Ермак уверен во внезапном завершении конфликта с Россией

"Очень хотелось бы, чтобы это случилось бы как можно скорее. Мне жаль, что я не смогу сказать вам сенсацию. Но все ж, если сравнить с забегом на 100 метров, я уверен, что 70 мы пробежали. Осталось 30 – они самые трудные", – сказал глава Офиса президента.