https://ukraina.ru/20231108/1050850866.html

"Де-факто ситуация никак не изменится": Песков прокомментировал выход России из ДОВСЕ

"Де-факто ситуация никак не изменится": Песков прокомментировал выход России из ДОВСЕ - 08.11.2023 Украина.ру

"Де-факто ситуация никак не изменится": Песков прокомментировал выход России из ДОВСЕ

Выход России из из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) никак не изменит ситуацию, заявил 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2023-11-08T12:36

2023-11-08T12:36

2023-11-08T12:36

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Песков прокомментировал выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).Пресс-секретарь президента России заявил, что в настоящий момент предпосылок диалога на эту тему нет, хотя он однозначно необходим. Диалог не может осуществляться в режиме одной стороны чтения нотаций другой стороне. "Такого режима мы практиковать не будем. Но полагаем, что этот диалог крайне необходим и безусловно мы готовы его начинать", пояснил он.В полночь, 7 ноября, Россия завершила процедуру выхода ДОВСЕ, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.Отмечается, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году."Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтён", — заявили в МИД.Сегодня невозможны никакие договорённости со странами НАТО в области контроля над вооружениями, считают в российском ведомстве, так как власти этих стран наглядно показали своб недоговороспособность.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что после выхода России из ДОВСЕ Соединённые Штаты и их союзники по НАТО тоже не считают себя связанными этим договором."В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостановят действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и всеми остальными государствами-участниками начиная с 7 декабря, в соответствии с нашими правами по международному праву", - заявил Салливан.По его словам, в Вашингтоне приняли такое решение после консультаций с союзниками по НАТО, так как многие страны являются участниками ДОВСЕ.По его словам, партнёры США из числа не связанных этим договором и не состоящих в альянсе государств "также поддерживают приостановку выполнения обязательств по ДОВСЕ в ответ на действия России".

https://ukraina.ru/20231010/1050065220.html

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новости, россия, довсе, дмитрий песков, мид рф, сша, вооружения, вооружение, сокращение