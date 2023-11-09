https://ukraina.ru/20231109/1050874990.html

Залужный как раскаленная чугунная сковородка

Залужный как раскаленная чугунная сковородка - 09.11.2023 Украина.ру

Залужный как раскаленная чугунная сковородка

Тема Залужного и его конфронтации с Зеленским не сходит со страниц как отечественных, так и западных СМИ. Возня вокруг его возможной отставки породили множество фейков и спекуляций.

2023-11-09T06:31

2023-11-09T06:31

2023-11-09T13:41

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Так в сети разгонялись поддельные видео, где главком призывал идти на Киев и брать власть в свои руки. А народный депутат Владимир Арьев сообщил, что министр обороны Умеров внес представление на отстранение от должности Залужного. Ни первое, ни второе не подтвердилось, но все это тем не менее указывает на то, что политический воздух на Банковой наэлектризован. Сбить внимание с этой темы не удалось даже с помощью очередного «мовного скандала» в исполнении Ирины Фарион, которая открыто и резко критикует украинских военных за использование русского языка. Что же будет с Залужным и какова вероятность его ухода с должности — анализировали эксперты.Политолог Максим ЖаровВ Киеве сегодня был разыгран спектакль с запросом об отставке Залужного, в результате которого желающим на Западе провести выборы на Украине напомнили, что кроме Залужного на пост президента вполне может претендовать ещё и Порошенко. Слаженность действий Банковой и команды Порошенко была просто потрясающей. Вброс депутата от партии Порошенко Арьева об отставке Залужного практически сразу был дезавуирован и им самим, и офисом Зеленского. Сам же Порошенко публично поддержал Зеленского в его тезисе, что для выборов сейчас «не время».Такое демонстративное единение Порошенко с командой Зеленского должно убедить Вашингтон и Лондон в необходимости подтвердить текущий status quo в Киеве и не пытаться «играть в Залужного» раньше того момента, когда к этому будет готова и с этим смирится команда Зеленского и вся «довоенная» украинская элита.Народный депутат Евгений ШевченкоПро Валерия Залужного! Учитывая его популярность в народе, постараюсь избегать острых углов, чтобы не попасть под гнев любящих его масс. Почему я предрек его отставку и считаю ее неизбежной? То, что вчера запустили через Арьева дезу про подачу министром обороны Умеровым в ставку представления об увольнении Залужного, имеет логическую подоплеку. И тот, кто это сделал, хотел посмотреть реакцию в обществе на отставку любимого народного генерала. Но почему его отставка лишь вопрос времени? Залужный показал свою самостоятельную несогласную с политическим руководством страны позицию. Потом с однозначной риторикой выступил президент. Четко заявив о несогласии с позицией главкома ВСУ Залужного , напечатанной в статье и интервью в The Economist и TIME. Как после этого Залужный будет выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, если командующий ВСУ не согласен с президентом и заявил об этом публично? Не совсем корректное сравнение, но вспомните разногласия президента Ющенко и премьера Тимошенко. Чем это все для них закончилось? Нетрудно понять, почему много рефлексии на вопрос об отставке Валерия Фёдоровича Залужного. Но обществу нужно понять, что президенту с ним не по пути, потому что их отношения вошли в политическую плоскость и наполнены противоречиями. Если кто-то ещё попытается их усадить в одну лодку, то погребут они в разные стороны. Разное видение ситуации на фронте, возможно, в государстве в целом. Последствия — это риски, которые каждый из них взял на себя. И один окажется прав. А на кону вопрос защиты государства! P. S. Вчера мне один влиятельный депутат из комитета обороны сказал: «Женя, ты же понимаешь, что с Залужным мы войну не выиграем?» Подобные вещи я уже слышал перед отставкой Разумкова. Так что, политический процесс по его отставке запущен.Журналист Светлана КрюковаИнтересен политтехнологический феномен: все попытки «минусовать» Залужного пока оборачиваются неудачей для исполнителей, и этому есть технологическое объяснение. Прошу внимания специалистов. Первое — нападающий. Абсолютной кадровой глупостью было привлечь спикером в разгоне «измены» Марьяну Безуглую. Я вынуждена констатировать как библиограф исторических персонажей: эта прекрасная женщина в этом сезоне себя исчерпала. Ее амплуа неотразимо на митингах, в уличных эскападах, в театральных истериках, например, в зале суда, когда есть необходимость взять страждущего на поруки, но не в «минусовке» Главкома. Смешно, неубедительно, с намеком на скудные кадровые резервы у заказчика. Второе — слово. На фоне марафоновской болтовни, монополизации окна речи и вечерних селфи-монологов, малословие Залужного выглядит привлекательно. Его уединение и лаконичность на этом этапе вызывает любопытство и желание приобщиться, зайти в круг избранных, раскрыть тайну тишины и воздержания. Мы на пороге новой эпохи великих поступков, а значит, слова понемногу обесцениваются, навязчивый пиар раздражает. Из-за редких выходов интервью Залужного (на этом этапе) выглядят содержательными и искренними, что компенсирует боль от правды, зашитую в текстах. Третье — образ. На «минусовку» Залужного в принципе все, кто находится в стране, плохо реагируют, поскольку он