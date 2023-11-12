https://ukraina.ru/20231112/1050963929.html

Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы

Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы - 12.11.2023 Украина.ру

Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы

Более ¾ расходов бюджета Донецкой Народной Республики в 2023 году пришлось на социальные расходы. Об этом 12 ноября сообщил ТГ-канал Минфина ДНР.

2023-11-12T17:46

2023-11-12T17:46

2023-11-12T17:46

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"Как сообщили ДАН в региональном Минфине, средства направлены на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе госслужащим, а также соцпособия, пенсии и стипендии", - сказано в публикации на официальном ТГ-канале министерства.После воссоединения с Россией в 2023 году, с2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях России начали взимать все федеральные налоги. При этом сохранён высокий уровень дотаций бюджетов новых регионов РФ.Правительство России 5 ноября 2022 года приняло постановление "О порядке и условиях предоставления из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации". В 2023 году безвозмездные поступления из федерального бюджета в новые регионы РФ составили около 90% их доходов.При этом нынешнее руководство Украины считает Крым, ДНр, ЛНР и другие новые регионы РФ "своими", периодически отчитываясь за якобы осуществляемые социальные расходы.

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новости, днр, минфин, социальные расходы, бюджет, бюджетники, новые регионы рф, пенсии, пособия, стипендии