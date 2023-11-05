https://ukraina.ru/20231105/1050787328.html
Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды"
Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды" - 05.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды"
В лучшем случае спецоперация на Украине закончится летом 2025 года. России нужно готовится к долгому противостоянию и беречь личный состав на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-11-05T17:39
2023-11-05T17:39
2023-11-05T17:39
новости
танки
леопард
сво
вс рф
военная техника
поставки
война
россия
украина
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Чем глубже продвигается российская армия, тем больше она нуждается в прикрытии собственной артиллерии. ВС РФ нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары, рассказал эксперт.Для этого армии нужны самоходки с большей дальностью стрельбы. Например, войсках нужно больше "Мальв" и БПЛА большой дальности действия. Российские силы будут делать охваты по мере того, как начнет слабеть Украина, добавил он.Сейчас страны Запада обещают поставить Киеву 25 "Леопардов", которых снимают с хранения. Сейчас они находятся в Польше. При этом модели будут не совсем полноценными, у них отсутствуют приборы ночного виденья, но поставки продолжатся, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231105/1050778595.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, танки, леопард, сво, вс рф, военная техника, поставки, война, россия, украина
Новости, танки, леопард, СВО, ВС РФ, военная техника, поставки, война, Россия, Украина
Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды"
В лучшем случае спецоперация на Украине закончится летом 2025 года. России нужно готовится к долгому противостоянию и беречь личный состав на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Чем глубже продвигается российская армия, тем больше она нуждается в прикрытии собственной артиллерии. ВС РФ нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары, рассказал эксперт.
Для этого армии нужны самоходки с большей дальностью стрельбы. Например, войсках нужно больше "Мальв" и БПЛА большой дальности действия. Российские силы будут делать охваты по мере того, как начнет слабеть Украина, добавил он.
"Конечно, у нас не должно быть иллюзий, что воевать придется долго. В лучшем случае СВО закончится летом 2025 года. Надо готовиться к долгой войне. Это потребует от нас беречь личный состав и технику. Мы чудес не ждем. Но даже в этих условиях, мы "Леопарды" жгли и будем жечь", - подчеркнул Евсеев.
Сейчас страны Запада обещают поставить Киеву 25 "Леопардов", которых снимают с хранения. Сейчас они находятся в Польше. При этом модели будут не совсем полноценными, у них отсутствуют приборы ночного виденья, но поставки продолжатся, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь