https://ukraina.ru/20231108/1050850638.html

Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко

Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко - 08.11.2023 Украина.ру

Следователи изучают место взрыва автомобиля депутата Михаила Филипоненко

Следователи и криминалисты республиканского следственного управления СК России проводят осмотр места взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР

2023-11-08T12:34

2023-11-08T12:34

2023-11-08T12:34

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луганская народная республика

взрыв

автомобиль

михаил филипоненко

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Утром 8 ноября в результате взрыва машины погиб Михаил Филипоненко, депутат Народного совета ЛНР."Под днищем автомобиля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого погиб Михаил Филипоненко. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта, а также по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и пр. взрывчатых веществ или устройств и незаконного изготовления взрывчатых веществ", – сообщает пресс-служба СК России. Судя по кадрам, публикуемым ведомством, взрывное устройство находилось с водительской стороны. Преступник делал насчет на то, что именно Филипоненко сядет за руль машины.Следователи и следователи-криминалисты СУ по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия, уже назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.

https://ukraina.ru/20231108/1050847305.html

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новости, лнр, луганская народная республика, взрыв, автомобиль, михаил филипоненко