Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко - 08.11.2023 Украина.ру
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Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко
Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко - 08.11.2023 Украина.ру
Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко
Следователи и криминалисты республиканского следственного управления СК России проводят осмотр места взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР
2023-11-08T12:34
2023-11-08T12:34
новости
лнр
луганская народная республика
взрыв
автомобиль
михаил филипоненко
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Утром 8 ноября в результате взрыва машины погиб Михаил Филипоненко, депутат Народного совета ЛНР."Под днищем автомобиля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого погиб Михаил Филипоненко. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта, а также по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и пр. взрывчатых веществ или устройств и незаконного изготовления взрывчатых веществ", – сообщает пресс-служба СК России. Судя по кадрам, публикуемым ведомством, взрывное устройство находилось с водительской стороны. Преступник делал насчет на то, что именно Филипоненко сядет за руль машины.Следователи и следователи-криминалисты СУ по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.
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новости, лнр, луганская народная республика, взрыв, автомобиль, михаил филипоненко
Новости, ЛНР, Луганская Народная Республика, взрыв, автомобиль, Михаил Филипоненко

Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко

12:34 08.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДепутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске
Депутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Следователи и криминалисты республиканского следственного управления СК России проводят осмотр места взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР
Утром 8 ноября в результате взрыва машины погиб Михаил Филипоненко, депутат Народного совета ЛНР.
"Под днищем автомобиля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого погиб Михаил Филипоненко. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта, а также по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и пр. взрывчатых веществ или устройств и незаконного изготовления взрывчатых веществ", – сообщает пресс-служба СК России.
Судя по кадрам, публикуемым ведомством, взрывное устройство находилось с водительской стороны. Преступник делал насчет на то, что именно Филипоненко сядет за руль машины.
Следователи и следователи-криминалисты СУ по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.
8 ноября, 10:58
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил ФилипоненкоВ Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко. Об этом сообщил 8 ноября депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своём телеграм-канале
 
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