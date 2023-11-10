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Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима

Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима - 10.11.2023 Украина.ру

Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима

Украинских военнослужащих ждёт серьёзное поражение на фронте, заявил бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин в своём YouTube-канале

2023-11-10T10:15

2023-11-10T10:15

2023-11-10T10:15

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украина

владимир зеленский

олег соскин

всу

фронт

валерий залужный

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"Все идет к тому, что на фронте у Украины будет поражение. Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского", — заявил Соскин.По его мнению, для Украины на передовой складывается тяжелое положение дел. При этом, говорит он, на фронт уже были брошены последние военные ресурсы.Украинское правительство не справляется с ухудшающейся ситуацией.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.

https://ukraina.ru/20231109/1050853351.html

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новости, украина, владимир зеленский, олег соскин, всу, фронт, валерий залужный