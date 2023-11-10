https://ukraina.ru/20231110/1050910722.html

Выдающийся торговый "успех" Украины

Выдающийся торговый "успех" Украины - 10.11.2023 Украина.ру

Выдающийся торговый "успех" Украины

Европа не случайно пребывает в перманентном кризисе и не видит выхода из него. Корень зла в том, что за последние годы Запад в целом и Европа в частности многому научились у Украины.

2023-11-10T06:32

2023-11-10T06:32

2023-11-10T06:47

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Некоторые украинские фокусы, освоенные Западом за годы сотрудничества с киевским режимом выглядят относительно безобидными. Так, например, при помощи СМИ можно некоторое время внушать народу, что Байден не старый, впавший в детство, коррупционер, а мудрый и дальновидный политик. Главное вовремя "прозреть", как, например, "прозрели" украинские СМИ, "внезапно" обнаружившие, что Порошенко не талантливый государственный деятель, не великий полководец и даже не "президент мира", а просто беззастенчивый лжец и ворюга, поэтому его надо срочно поменять на Зеленского, который пять лет назад описывался украинскими (и не только) журналистами и экспертами, как средоточие редчайших достоинств – человек единственно способный спасти Украину от войны с Россией, принести мир в Донбасс и никого при этом не обидеть: ни нацистов, ни антифашистов, ни русофилов, ни русофобов.Сейчас точка зрения украинских СМИ на Зеленского меняется, как меняется и мнение американской прессы о Байдене. Впрочем, эти процессы идут не быстро, так как одним талантом (тащить и не пущать) Зеленский и Байден, несомненно, обладают и границы "свободы слова", как и объём "конструктивной критики" умеют определять жёстко.В целом, подобного рода фокус с продажей избирателям очередного "кота в мешке" относительно безобиден, если не повторять его часто. Просто группа лиц по итогу солидно обогащается за счёт обеднения всего государства. Если же на каждых выборах продавать народу очередного талантливого коррупционера, легко обходящего по масштабам воровства предшественника, то получается в чистом виде Украина. Запад до такого пока не дошёл (только примеряется), а Украину не жалко: всё равно она никому не нужна.Но за десятилетия независимого хозяйствования Киев изобрёл и менее безобидные фокусы, способные быстро довести до ручки самую процветающую экономику. В частности, одним из талантливейших изобретений украинских политиков является метод искусственной подгонки ответа под условия задачи. Так, уже в средине 90-х, украинские власти, поставили перед собой амбициозную задачу – сбалансировать внешнеторговый оборот. По замыслу: треть должна была замыкаться на СНГ, треть на ЕС и треть на "остальной мир".С "остальным миром" особых проблем не было. Тогда на Украине ещё работали многие советские промышленные предприятия, готовые поставлять по демпинговым ценам достаточно широкий ассортимент вполне конкурентоспособной продукции (от танкеров, до самолётов). Впрочем это удовольствие быстро закончилось, так как выяснилось, что украинские поставщики не в состоянии просчитать элементарное – рентабельность заказа в условиях лихорадочно меняющихся курсов валют. Но в это же время на мировых рынках выросла цена на металл, цемент, продукцию украинских ГОКов. Сельское хозяйство, за счёт нищенства большинства сельского населения, всегда было рентабельным, так что кое-как, но торговлю с "остальным миром" и ЕС сбалансировали.Выяснилось, однако, что товарооборот с СНГ всё равно составляет 60-70%, то есть 2/3 от общего. Увеличить продажи в ЕС и страны третьего мира не было никакой возможности, но задачу, поставленную руководством, украинские чиновники выполнили. Они просто искусственно сократили товарооборот с Россией. Причём, поскольку отказаться от закупок энергоносителей было пока невозможно (промышленность ещё работала), Украина искусственно занизила свой экспорт в Россию (ведь сумма товарооборота является результатом сложения сумм экспорта и импорта) – получила отрицательное внешнеторговое сальдо, зато добилась чаемого баланса треть, на треть, на треть.Тогда, в 90-е, Запад ещё был достаточно прагматичным и недостаточно идеологизированным, чтобы оценить возможности украинского ноу-хау. Но шли годы, западные политики, раньше отечественных борцов за светлое будущее осознавшие, что им "нужна идеология", отказались от традиционного прагматизма и подчинили экономику идее примата "общечеловеческих ценностей". Тут-то им и стало стыдно, что они вовсю торгуют с совершенно не разделяющей их "ценностей" "авторитарной Россией", пренебрегая при этом возможностями развития торгово-экономических отношений с "демократической Украиной", мечтающей вступить в НАТО и ЕС и готовой ради всего лишь доброго слова на лету ловить и выполнять любые пожелания западных политиков.