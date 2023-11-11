https://ukraina.ru/20231111/1050937501.html

В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО

В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО - 11.11.2023 Украина.ру

В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО

В Германии после начала российской спецоперации на Украине для всё большего числа людей принятие горячего душа или тёплой ванны становится непозволительной роскошью. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost

2023-11-11T03:29

2023-11-11T03:29

2023-11-11T03:29

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сво

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Экономить на ранее столь привычной гигиенической процедуре, омываясь реже, быстрее и более холодной водой, немцев побуждает страх перед более высокими затратами."Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, в частности, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57 процентов", - говорится в статье.Каждый второй немец к настоящему моменту уже оборудовал своё жилище водо- и энергосберегающими системами, сделать это в ближайшее время планируют ещё 19 процентов, отмечают авторы материала.Газета также описывает различные способы, позволяющие экономить. Например, пользоваться быстрым душем вместо приёма ванны, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой в раковине.

https://ukraina.ru/20231109/1050883667.html

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новости, германия, энергетика, энергоресурсы, гигиена, сво, антироссийские санкции