https://ukraina.ru/20231111/1050942342.html
Уроки Холодной войны: Ищенко о том, что России делать с западной пропагандой
Уроки Холодной войны: Ищенко о том, что России делать с западной пропагандой - 11.11.2023 Украина.ру
Уроки Холодной войны: Ищенко о том, что России делать с западной пропагандой
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге объяснил, есть ли основания считать, что Россия проигрывает информационную войну, а также описал механизмы, благодаря которым можно одержать победу
2023-11-11T11:47
2023-11-11T11:47
2023-11-11T12:10
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новости, видео, ростислав ищенко, холодная война, россия, запад, пропаганда, интервью
Новости, Видео, Ростислав Ищенко, холодная война, Россия, Запад, пропаганда, Интервью
Уроки Холодной войны: Ищенко о том, что России делать с западной пропагандой
11:47 11.11.2023 (обновлено: 12:10 11.11.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге объяснил, есть ли основания считать, что Россия проигрывает информационную войну, а также описал механизмы, благодаря которым можно одержать победу