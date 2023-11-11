В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО - 11.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231111/1050937501.html
В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО
В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО - 11.11.2023 Украина.ру
В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО
В Германии после начала российской спецоперации на Украине для всё большего числа людей принятие горячего душа или тёплой ванны становится непозволительной роскошью. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost
2023-11-11T03:29
2023-11-11T03:29
новости
германия
энергетика
энергоресурсы
гигиена
сво
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037388833_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_414c8b6988c97db84d69ae8181afd455.jpg
Экономить на ранее столь привычной гигиенической процедуре, омываясь реже, быстрее и более холодной водой, немцев побуждает страх перед более высокими затратами."Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, в частности, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57 процентов", - говорится в статье.Каждый второй немец к настоящему моменту уже оборудовал своё жилище водо- и энергосберегающими системами, сделать это в ближайшее время планируют ещё 19 процентов, отмечают авторы материала.Газета также описывает различные способы, позволяющие экономить. Например, пользоваться быстрым душем вместо приёма ванны, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой в раковине.
https://ukraina.ru/20231109/1050883667.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037388833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e3079ecb05c497c5d88f447cfddfb2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, энергетика, энергоресурсы, гигиена, сво, антироссийские санкции
Новости, Германия, энергетика, энергоресурсы, гигиена, СВО, антироссийские санкции

В средневековье? Берлинская газета сообщает о пикантной проблеме немцев после начала СВО

03:29 11.11.2023
 
© Pexels / Victoria Borodinova
- РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Pexels / Victoria Borodinova
Читать в
В Германии после начала российской спецоперации на Украине для всё большего числа людей принятие горячего душа или тёплой ванны становится непозволительной роскошью. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost
Экономить на ранее столь привычной гигиенической процедуре, омываясь реже, быстрее и более холодной водой, немцев побуждает страх перед более высокими затратами.
"Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, в частности, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57 процентов", - говорится в статье.
Каждый второй немец к настоящему моменту уже оборудовал своё жилище водо- и энергосберегающими системами, сделать это в ближайшее время планируют ещё 19 процентов, отмечают авторы материала.
Газета также описывает различные способы, позволяющие экономить. Например, пользоваться быстрым душем вместо приёма ванны, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой в раковине.
9 ноября, 10:58
Эксперимент с дровами: украинцы получат до 16 тыс. гривен на покупку топливаОб эксперименте по дополнительному обеспечению граждан дровами сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина
 
НовостиГерманияэнергетикаэнергоресурсыгигиенаСВОантироссийские санкции
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:00Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Лента новостейМолния