм-канала Росавиации от 2:30, 2:37 и 2:54 мск.Ранее для полётов были закрыты аэропорты Пензы, Саратова, Волгограда и Тамбова.В последние часы тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) дополнительно была объявлена в Херсонской области. "Жёлтый уровень" опасности по БПЛА распространился на Ярославскую область.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск в публикации - Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

