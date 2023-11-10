https://ukraina.ru/20231110/1050917410.html

Киев ждет третью установку ПВО Patriot из Германии

Киев ждет третью установку ПВО Patriot из Германии - 10.11.2023 Украина.ру

Киев ждет третью установку ПВО Patriot из Германии

Два дивизиона Patriot уже находятся на боевом дежурстве на Украине

2023-11-10T12:06

2023-11-10T12:06

2023-11-10T12:06

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Третью установку ПВО Patriot Киев рассчитывает получить в ближайшее время. Об этом 10 ноября заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат."У нас есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве, сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает", - заявил Игнат Youtube-каналу Новини.LIVE.Министерство обороны Германии в октябре сообщило, что готовится второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро. В рамках этого пакета планируется отправление дополнительных средств ПВОPatriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard на Украину.В ведомстве также сообщили, что три немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, а также обслуживающих их военнослужащие 10 ноября покинут территорию Польши. Эти системы Берлин предоставил Варшаве в ответ на обстрел населенного пункта Пшеводув на территории Польши 15 ноября 2022 года. Тогда в этом населенном пункте на границе в Украиной упала украинская ракета С-300, в результате чего погибли два человека.Ранее сообщалось, что Германия оставит свои системы Patriot в Польше до конца 2023 года.

https://ukraina.ru/20231109/1050896820.html

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новости, украина, германия, пво, зрк patriot, поставки