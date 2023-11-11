Военный обозреватель рассказал, как зашла в Крынки украинская ДРГ и смогут ли ВСУ расширить плацдарм
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
На Днепре противник продолжит действовать диверсионно-разведывательными группами. Российской армии выгодно, чтобы сейчас Украина перебрасывала силы на Херсонское направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В ситуации, когда ВС РФ постоянно наносят авиационные и артиллерийские удары, ВСУ очень сложно форсировать Днепр. Он могут переправить пехоту на лодках. Но чтобы разбить плацдарм, ВСУ необходимо наводить понтонные переправы, рассказал обозреватель.
Маловероятно, что ВСУ смогут разбить нормальный плацдарм на левобережье. Вероятнее всего, противник продолжит действовать на Днепре диверсионно-разведывательными группами, добавил он.
"Судя по визуальному подтверждению, поселок [Крынки в Херсонской области] частично занят мощной украинской ДРГ. Ее численность оценивается в 100 человек. Это усиленная рота", - рассказал Угольный.
В целом российской армии выгодно, чтобы Украина перебрасывала силы на этот участок фронта. Переброска под Херсон четырех бригад морской пехоты ВСУ с Времевского выступа позволила ВС РФ перейти там в контрнаступление, заключил собеседник Украина.ру.
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