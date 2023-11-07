https://ukraina.ru/20231107/1050805860.html
Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре
Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре - 07.11.2023 Украина.ру
Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре
Предпосылок для оптимистичного завершения переговоров по возобновлению черноморской зерновой сделки на данный момент нет, но и ООН и Турция "держат руку на пульсе". Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре 7 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-07T06:23
2023-11-07T06:23
2023-11-07T06:23
новости
турция
зерновая сделка
россия
украина
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040926428_0:390:2947:2048_1920x0_80_0_0_0645d2bc2ba430baa352f6dae42d12ac.jpg
"На данный момент таких предпосылок нет. Нет того, что бы предвещало оптимизм", - сказал дипломат, комментируя вероятность возобновления сделки.Ранее о необходимости нового соглашения и невозможности вернуться к прежней черноморской зерновой сделке заявил исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.С 18 июля Россия прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран. Сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю, а в ответ – снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.Поскольку российские условия не были выполнены, Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановив режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Чёрного моря.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад большую часть украинского зерна вывозил в свои страны, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся государствам, прежде всего африканскими - так и не была реализована.
https://ukraina.ru/20231031/1050656831.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040926428_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_02c46f0c849b3a2a12abdf72aa2bea07.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, зерновая сделка, россия, украина, антироссийские санкции
Новости, Турция, зерновая сделка, Россия, Украина, антироссийские санкции
Предпосылки для новой зерновой сделки отсутствуют – источник в Анкаре
Предпосылок для оптимистичного завершения переговоров по возобновлению черноморской зерновой сделки на данный момент нет, но и ООН и Турция "держат руку на пульсе". Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре 7 ноября сообщает РИА Новости
"На данный момент таких предпосылок нет. Нет того, что бы предвещало оптимизм", - сказал дипломат, комментируя вероятность возобновления сделки.
Ранее о необходимости нового соглашения и невозможности вернуться к прежней черноморской зерновой сделке заявил исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд.
С 18 июля Россия прекратила действие зерновой сделки в связи с неисполнением условий сделки в отношении Москвы со стороны западных стран. Сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю, а в ответ – снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Поскольку российские условия не были выполнены, Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, восстановив режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Чёрного моря.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад большую часть украинского зерна вывозил в свои страны, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся государствам, прежде всего африканскими - так и не была реализована.