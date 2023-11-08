"На нуле". Лавров оценил реализацию российского пакета зерновой сделки - 08.11.2023 Украина.ру
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"На нуле". Лавров оценил реализацию российского пакета зерновой сделки
"На нуле". Лавров оценил реализацию российского пакета зерновой сделки - 08.11.2023 Украина.ру
"На нуле". Лавров оценил реализацию российского пакета зерновой сделки
Российская часть зерновой сделки абсолютно "на нуле". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 ноября, на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине
2023-11-08T12:36
2023-11-08T12:36
новости
сергей лавров
зерновая сделка
запад
оон
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Старания ООН ничего не приносят, заявил Лавров. Российскую часть зерновой сделки не выполняют."Наша часть пакета, она, абсолютно "на нуле". Мы видим старания (генсека ООН Антониу) Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено", - процитировали РИА Новости слова Лаврова.Это очередной пример западной лжи, добавил министр.Как сообщало издание Украина.ру, действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. По словам Путина, Запад вывозил большую часть украинского зерна не в нуждающиеся страны Африки, а в свои государства.Ранее дипломатический источник в Анкаре заявил, что на данный момент нет предпосылок для оптимистического завершения переговоров по возобновлению черноморской зерновой сделки.
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новости, сергей лавров, зерновая сделка, запад, оон
Новости, Сергей Лавров, зерновая сделка, Запад, ООН

"На нуле". Лавров оценил реализацию российского пакета зерновой сделки

12:36 08.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в "круглом столе" по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в круглом столе по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Российская часть зерновой сделки абсолютно "на нуле". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 ноября, на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине
Старания ООН ничего не приносят, заявил Лавров. Российскую часть зерновой сделки не выполняют.
"Наша часть пакета, она, абсолютно "на нуле". Мы видим старания (генсека ООН Антониу) Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено", - процитировали РИА Новости слова Лаврова.
Это очередной пример западной лжи, добавил министр.
Как сообщало издание Украина.ру, действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. По словам Путина, Запад вывозил большую часть украинского зерна не в нуждающиеся страны Африки, а в свои государства.
Ранее дипломатический источник в Анкаре заявил, что на данный момент нет предпосылок для оптимистического завершения переговоров по возобновлению черноморской зерновой сделки.
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
7 ноября, 06:23
Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в АнкареПредпосылок для оптимистичного завершения переговоров по возобновлению черноморской зерновой сделки на данный момент нет, но и ООН и Турция "держат руку на пульсе". Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре 7 ноября сообщает РИА Новости
 
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