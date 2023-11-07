Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре - 07.11.2023 Украина.ру
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Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре
Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре - 07.11.2023 Украина.ру
Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре
Предпосылок для оптимистичного завершения переговоров по возобновлению черноморской зерновой сделки на данный момент нет, но и ООН и Турция "держат руку на пульсе". Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре 7 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-07T06:23
2023-11-07T06:23
новости
турция
зерновая сделка
россия
украина
антироссийские санкции
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"На данный момент таких предпосылок нет. Нет того, что бы предвещало оптимизм", - сказал дипломат, комментируя вероятность возобновления сделки.Ранее о необходимости нового соглашения и невозможности вернуться к прежней черноморской зерновой сделке заявил исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.С 18 июля Россия прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран. Сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю, а в ответ – снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.Поскольку российские условия не были выполнены, Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановив режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Чёрного моря.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад большую часть украинского зерна вывозил в свои страны, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся государствам, прежде всего африканскими - так и не была реализована.
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новости, турция, зерновая сделка, россия, украина, антироссийские санкции
Новости, Турция, зерновая сделка, Россия, Украина, антироссийские санкции

Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре

06:23 07.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Предпосылок для оптимистичного завершения переговоров по возобновлению черноморской зерновой сделки на данный момент нет, но и ООН и Турция "держат руку на пульсе". Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре 7 ноября сообщает РИА Новости
"На данный момент таких предпосылок нет. Нет того, что бы предвещало оптимизм", - сказал дипломат, комментируя вероятность возобновления сделки.
Ранее о необходимости нового соглашения и невозможности вернуться к прежней черноморской зерновой сделке заявил исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.
С 18 июля Россия прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран. Сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю, а в ответ – снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Поскольку российские условия не были выполнены, Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановив режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Чёрного моря.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад большую часть украинского зерна вывозил в свои страны, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся государствам, прежде всего африканскими - так и не была реализована.
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 19:06
В США заявили о безальтернативности зерновой сделкиНикакой альтернативы прекратившей своё существование зерновой сделки нет и быть не может. Об этом во вторник, 31 октября, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США
 
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