https://ukraina.ru/20231110/1050917833.html

В России создали уникальную неуправляемую авиационную ракету

В России создали уникальную неуправляемую авиационную ракету - 10.11.2023 Украина.ру

В России создали уникальную неуправляемую авиационную ракету

В Москве 10 ноября состоялось награждение лауреатов премии имени Героя России Н. Макаровца.

2023-11-10T12:40

2023-11-10T12:40

2023-11-10T12:40

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Награда присуждается за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения. В 2023 году на нее претендовали 110 кандидатов. Все победители получили премии: за первое место – 800 тысяч рублей, второе – 600 тысяч рублей, третье – 400 тысяч рублей, лауреаты отдельной номинации "Заслуженный ветеран" получили по 500 тысяч рублей.В номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" победителем признан авторский коллектив Научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева, представивший разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения.Неуправляемая авиационная ракета калибра 80 мм превосходит по своим характеристикам все имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги. Разработанный в ходе выполнения опытно-конструкторской работы новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель позволяет на его основе проектировать перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения.Также коллектив "Сплава" стал победителем в номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений" с проектом по разработке и внедрению в производство гибридного теплозащитного покрытия выходного конуса соплового блока реактивного снаряда РСЗО калибра 122 мм. Работа принадлежит авторскому коллективу Научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева.Найденные авторами решения позволили обеспечить безотказное функционирование реактивного снаряда. В инновационной технологии нанесения гибридного теплозащитного покрытия использовались только отечественные материалы.

https://ukraina.ru/20230816/1048741168.html

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новости, россия, разработчики, ростех, премия, ракета