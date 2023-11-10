В России создали уникальную неуправляемую авиационную ракету - 10.11.2023 Украина.ру
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В России создали уникальную неуправляемую авиационную ракету
В России создали уникальную неуправляемую авиационную ракету - 10.11.2023 Украина.ру
В России создали уникальную неуправляемую авиационную ракету
В Москве 10 ноября состоялось награждение лауреатов премии имени Героя России Н. Макаровца.
2023-11-10T12:40
2023-11-10T12:40
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Награда присуждается за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения. В 2023 году на нее претендовали 110 кандидатов. Все победители получили премии: за первое место – 800 тысяч рублей, второе – 600 тысяч рублей, третье – 400 тысяч рублей, лауреаты отдельной номинации "Заслуженный ветеран" получили по 500 тысяч рублей.В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победителем признан авторский коллектив Научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева, представивший разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения.Неуправляемая авиационная ракета калибра 80 мм превосходит по своим характеристикам все имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги. Разработанный в ходе выполнения опытно-конструкторской работы новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель позволяет на его основе проектировать перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения.Также коллектив "Сплава" стал победителем в номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений" с проектом по разработке и внедрению в производство гибридного теплозащитного покрытия выходного конуса соплового блока реактивного снаряда РСЗО калибра 122 мм. Работа принадлежит авторскому коллективу Научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева.Найденные авторами решения позволили обеспечить безотказное функционирование реактивного снаряда. В инновационной технологии нанесения гибридного теплозащитного покрытия использовались только отечественные материалы.
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новости, россия, разработчики, ростех, премия, ракета
Новости, Россия, разработчики, Ростех, премия, Ракета

В России создали уникальную неуправляемую авиационную ракету

12:40 10.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
В Москве 10 ноября состоялось награждение лауреатов премии имени Героя России Н. Макаровца.
Награда присуждается за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения. В 2023 году на нее претендовали 110 кандидатов.
Все победители получили премии: за первое место – 800 тысяч рублей, второе – 600 тысяч рублей, третье – 400 тысяч рублей, лауреаты отдельной номинации "Заслуженный ветеран" получили по 500 тысяч рублей.
В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победителем признан авторский коллектив Научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева, представивший разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения.
"Авторы смогли решить ряд сложных научных, технических и практических задач, создав ракету, применение которой позволяет обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. Научная новизна работы состоит в том, что впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов", – сообщили в Ростехе.
Неуправляемая авиационная ракета калибра 80 мм превосходит по своим характеристикам все имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги. Разработанный в ходе выполнения опытно-конструкторской работы новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель позволяет на его основе проектировать перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения.
Также коллектив "Сплава" стал победителем в номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений" с проектом по разработке и внедрению в производство гибридного теплозащитного покрытия выходного конуса соплового блока реактивного снаряда РСЗО калибра 122 мм. Работа принадлежит авторскому коллективу Научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева.
Найденные авторами решения позволили обеспечить безотказное функционирование реактивного снаряда. В инновационной технологии нанесения гибридного теплозащитного покрытия использовались только отечественные материалы.
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