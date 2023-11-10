Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Украинских военнослужащих ждёт серьёзное поражение на фронте, заявил бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин в своём YouTube-канале
"Все идет к тому, что на фронте у Украины будет поражение. Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского", — заявил Соскин.
По его мнению, для Украины на передовой складывается тяжелое положение дел. При этом, говорит он, на фронт уже были брошены последние военные ресурсы.
Украинское правительство не справляется с ухудшающейся ситуацией.
"Можно чётко говорить, что начался полный крах фронта и режима", — резюмировал Соскин.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.
Вчера, 04:50Военный эксперт о том, как Залужный готовится "слить" Зеленского и превратить киевский режим в хунтуГлавком ВСУ Залужный завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы президенту Владимиру Зеленскому. Но приход Залужного к власти превратит киевский режим в хунту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян