https://ukraina.ru/20231108/1050868329.html

Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях

Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях - 08.11.2023 Украина.ру

Блокадная война поляков,военное положение и судьба Молдавии после свержения Санду: Носович о деталях

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с блокадой на трёх погранпунктах на... Украина.ру, 08.11.2023

2023-11-08T18:09

2023-11-08T18:09

2023-11-08T18:09

видео

александр носович

блокада

польша

украина

молдавия

выборы

санду

сша

ес

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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с блокадой на трёх погранпунктах на польско-украинской границе, а также рассказал о местных выборах в Молдавии: 00:42 - О блокаде трёх погранпунктов на польско-украинской границе; 02:37 - Причины белорусских санкций против Латвии; 05:48 - Результаты и последствия местных выборов в Молдавии; 10:27 - Что предпримут США и ЕС в битве за прозападную власть в Молдавии? 14:28 - Кому нужна Украина в США? 19:30 - Отношения России и Финляндии. ТГ-канал Книга Носовича: https://t.me/nosovichchannel

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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