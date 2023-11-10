Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима - 10.11.2023 Украина.ру
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Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима - 10.11.2023 Украина.ру
Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
Украинских военнослужащих ждёт серьёзное поражение на фронте, заявил бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин в своём YouTube-канале
2023-11-10T10:15
2023-11-10T10:15
новости
украина
владимир зеленский
олег соскин
всу
фронт
валерий залужный
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"Все идет к тому, что на фронте у Украины будет поражение. Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского", — заявил Соскин.По его мнению, для Украины на передовой складывается тяжелое положение дел. При этом, говорит он, на фронт уже были брошены последние военные ресурсы.Украинское правительство не справляется с ухудшающейся ситуацией.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, олег соскин, всу, фронт, валерий залужный
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, ВСУ, фронт, Валерий Залужный

Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима

10:15 10.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинских военнослужащих ждёт серьёзное поражение на фронте, заявил бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин в своём YouTube-канале
"Все идет к тому, что на фронте у Украины будет поражение. Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского", — заявил Соскин.
По его мнению, для Украины на передовой складывается тяжелое положение дел. При этом, говорит он, на фронт уже были брошены последние военные ресурсы.
Украинское правительство не справляется с ухудшающейся ситуацией.
"Можно чётко говорить, что начался полный крах фронта и режима", — резюмировал Соскин.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 04:50
Военный эксперт о том, как Залужный готовится "слить" Зеленского и превратить киевский режим в хунтуГлавком ВСУ Залужный завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы президенту Владимиру Зеленскому. Но приход Залужного к власти превратит киевский режим в хунту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВСУфронтВалерий Залужный
 
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