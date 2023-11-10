https://ukraina.ru/20231110/1050907024.html

В Макеевке беспилотник сбросил ВОП на мирных жителей – СЦКК

В Макеевке беспилотник сбросил ВОП на мирных жителей – СЦКК - 10.11.2023 Украина.ру

В Макеевке беспилотник сбросил ВОП на мирных жителей – СЦКК

Трое мужчин получили ранения в результате сброса с беспилотника взрывоопасного предмета в Советском районе Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины

2023-11-10T00:32

2023-11-10T00:32

2023-11-10T00:32

новости

сво

спецоперация

донецкая народная республика

макеевка

бпла

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048795096_0:46:1268:759_1920x0_80_0_0_4bef621bc4a801fcf1627db5bd03b27b.jpg

Информация о пострадавших поступила в 23:30. Уточняется, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Ранее в этот же день в СЦКК сообщали, что в результате сброса ВОП с БпЛА ранен 54-х летний мужчина в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинской армии зафиксировано 22 обстрела.

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, спецоперация, донецкая народная республика, макеевка, бпла, всу