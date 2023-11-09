https://ukraina.ru/20231109/1050888699.html

"Сложите оружие. Киев окружён". Бегущая строка украинского телеканала предсказала будущее

"Сложите оружие. Киев окружён". Бегущая строка украинского телеканала предсказала будущее - 09.11.2023 Украина.ру

"Сложите оружие. Киев окружён". Бегущая строка украинского телеканала предсказала будущее

Спецподразделение "Родня", созданное публицистом Захаром Прилепиным, запустило бегущую строку на украинском телеканале

2023-11-09T13:30

2023-11-09T13:30

2023-11-09T13:30

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Взлому подвергся украинский телеканал ICTV. Во время эфира бегущей строкой во время выпуска новостей был запущен текст.В "Родне" прокомментировали взятие бегущей строки под контроль и опубликовали видео с прямым эфиром украинского канала."Говорят, если о чем-то сильно желаемом постоянно говорить вслух, есть шанс, что это сбудется", - сообщили в организации.В спецподразделении отметили, что к проверке теории решили привлечь "всю Украину"."Ждём, когда Киев станет нашим. Работаем дальше", - добавили там.В начале ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета и разместили там предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского. Стартовая страница сайта Киевского областного совета имела вид - изображение Президента Украины Владимира Зеленского с угрожающим сообщением на русском языке: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!"

https://ukraina.ru/20231102/1050718502.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, захар прилепин, телеканал, телевидение, взлом