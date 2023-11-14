Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии

Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах

Украинская армия потеряла большую часть своего людского ресурса. Киеву очень нужны специалисты, которые будут сидеть в штабах и планировать операции. В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков