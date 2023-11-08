"Де-факто ситуация никак не изменится": Песков прокомментировал выход России из ДОВСЕ - 08.11.2023 Украина.ру
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"Де-факто ситуация никак не изменится": Песков прокомментировал выход России из ДОВСЕ
"Де-факто ситуация никак не изменится": Песков прокомментировал выход России из ДОВСЕ - 08.11.2023 Украина.ру
"Де-факто ситуация никак не изменится": Песков прокомментировал выход России из ДОВСЕ
Выход России из из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) никак не изменит ситуацию, заявил 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2023-11-08T12:36
2023-11-08T12:36
новости
россия
довсе
дмитрий песков
мид рф
сша
вооружения
вооружение
сокращение
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Песков прокомментировал выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).Пресс-секретарь президента России заявил, что в настоящий момент предпосылок диалога на эту тему нет, хотя он однозначно необходим. Диалог не может осуществляться в режиме одной стороны чтения нотаций другой стороне. "Такого режима мы практиковать не будем. Но полагаем, что этот диалог крайне необходим и безусловно мы готовы его начинать", пояснил он.В полночь, 7 ноября, Россия завершила процедуру выхода ДОВСЕ, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.Отмечается, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году."Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтён", — заявили в МИД.Сегодня невозможны никакие договорённости со странами НАТО в области контроля над вооружениями, считают в российском ведомстве, так как власти этих стран наглядно показали своб недоговороспособность.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что после выхода России из ДОВСЕ Соединённые Штаты и их союзники по НАТО тоже не считают себя связанными этим договором."В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостановят действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и всеми остальными государствами-участниками начиная с 7 декабря, в соответствии с нашими правами по международному праву", - заявил Салливан.По его словам, в Вашингтоне приняли такое решение после консультаций с союзниками по НАТО, так как многие страны являются участниками ДОВСЕ.По его словам, партнёры США из числа не связанных этим договором и не состоящих в альянсе государств "также поддерживают приостановку выполнения обязательств по ДОВСЕ в ответ на действия России".
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новости, россия, довсе, дмитрий песков, мид рф, сша, вооружения, вооружение, сокращение
Новости, Россия, ДОВСЕ, Дмитрий Песков, МИД РФ, США, вооружения, вооружение, сокращение

"Де-факто ситуация никак не изменится": Песков прокомментировал выход России из ДОВСЕ

12:36 08.11.2023
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Выход России из из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) никак не изменит ситуацию, заявил 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Песков прокомментировал выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Пресс-секретарь президента России заявил, что в настоящий момент предпосылок диалога на эту тему нет, хотя он однозначно необходим.
Диалог не может осуществляться в режиме одной стороны чтения нотаций другой стороне. "Такого режима мы практиковать не будем. Но полагаем, что этот диалог крайне необходим и безусловно мы готовы его начинать", пояснил он.

"Де факто ситуация никак не изменится", - заявил Песков.

В полночь, 7 ноября, Россия завершила процедуру выхода ДОВСЕ, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
Отмечается, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году.
"Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтён", — заявили в МИД.
Сегодня невозможны никакие договорённости со странами НАТО в области контроля над вооружениями, считают в российском ведомстве, так как власти этих стран наглядно показали своб недоговороспособность.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что после выхода России из ДОВСЕ Соединённые Штаты и их союзники по НАТО тоже не считают себя связанными этим договором.
"В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостановят действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и всеми остальными государствами-участниками начиная с 7 декабря, в соответствии с нашими правами по международному праву", - заявил Салливан.
По его словам, в Вашингтоне приняли такое решение после консультаций с союзниками по НАТО, так как многие страны являются участниками ДОВСЕ.
По его словам, партнёры США из числа не связанных этим договором и не состоящих в альянсе государств "также поддерживают приостановку выполнения обязательств по ДОВСЕ в ответ на действия России".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 16:50
Захарова: Белоруссия сократила вооружения, согласно договору, а Польша - нарастилаБелоруссия сократила 3200 единиц обычных вооружений и техники, но правительство Польши решило увеличить группировку у её границ, заявила 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
 
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