Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы - 12.11.2023 Украина.ру
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Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы
Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы - 12.11.2023 Украина.ру
Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы
Более ¾ расходов бюджета Донецкой Народной Республики в 2023 году пришлось на социальные расходы. Об этом 12 ноября сообщил ТГ-канал Минфина ДНР.
2023-11-12T17:46
2023-11-12T17:46
новости
днр
минфин
социальные расходы
бюджет
бюджетники
новые регионы рф
пенсии
пособия
стипендии
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"Как сообщили ДАН в региональном Минфине, средства направлены на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе госслужащим, а также соцпособия, пенсии и стипендии", - сказано в публикации на официальном ТГ-канале министерства.После воссоединения с Россией в 2023 году, с2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях России начали взимать все федеральные налоги. При этом сохранён высокий уровень дотаций бюджетов новых регионов РФ.Правительство России 5 ноября 2022 года приняло постановление "О порядке и условиях предоставления из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации". В 2023 году безвозмездные поступления из федерального бюджета в новые регионы РФ составили около 90% их доходов.При этом нынешнее руководство Украины считает Крым, ДНр, ЛНР и другие новые регионы РФ "своими", периодически отчитываясь за якобы осуществляемые социальные расходы.
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новости, днр, минфин, социальные расходы, бюджет, бюджетники, новые регионы рф, пенсии, пособия, стипендии
Новости, ДНР, Минфин, социальные расходы, бюджет, бюджетники, Новые регионы РФ, пенсии, пособия, стипендии

Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы

17:46 12.11.2023
 
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
© Раньше всех, ну почти телеграм-канал
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Более ¾ расходов бюджета Донецкой Народной Республики в 2023 году пришлось на социальные расходы. Об этом 12 ноября сообщил ТГ-канал Минфина ДНР.
"Как сообщили ДАН в региональном Минфине, средства направлены на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе госслужащим, а также соцпособия, пенсии и стипендии", - сказано в публикации на официальном ТГ-канале министерства.
После воссоединения с Россией в 2023 году, с2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях России начали взимать все федеральные налоги. При этом сохранён высокий уровень дотаций бюджетов новых регионов РФ.
Правительство России 5 ноября 2022 года приняло постановление "О порядке и условиях предоставления из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации". В 2023 году безвозмездные поступления из федерального бюджета в новые регионы РФ составили около 90% их доходов.
При этом нынешнее руководство Украины считает Крым, ДНр, ЛНР и другие новые регионы РФ "своими", периодически отчитываясь за якобы осуществляемые социальные расходы.
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Правительство Украины сообщило о дополнительном финансировании Луганской областиЛуганская область, по большей части неподконтрольная нынешнему руководству Украины, получит из Киева дополнительное финансирование. Об этом в пятницу вечером 27 октября в своём аккаунте сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
 
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