Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях - 08.11.2023 Украина.ру
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Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях
Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях - 08.11.2023 Украина.ру
Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с блокадой на трёх погранпунктах на... Украина.ру, 08.11.2023
2023-11-08T18:09
2023-11-08T18:09
видео
александр носович
блокада
польша
украина
молдавия
выборы
санду
сша
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с блокадой на трёх погранпунктах на польско-украинской границе, а также рассказал о местных выборах в Молдавии: 00:42 - О блокаде трёх погранпунктов на польско-украинской границе; 02:37 - Причины белорусских санкций против Латвии; 05:48 - Результаты и последствия местных выборов в Молдавии; 10:27 - Что предпримут США и ЕС в битве за прозападную власть в Молдавии? 14:28 - Кому нужна Украина в США? 19:30 - Отношения России и Финляндии. ТГ-канал Книга Носовича: https://t.me/nosovichchannel
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видео, александр носович, блокада, польша, украина, молдавия, выборы, санду, сша, ес, финляндия, кабели, калининград, калининградская область, латвия, россия, сво, спецоперация, джо байден, видео
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Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях

18:09 08.11.2023
 
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с блокадой на трёх погранпунктах на польско-украинской границе, а также рассказал о местных выборах в Молдавии:
00:42 - О блокаде трёх погранпунктов на польско-украинской границе;
02:37 - Причины белорусских санкций против Латвии;
05:48 - Результаты и последствия местных выборов в Молдавии;
10:27 - Что предпримут США и ЕС в битве за прозападную власть в Молдавии?
14:28 - Кому нужна Украина в США?
19:30 - Отношения России и Финляндии.
ТГ-канал Книга Носовича: https://t.me/nosovichchannel
 
ВидеоАлександр НосовичблокадаПольшаУкраинаМолдавиявыборыСандуСШАЕСФинляндиякабелиКалининградКалининградская областьЛатвияРоссияСВОСпецоперацияДжо Байден
 
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