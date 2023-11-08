https://ukraina.ru/20231108/1050850638.html
Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко
Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко - 08.11.2023 Украина.ру
Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко
Следователи и криминалисты республиканского следственного управления СК России проводят осмотр места взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР
2023-11-08T12:34
2023-11-08T12:34
2023-11-08T12:34
новости
лнр
луганская народная республика
взрыв
автомобиль
михаил филипоненко
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Утром 8 ноября в результате взрыва машины погиб Михаил Филипоненко, депутат Народного совета ЛНР."Под днищем автомобиля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого погиб Михаил Филипоненко. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта, а также по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и пр. взрывчатых веществ или устройств и незаконного изготовления взрывчатых веществ", – сообщает пресс-служба СК России. Судя по кадрам, публикуемым ведомством, взрывное устройство находилось с водительской стороны. Преступник делал насчет на то, что именно Филипоненко сядет за руль машины.Следователи и следователи-криминалисты СУ по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.
https://ukraina.ru/20231108/1050847305.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, луганская народная республика, взрыв, автомобиль, михаил филипоненко
Новости, ЛНР, Луганская Народная Республика, взрыв, автомобиль, Михаил Филипоненко
Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко
Следователи и криминалисты республиканского следственного управления СК России проводят осмотр места взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР
Утром 8 ноября в результате взрыва машины погиб Михаил Филипоненко, депутат Народного совета ЛНР.
"Под днищем автомобиля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого погиб Михаил Филипоненко. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта, а также по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и пр. взрывчатых веществ или устройств и незаконного изготовления взрывчатых веществ", – сообщает пресс-служба СК России.
Судя по кадрам, публикуемым ведомством, взрывное устройство находилось с водительской стороны. Преступник делал насчет на то, что именно Филипоненко сядет за руль машины.
Следователи и следователи-криминалисты СУ по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.