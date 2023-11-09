Европарламент признал неэффективность санкций против России и потребовал ужесточения - 09.11.2023 Украина.ру
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Европарламент признал неэффективность санкций против России и потребовал ужесточения
Европарламент признал неэффективность санкций против России и потребовал ужесточения - 09.11.2023 Украина.ру
Европарламент признал неэффективность санкций против России и потребовал ужесточения
Резолюция по эффективности санкций ЕС против России обсуждалась 9 ноября, в четверг, на пленарной сессии ЕП
2023-11-09T16:16
2023-11-09T16:16
новости
европарламент
евросоюз
санкции
антироссийские санкции
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Евродепутаты признали, что 11 пакетов санкций недостаточно жестки, чтобы ограничить способность России вести военные действия. В связи с этим Европарламент призвал к дополнительным мерам по увеличению объема и усилению санкций. Новая резолюция была принята большинством голосов.В резолюции предлагается:При этом европарламентарии требуют пересмотреть запрет на ввоз личного транспорта россиян в Евросоюз. В резолюции говорится, что конфискация вещей и машин россиян "дискредитирует цель санкций".Стоит отметить, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, однако европейским институтам следует прислушиваться к мнению евродепутатов.
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новости, европарламент, евросоюз, санкции, антироссийские санкции
Новости, Европарламент, Евросоюз, санкции, антироссийские санкции

Европарламент признал неэффективность санкций против России и потребовал ужесточения

16:16 09.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Резолюция по эффективности санкций ЕС против России обсуждалась 9 ноября, в четверг, на пленарной сессии ЕП
Евродепутаты признали, что 11 пакетов санкций недостаточно жестки, чтобы ограничить способность России вести военные действия. В связи с этим Европарламент призвал к дополнительным мерам по увеличению объема и усилению санкций. Новая резолюция была принята большинством голосов.
В резолюции предлагается:
  • усилить и централизовать на уровне ЕС надзор за исполнением санкций и разработать механизм предотвращения их обхода;
  • тщательно расследовать соблюдение компаниями экспортных ограничений на подсанкционные товары и налагать ощутимые штрафы;
  • расширить экспортный контроль, чтобы охватить больше категорий товаров, согласовать экспортный контроль между юрисдикциями и последовательно применять меры по устранению лазеек;
  • вывести свою деятельность из России европейским компаниям и компаниям из стран-кандидатов и потенциальных кандидатов;
  • полностью закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива российского происхождения;
  • ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, в частности, Газпромбанка;
  • расширить санкции, включая полный запрет на продажу и огранку алмазов;
  • найти правовые пути для конфискации замороженных российских активов и их использования для восстановления Украины и компенсации жертвам российской агрессии.
При этом европарламентарии требуют пересмотреть запрет на ввоз личного транспорта россиян в Евросоюз. В резолюции говорится, что конфискация вещей и машин россиян "дискредитирует цель санкций".
"Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент",— цитирует резолюцию "Коммерсант".
Стоит отметить, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, однако европейским институтам следует прислушиваться к мнению евродепутатов.
7 ноября, 15:05
Цена самообмана. Больше 100 британских компаний признались в нарушении антироссийских санкцийНовый доклад Всемирного банка, посвященный обзору глобальной макроэкономической ситуации, признал давно очевидный факт – западные санкции против российских энергоносителей, которые были введены в конце прошлого года странами коллективного Запада, не принесли ожидаемых от них результатов
 
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