А тут ещё Россия совершенно недопустимым образом заступилась за ту часть украинских граждан, которая в темноте и непросвещённости своей не понимала, что демократия – это не выборы руководителей большинством голосов, а продвижение во власть "демократов" в западном понимании (в остальном мире таких "демократов" называют компрадорами). Вместо того, чтобы порадоваться тому, как "прогрессивные" украинские нацисты, залив кровью улицы Киева, Харькова и Одессы привели к власти на Украине матёрых русофобов, готовых убивать за русское слово, Россия пинком выбросила "демократов" из русского Крыма и не дала навести нацистский "демократический порядок" в Донбассе.Ну как с такой страной торговать? Ответ мог быть только один – санкции. И санкции начали действовать. Тут, правда, оказалось, что на Западе полно несознательных граждан, не готовых поступится теплом в домах и рабочими местами в пользу поддержки украинских нацистов, а товарооборот с Россией достигает сотен миллиардов, от которых сразу не откажешься, но "цели определены, задачи поставлены" и западные "товарищи" двинулись вперёд.После 2014 года товарооборот стран ЕС с Россией сокращался с ускорением. Только в 2020 году и только Германия, сократила товарооборот на 22% по сравнению с 2019 годом. Тем не менее, товарооборот Германии с Россией в далёком 2020 году всё ещё составлял приличную сумму почти в 42 миллиарда долларов. На фоне болтавшейся в районе миллиарда демократической Украины это выглядело просто неприлично.Но нет таких высот, какие не могли бы взять западные банкиры в пыльных фраках. В 2022 году Запад, при помощи марионеточного нацистского режима Зеленского, провоцирует вооружённый конфликт Украины и России. Под этим предлогом не только расширяются санкции, но и какая-то "неведомая сила" взрывает "Северные потоки". Экспорт газа из России в ЕС падает в три раза, примерно на тридцать миллиардов долларов. Германия в ЕС была главным потребителем российского газа. Резко сокращаются объёмы торговли и по другим позициям.И вот, счастье наконец пришло на европейскую улицу. В сентябре 2023 года товарооборот России и Германии сократился до 810 миллионов евро, впервые уступив товарообороту Германии с Украиной, который в тот же период составил около 840 миллионов евро. Не сложно посчитать, что за год обе страны наторгуют с Германией примерно на 10 миллиардов евро каждая или на 20 миллиардов вместе, что по объёму примерно в два раза меньше торговли, которую в 2020 году Германия вела только с одной Россией. А ведь к тому времени товарооборот уже солидно упал по сравнению с 2014 годом.Германия, конечно, частично заместила российский газ более дорогим газом из США. Однако в ценовом выражении она его завозит в три-четыре раза меньше, чем получала из России. Учитывая же его более высокую стоимость, понятно, что речь идёт об огромном сокращении объёмов производства в Германии.Нам скажут, что по ВВП серьёзного проседания незаметно, но ведь есть же опыт США, у которых производство давно всё вынесено за пределы страны, а ВВП показывает даже регулярный рост, за счёт учёта в нём итогов триллионных биржевых спекуляций и так называемой "сферы услуг", где можно нарисовать любые цены и получить любой нужный итог. Но ни спекуляции, ни "услуги" на хлеб не намажешь и в них не оденешься. Падение объёмов промышленного производства лучше любых других показателей говорит о прогрессирующем обнищании страны. Поэтому никого в "богатых США" не удивляют многокилометровые кварталы бидонвилей, заброшенные промышленные агломерации и превращённые в сплошные наркоманские притоны под открытым небом центры большинства крупных городов.Европе до последнего удавалось избегать необратимого шага в пропасть американской катастрофы. Но идеология, как всегда, победила здравый смысл. Опыт Украины был творчески развит и массированно применён европейцами. В результате можно не сомневаться. Он будет ещё более катастрофичным. Хотя бы потому, что украинцы бегут кто в Европу, а кто сразу в Россию, а европейцам и бежать-то некуда.

https://ukraina.ru/20231110/1050904722.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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мнения, украина, ростислав ищенко, ес, сша, германия