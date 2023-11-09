https://ukraina.ru/20231109/1050876979.html

Добровольцы отряда "Барс-10" уничтожили "Градом" два опорных пункта ВСУ в Запорожье

Добровольцы отряда "Барс-10" уничтожили "Градом" два опорных пункта ВСУ в Запорожье - 09.11.2023 Украина.ру

Добровольцы отряда "Барс-10" уничтожили "Градом" два опорных пункта ВСУ в Запорожье

Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады уничтожили два опорных пункта ВСУ на Запорожском направлении в районе города Степногорск. Об этом со ссылкой на командира отряда с позывным "Сатурн" 9 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-09T04:22

2023-11-09T04:22

2023-11-09T04:23

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"Отработали в район сосредоточения сил и средств противника. Они заняли школу и даже церковь и каждый день оттуда стреляют из СПГ [станковый противотанковый гранатомёт] и АГС [автоматический гранатомёт на станке]. Сейчас пошло из тех "укрепов" движение личного состава, поэтому сначала заманили их и отработали миномётом. После этого отработали "Градами", - рассказал "Сатурн".По его словам, окопы украинских подразделений располагались в лесистой местности, по которой и нанесли удар из "Градов"."Подтверждение поражения всех целей получено с помощью БПЛА. Огонь оттуда больше не ведётся", - уточнил командир отряда.По данным Минобороны РФ на 8 ноября, на Запорожском направлении российские войска в течение суток уничтожили около 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, а также самоходную артустановку М109 и пушку М146 производства США.

https://ukraina.ru/20231102/1050657876.html

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новости, россия, сво, запорожское направление, всу