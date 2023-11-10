https://ukraina.ru/20231110/1050918325.html
В Краснодарском крае осудили местного жителя, собиравшегося вступить в ряды ВСУ
В Краснодарском крае осудили местного жителя, собиравшегося вступить в ряды ВСУ - 10.11.2023 Украина.ру
В Краснодарском крае осудили местного жителя, собиравшегося вступить в ряды ВСУ
Этим летом мужчина попытался уехать на Украину для того, чтобы поступить в ряды ВСУ
2023-11-10T12:39
2023-11-10T12:39
2023-11-10T12:39
новости
краснодарский край
суд
всу
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Шесть лет колонии строгого режима Краснодарский краевой суд назначил 49-летнему местному жителю, который собирался вступить в ряды ВСУ. Об этом 10 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.Мужчина, у которого было двойное гражданство России и Украины, в июне принял решение уехать на Украину для вступления в ряды ВСУ. Его задержали сотрудники краевого УФСБ на железнодорожном вокзале, куда мужчина прибыл по указанию куратора от СБУ.В ходе досмотра в его вещах обнаружили паспорт гражданина Украины и присягу на имя президента Украины.Суд признал подсудимого виновным в умышленном создании условий для перехода на сторону противника и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.В качестве дополнительного наказания ему назначен один год ограничения свободы, говорится в сообщении пресс-службы.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего, который отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях в зоне СВО. При этом он ссылался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.
https://ukraina.ru/20231109/1050903706.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, краснодарский край, суд, всу
В Краснодарском крае осудили местного жителя, собиравшегося вступить в ряды ВСУ
Этим летом мужчина попытался уехать на Украину для того, чтобы поступить в ряды ВСУ
Шесть лет колонии строгого режима Краснодарский краевой суд назначил 49-летнему местному жителю, который собирался вступить в ряды ВСУ. Об этом 10 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.
Мужчина, у которого было двойное гражданство России и Украины, в июне принял решение уехать на Украину для вступления в ряды ВСУ. Его задержали сотрудники краевого УФСБ на железнодорожном вокзале, куда мужчина прибыл по указанию куратора от СБУ.
В ходе досмотра в его вещах обнаружили паспорт гражданина Украины и присягу на имя президента Украины.
Суд признал подсудимого виновным в умышленном создании условий для перехода на сторону противника и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В качестве дополнительного наказания ему назначен один год ограничения свободы, говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего, который отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях в зоне СВО. При этом он ссылался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.