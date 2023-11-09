https://ukraina.ru/20231109/1050896603.html

Европарламент признал неэффективность санкций против России и потребовал ужесточения

Европарламент признал неэффективность санкций против России и потребовал ужесточения - 09.11.2023 Украина.ру

Европарламент признал неэффективность санкций против России и потребовал ужесточения

Резолюция по эффективности санкций ЕС против России обсуждалась 9 ноября, в четверг, на пленарной сессии ЕП

2023-11-09T16:16

2023-11-09T16:16

2023-11-09T16:16

новости

европарламент

евросоюз

санкции

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101858/85/1018588524_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_3202face9612dbe549bd603faeb339ac.jpg

Евродепутаты признали, что 11 пакетов санкций недостаточно жестки, чтобы ограничить способность России вести военные действия. В связи с этим Европарламент призвал к дополнительным мерам по увеличению объема и усилению санкций. Новая резолюция была принята большинством голосов.В резолюции предлагается:При этом европарламентарии требуют пересмотреть запрет на ввоз личного транспорта россиян в Евросоюз. В резолюции говорится, что конфискация вещей и машин россиян "дискредитирует цель санкций".Стоит отметить, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, однако европейским институтам следует прислушиваться к мнению евродепутатов.

https://ukraina.ru/20231107/1050821083.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европарламент, евросоюз, санкции, антироссийские санкции