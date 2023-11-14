Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии
Возвращение всех городов Малороссии и Новороссии и сухопутный коридор в Приднестровье являются стратегическими задачами российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
У российской армии может быть несколько направлений для наступления. Одна из стратегических задач ВС РФ — контроль над черноморским побережьем, сухопутный коридор в Приднестровье, а также возвращение всех городов Малороссии и Новороссии, рассказал эксперт.
Для этого российской армии необходимо выйти на правый берег Днепра и занять там большие плацдармы, это возможно сделать с юга. Для этого у России есть достаточно сил и средств, добавил он.
"Напомню, что после подрыва Каховской ГЭС птица уже может долететь до середины Днепра. Он уже не такой широкий. И в холодное время мы совершим бросок через эту водную преграду. У нас для этого хватит понтонов", - отметил Леонков.
При этом ВСРФ нужно обратить внимание на каскад водохранилищ на Днепре, которые еще находятся под контролем Украины. Разведка должна правильно оценить возможности ВСУ на разных направлениях, после чего Генштаб Минобороны РФ разработает наступательную операцию, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 04:30Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах Украинская армия потеряла большую часть своего людского ресурса. Киеву очень нужны специалисты, которые будут сидеть в штабах и планировать операции. В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков