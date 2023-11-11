https://ukraina.ru/20231111/1050937501.html
В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО
В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО - 11.11.2023 Украина.ру
В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО
В Германии после начала российской спецоперации на Украине для всё большего числа людей принятие горячего душа или тёплой ванны становится непозволительной роскошью. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost
2023-11-11T03:29
2023-11-11T03:29
2023-11-11T03:29
новости
германия
энергетика
энергоресурсы
гигиена
сво
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037388833_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_414c8b6988c97db84d69ae8181afd455.jpg
Экономить на ранее столь привычной гигиенической процедуре, омываясь реже, быстрее и более холодной водой, немцев побуждает страх перед более высокими затратами."Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, в частности, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57 процентов", - говорится в статье.Каждый второй немец к настоящему моменту уже оборудовал своё жилище водо- и энергосберегающими системами, сделать это в ближайшее время планируют ещё 19 процентов, отмечают авторы материала.Газета также описывает различные способы, позволяющие экономить. Например, пользоваться быстрым душем вместо приёма ванны, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой в раковине.
https://ukraina.ru/20231109/1050883667.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037388833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e3079ecb05c497c5d88f447cfddfb2c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, энергетика, энергоресурсы, гигиена, сво, антироссийские санкции
Новости, Германия, энергетика, энергоресурсы, гигиена, СВО, антироссийские санкции
В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО
В Германии после начала российской спецоперации на Украине для всё большего числа людей принятие горячего душа или тёплой ванны становится непозволительной роскошью. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost
Экономить на ранее столь привычной гигиенической процедуре, омываясь реже, быстрее и более холодной водой, немцев побуждает страх перед более высокими затратами.
"Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, в частности, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57 процентов", - говорится в статье.
Каждый второй немец к настоящему моменту уже оборудовал своё жилище водо- и энергосберегающими системами, сделать это в ближайшее время планируют ещё 19 процентов, отмечают авторы материала.
Газета также описывает различные способы, позволяющие экономить. Например, пользоваться быстрым душем вместо приёма ванны, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой в раковине.