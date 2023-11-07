https://ukraina.ru/20231107/1050805860.html

Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре

Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре - 07.11.2023 Украина.ру

Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре

Предпосылок для оптимистичного завершения переговоров по возобновлению черноморской зерновой сделки на данный момент нет, но и ООН и Турция "держат руку на пульсе". Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре 7 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-07T06:23

2023-11-07T06:23

2023-11-07T06:23

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турция

зерновая сделка

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украина

антироссийские санкции

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"На данный момент таких предпосылок нет. Нет того, что бы предвещало оптимизм", - сказал дипломат, комментируя вероятность возобновления сделки.Ранее о необходимости нового соглашения и невозможности вернуться к прежней черноморской зерновой сделке заявил исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.С 18 июля Россия прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран. Сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю, а в ответ – снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.Поскольку российские условия не были выполнены, Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановив режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Чёрного моря.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад большую часть украинского зерна вывозил в свои страны, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся государствам, прежде всего африканскими - так и не была реализована.

https://ukraina.ru/20231031/1050656831.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, зерновая сделка, россия, украина, антироссийские санкции