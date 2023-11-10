В Макеевке беспилотник сбросил ВОП на мирных жителей – СЦКК - 10.11.2023 Украина.ру
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В Макеевке беспилотник сбросил ВОП на мирных жителей – СЦКК
В Макеевке беспилотник сбросил ВОП на мирных жителей – СЦКК - 10.11.2023 Украина.ру
В Макеевке беспилотник сбросил ВОП на мирных жителей – СЦКК
Трое мужчин получили ранения в результате сброса с беспилотника взрывоопасного предмета в Советском районе Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины
2023-11-10T00:32
2023-11-10T00:32
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спецоперация
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Информация о пострадавших поступила в 23:30. Уточняется, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Ранее в этот же день в СЦКК сообщали, что в результате сброса ВОП с БпЛА ранен 54-х летний мужчина в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинской армии зафиксировано 22 обстрела.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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новости, сво, спецоперация, донецкая народная республика, макеевка, бпла, всу
Новости, СВО, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Макеевка, БПЛА, ВСУ

В Макеевке беспилотник сбросил ВОП на мирных жителей – СЦКК

00:32 10.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременкоукраинский БПЛА Vampire
украинский БПЛА Vampire - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Еременко
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Трое мужчин получили ранения в результате сброса с беспилотника взрывоопасного предмета в Советском районе Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины
Информация о пострадавших поступила в 23:30.
"На железнодорожном переезде посёлка шахты 21 в результате сброса ВОП с БпЛА ранены мужчины 1988, 1991 и 1992 годов рождения", – говорится в телеграм-канале Представительства республики.
Уточняется, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Ранее в этот же день в СЦКК сообщали, что в результате сброса ВОП с БпЛА ранен 54-х летний мужчина в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинской армии зафиксировано 22 обстрела.
 
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