ассоциируется в головах большинства с успехами украинской армии, а военные — это святое. И кто посягает на святое — это грешник, даже если грешница такая волшебная дама, как Марьяна. Четвертое и очень важное — нерациональная эмпатия со стороны общества, а как мы знаем, украинцам свойственно очаровываться и делать выбор, исходя из внутреннего ощущения непонятного. Эмпатия к Залужному проектируется в частности из разницы в образах между Главкомом и президентом. Они разные: по духу, характерам, воспитанию, харизме и внешности. Но дело не в контрастах. Я бы вообще их не сравнивала, поскольку это так же бессмысленно сравнить Луну с Солнцем — обе планеты круглые, но светят они по-разному. Мы не знаем, что у Залужного в голове. Он может иметь нулевые политические амбиции, и я почему-то уверена, что на этом этапе его беспокоит успех в войне и жизни наших воинов. Однако сама попытка дискредитировать главного по армии может сыграть против власти и нагреть образ Залужного вопреки его воле. Как в свое время Янукович нагрел Тимошенко. А Порошенко нагрел Зеленского. Вспомните, как порохоботы обломались с «минусовкой» переехавшего альтернативного кандидата Зе кокаиновым КамАЗом и стали настолько смешны, что переехали сами себя. Растущий бренд, как чугунная сковорода, — огня не боится. Была тяжелая, а попала в пламя и стала чугунной раскаленной сковородой.Политический аналитик Андрей ГоловачевПосле того как президент публично выразил свое несогласие со стратегической оценкой ситуации на фронтах, которую описал Залужный, последний, на мой взгляд, просто обязан подать в отставку. Таковы написанные правила. Президент может принять эту отставку или не принять. Отставка — это цивилизованный способ разрешения противоречий.Если Залужный не подает в отставку, то это означает, что он идет на открытый конфликт со своим начальником. И тогда уже президент будет обязан уволить Залужного и заменить его на того, кто разделяет его, президента, стратегическое видение и нести ответственность за свои кадровые решения и за свою стратегию. Опять-таки таковы правила. Если не делается ни того, ни другого и ситуация остается как есть, то это очень скверно. Тему далее не развиваю, так как думаю всем все понятно.Политолог Михаил ПавливПоследние события на Украине показывают, что страна постепенно переходит в режим максимальной политической турбулентности. Скандал с увольнением командующего Сил специальных операций Виктора Хоренко без согласования с главкомом ВСУ, получил продолжение. Хоренко заявил, что узнал новость из СМИ и что увольнение произошло в обход главнокомандующего ВСУ Залужного, его непосредственного начальника. При этом увольнение состоялось аккурат после наделавшей шума статьи Залужного. И заменил Хоренко человек Буданова, что в свою очередь, стало неожиданностью для последнего. Так Ермак и Ко попытались, не только ослабить Залужного, но еще и вбить клин между вашингтонскими любимцами. Вообще, очень многие инсайдеры и общая оценка настроений в политикуме и вооруженных силах Украины говорят, что это не просто кабинетные игры, скандал и пикировка. В отношениях военных как социальной группы, а так же примкнувших к ним волонтеров и некоторых политических кругов с одной стороны и команды Зеленского с другой вызрел конфликт, готовый обернуться большими проблемами для президента Незалежной.События на фронте уже давно вызывают немало вопросов к Зеленскому и к политическому руководству Украины у военных. Реакция Офиса президента на статью генерала Залужного в журнале The Economist показывает, что между военным и политическим руководством существует глубокий раскол. О его наличии было известно и ранее, но реакция отдельных представителей Офиса президента показала, что раскол — это не досужие домыслы, а реально существующая проблема. По сообщениям с фронта, последние недели потребность ВСУ в снарядах и боеприпасах покрывается на 10% от необходимого. Сорван план мобилизации: вместо 200 тысяч человек удалось призвать только 30 тысяч (лидером является Черновицкая область — 9% от плана; по имеющимся данным, в ближайшие дни будут приняты организационные выводы и замена руководства области). В районе Авдеевки наши войска создали угрозу окружения украинской группировки. Если падение Авдеевки состоится в ближайшие недели, то уже к 10-й годовщине Майдана (21 ноября) можно ожидать всплеск протестной активности, в том числе в среде военных. Падение Авдеевки станет серьезнейшим военно-стратегическим ударом, и все от генерала до рядового в ВСУ понимают, кто персонально будет ответственен за это. Зеленский начнет стремительно терять популярность и авторитет. Репрессивные действия вряд ли помогут исправить ситуацию. Также уже не подействует аргументация, согласно которой любая критика Зеленского и любые протестные действия являются результатом «подрывной работы Кремля». Вполне вероятное развитие событий в этих обстоятельствах: группа офицеров и генералов может объявить о том, что власть переходит в их руки и подкрепить свое решение военной поддержкой рядового состава ВСУ, а так же большинства украинских политиков. По сути это будет форма военного переворота, но, конечно же, он будет согласован с США.

https://ukraina.ru/20231109/1050875305.html

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эксклюзив, украина, политика, владимир зеленский, валерий залужный, эксперты