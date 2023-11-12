Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
Более ¾ расходов бюджета Донецкой Народной Республики в 2023 году пришлось на социальные расходы. Об этом 12 ноября сообщил ТГ-канал Минфина ДНР.
"Как сообщили ДАН в региональном Минфине, средства направлены на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе госслужащим, а также соцпособия, пенсии и стипендии", - сказано в публикации на официальном ТГ-канале министерства.
После воссоединения с Россией в 2023 году, с2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях России начали взимать все федеральные налоги. При этом сохранён высокий уровень дотаций бюджетов новых регионов РФ.
Правительство России 5 ноября 2022 года приняло постановление "О порядке и условиях предоставления из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации". В 2023 году безвозмездные поступления из федерального бюджета в новые регионы РФ составили около 90% их доходов.
При этом нынешнее руководство Украины считает Крым, ДНр, ЛНР и другие новые регионы РФ "своими", периодически отчитываясь за якобы осуществляемые социальные расходы.
28 октября, 18:01Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской областиЛуганская область, по большей части неподконтрольная нынешнему руководству Украины, получит из Киева дополнительное финансирование. Об этом в пятницу вечером 27 октября в своём аккаунте сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.