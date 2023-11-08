https://ukraina.ru/20231108/1050868329.html
Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях
Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях - 08.11.2023 Украина.ру
Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с блокадой на трёх погранпунктах на... Украина.ру, 08.11.2023
2023-11-08T18:09
2023-11-08T18:09
2023-11-08T18:09
видео
александр носович
блокада
польша
украина
молдавия
выборы
санду
сша
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050868211_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f84342849d19b7716326325119e8ea3.jpg
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с блокадой на трёх погранпунктах на польско-украинской границе, а также рассказал о местных выборах в Молдавии: 00:42 - О блокаде трёх погранпунктов на польско-украинской границе; 02:37 - Причины белорусских санкций против Латвии; 05:48 - Результаты и последствия местных выборов в Молдавии; 10:27 - Что предпримут США и ЕС в битве за прозападную власть в Молдавии? 14:28 - Кому нужна Украина в США? 19:30 - Отношения России и Финляндии. ТГ-канал Книга Носовича: https://t.me/nosovichchannel
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050868211_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8845a0c77fb926c3a8aa5ad2f8188a33.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр носович, блокада, польша, украина, молдавия, выборы, санду, сша, ес, финляндия, кабели, калининград, калининградская область, латвия, россия, сво, спецоперация, джо байден, видео
Видео, Александр Носович, блокада, Польша, Украина, Молдавия, выборы, Санду, США, ЕС, Финляндия, кабели, Калининград, Калининградская область, Латвия, Россия, СВО, Спецоперация, Джо Байден
Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru
Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с блокадой на трёх погранпунктах на польско-украинской границе, а также рассказал о местных выборах в Молдавии:
00:42 - О блокаде трёх погранпунктов на польско-украинской границе;
02:37 - Причины белорусских санкций против Латвии;
05:48 - Результаты и последствия местных выборов в Молдавии;
10:27 - Что предпримут США и ЕС в битве за прозападную власть в Молдавии?
14:28 - Кому нужна Украина в США?
19:30 - Отношения России и Финляндии.