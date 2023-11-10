Ермак уверен во внезапном завершении конфликта с Россией - 10.11.2023 Украина.ру
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Ермак уверен во внезапном завершении конфликта с Россией
Ермак уверен во внезапном завершении конфликта с Россией - 10.11.2023 Украина.ру
Ермак уверен во внезапном завершении конфликта с Россией
Глава офиса Зеленского считает, что конфликт закончится неожиданно. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1"
2023-11-10T16:15
2023-11-10T16:15
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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сравнил путь к завершению конфликта с забегом на стометровку.Ермак отметил, что точно неизвестно, когда завершится конфликт."Я думаю, никто не знает, когда закончатся военные действия. Они закончатся очень внезапно", - сказал Ермак.
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новости, новости украины, андрей ермак
Новости, Новости Украины, Андрей Ермак

Ермак уверен во внезапном завершении конфликта с Россией

16:15 10.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
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Глава офиса Зеленского считает, что конфликт закончится неожиданно. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1"
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сравнил путь к завершению конфликта с забегом на стометровку.

"Очень хотелось бы, чтобы это случилось бы как можно скорее. Мне жаль, что я не смогу сказать вам сенсацию. Но все ж, если сравнить с забегом на 100 метров, я уверен, что 70 мы пробежали. Осталось 30 – они самые трудные", – сказал глава Офиса президента.

Ермак отметил, что точно неизвестно, когда завершится конфликт.
"Я думаю, никто не знает, когда закончатся военные действия. Они закончатся очень внезапно", - сказал Ермак.
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НовостиНовости УкраиныАндрей Ермак
 
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