Киев ждет третью установку ПВО Patriot из Германии - 10.11.2023 Украина.ру
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Киев ждет третью установку ПВО Patriot из Германии
Киев ждет третью установку ПВО Patriot из Германии - 10.11.2023 Украина.ру
Киев ждет третью установку ПВО Patriot из Германии
Два дивизиона Patriot уже находятся на боевом дежурстве на Украине
2023-11-10T12:06
2023-11-10T12:06
новости
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поставки
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Третью установку ПВО Patriot Киев рассчитывает получить в ближайшее время. Об этом 10 ноября заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат."У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает", - заявил Игнат Youtube-каналу Новини.LIVE.Министерство обороны Германии в октябре сообщило, что готовится второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро. В рамках этого пакета планируется отправление дополнительных средств ПВОPatriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard на Украину.В ведомстве также сообщили, что три немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, а также обслуживающих их военнослужащие 10 ноября покинут территорию Польши. Эти системы Берлин предоставил Варшаве в ответ на обстрел населенного пункта Пшеводув на территории Польши 15 ноября 2022 года. Тогда в этом населенном пункте на границе в Украиной упала украинская ракета С-300, в результате чего погибли два человека.Ранее сообщалось, что Германия оставит свои системы Patriot в Польше до конца 2023 года.
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новости, украина, германия, пво, зрк patriot, поставки
Новости, Украина, Германия, ПВО, ЗРК Patriot, поставки

Киев ждет третью установку ПВО Patriot из Германии

12:06 10.11.2023
 
© Twitter / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Twitter / Oleksii Reznikov
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Два дивизиона Patriot уже находятся на боевом дежурстве на Украине
Третью установку ПВО Patriot Киев рассчитывает получить в ближайшее время. Об этом 10 ноября заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает", - заявил Игнат Youtube-каналу Новини.LIVE.
Министерство обороны Германии в октябре сообщило, что готовится второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро. В рамках этого пакета планируется отправление дополнительных средств ПВОPatriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard на Украину.
В ведомстве также сообщили, что три немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, а также обслуживающих их военнослужащие 10 ноября покинут территорию Польши. Эти системы Берлин предоставил Варшаве в ответ на обстрел населенного пункта Пшеводув на территории Польши 15 ноября 2022 года. Тогда в этом населенном пункте на границе в Украиной упала украинская ракета С-300, в результате чего погибли два человека.
Ранее сообщалось, что Германия оставит свои системы Patriot в Польше до конца 2023 года.
Тимофей Борисов интервью
9 ноября, 16:39
Тимофей Борисов: Германия перебрасывает танки в Литву, чтобы воевать с Россией под руководством СШАГермания начала перестройку своих вооруженных сил и перевод промышленности на военные рельсы. Если раньше немцы думали, что своя армия им не нужна, они находятся под зонтиком США, то сейчас произошел коренной слом этой позиции, считает политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
 
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