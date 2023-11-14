Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии - 14.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии
Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии - 14.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии
Возвращение всех городов Малороссии и Новороссии и сухопутный коридор в Приднестровье являются стратегическими задачами российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-11-14T04:10
2023-11-14T04:10
новости
россия
херсонское направление
вс рф
днепр
приднестровье
новороссия
освобождение
днепр (река)
каховская гэс
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У российской армии может быть несколько направлений для наступления. Одна из стратегических задач ВС РФ — контроль над черноморским побережьем, сухопутный коридор в Приднестровье, а также возвращение всех городов Малороссии и Новороссии, рассказал эксперт.Для этого российской армии необходимо выйти на правый берег Днепра и занять там большие плацдармы, это возможно сделать с юга. Для этого у России есть достаточно сил и средств, добавил он.При этом ВСРФ нужно обратить внимание на каскад водохранилищ на Днепре, которые еще находятся под контролем Украины. Разведка должна правильно оценить возможности ВСУ на разных направлениях, после чего Генштаб Минобороны РФ разработает наступательную операцию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231113/1050950597.html
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новости, россия, херсонское направление, вс рф, днепр, приднестровье, новороссия, освобождение, днепр (река), каховская гэс, всу, украина
Новости, Россия, Херсонское направление, ВС РФ, Днепр, Приднестровье, Новороссия, освобождение, Днепр (река), Каховская ГЭС, ВСУ, Украина

Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии

04:10 14.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Возвращение всех городов Малороссии и Новороссии и сухопутный коридор в Приднестровье являются стратегическими задачами российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
У российской армии может быть несколько направлений для наступления. Одна из стратегических задач ВС РФ — контроль над черноморским побережьем, сухопутный коридор в Приднестровье, а также возвращение всех городов Малороссии и Новороссии, рассказал эксперт.
Для этого российской армии необходимо выйти на правый берег Днепра и занять там большие плацдармы, это возможно сделать с юга. Для этого у России есть достаточно сил и средств, добавил он.
"Напомню, что после подрыва Каховской ГЭС птица уже может долететь до середины Днепра. Он уже не такой широкий. И в холодное время мы совершим бросок через эту водную преграду. У нас для этого хватит понтонов", - отметил Леонков.
При этом ВСРФ нужно обратить внимание на каскад водохранилищ на Днепре, которые еще находятся под контролем Украины. Разведка должна правильно оценить возможности ВСУ на разных направлениях, после чего Генштаб Минобороны РФ разработает наступательную операцию, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
Вчера, 04:30
Алексей Леонков о том, сколько живой силы "размотали" ВСУ и почему они бросают солдат умирать в окопах Украинская армия потеряла большую часть своего людского ресурса. Киеву очень нужны специалисты, которые будут сидеть в штабах и планировать операции. В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиРоссияХерсонское направлениеВС РФДнепрПриднестровьеНовороссияосвобождениеДнепр (река)Каховская ГЭСВСУУкраина
 
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