"Сложите оружие. Киев окружён". Бегущая строка украинского телеканала предсказала будущее - 09.11.2023 Украина.ру
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"Сложите оружие. Киев окружён". Бегущая строка украинского телеканала предсказала будущее
"Сложите оружие. Киев окружён". Бегущая строка украинского телеканала предсказала будущее - 09.11.2023 Украина.ру
"Сложите оружие. Киев окружён". Бегущая строка украинского телеканала предсказала будущее
Спецподразделение "Родня", созданное публицистом Захаром Прилепиным, запустило бегущую строку на украинском телеканале
2023-11-09T13:30
2023-11-09T13:30
новости
россия
украина
захар прилепин
телеканал
телевидение
взлом
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Взлому подвергся украинский телеканал ICTV. Во время эфира бегущей строкой во время выпуска новостей был запущен текст.В "Родне" прокомментировали взятие бегущей строки под контроль и опубликовали видео с прямым эфиром украинского канала."Говорят, если о чем-то сильно желаемом постоянно говорить вслух, есть шанс, что это сбудется", - сообщили в организации.В спецподразделении отметили, что к проверке теории решили привлечь "всю Украину"."Ждём, когда Киев станет нашим. Работаем дальше", - добавили там.В начале ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского. Стартовая страница сайта Киевского областного совета имела вид - изображение Президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!"
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новости, россия, украина, захар прилепин, телеканал, телевидение, взлом
Новости, Россия, Украина, Захар Прилепин, телеканал, телевидение, взлом

"Сложите оружие. Киев окружён". Бегущая строка украинского телеканала предсказала будущее

13:30 09.11.2023
 
© РОДНЯ телеграм-канал
© РОДНЯ телеграм-канал
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Спецподразделение "Родня", созданное публицистом Захаром Прилепиным, запустило бегущую строку на украинском телеканале
Взлому подвергся украинский телеканал ICTV. Во время эфира бегущей строкой во время выпуска новостей был запущен текст.
"Ваш президент убит. Сложите оружие. Киев окружён. Слава России!" - говорилось в сообщении.
В "Родне" прокомментировали взятие бегущей строки под контроль и опубликовали видео с прямым эфиром украинского канала.
"Говорят, если о чем-то сильно желаемом постоянно говорить вслух, есть шанс, что это сбудется", - сообщили в организации.
В спецподразделении отметили, что к проверке теории решили привлечь "всю Украину".
"Ждём, когда Киев станет нашим. Работаем дальше", - добавили там.
В начале ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского.

Стартовая страница сайта Киевского областного совета имела вид - изображение Президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!"
2 ноября, 17:17
"Зеленский, мы уже здесь!": хакеры взломали сайт КиевоблсоветаВторого ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского. Информацию подтвердил депутат Киевского областного совета Ярослав Добрянский.
 
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