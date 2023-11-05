https://ukraina.ru/20231105/1050787328.html

Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды"

Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды" - 05.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды"

В лучшем случае спецоперация на Украине закончится летом 2025 года. России нужно готовится к долгому противостоянию и беречь личный состав на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-11-05T17:39

2023-11-05T17:39

2023-11-05T17:39

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Чем глубже продвигается российская армия, тем больше она нуждается в прикрытии собственной артиллерии. ВС РФ нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары, рассказал эксперт.Для этого армии нужны самоходки с большей дальностью стрельбы. Например, войсках нужно больше "Мальв" и БПЛА большой дальности действия. Российские силы будут делать охваты по мере того, как начнет слабеть Украина, добавил он.Сейчас страны Запада обещают поставить Киеву 25 "Леопардов", которых снимают с хранения. Сейчас они находятся в Польше. При этом модели будут не совсем полноценными, у них отсутствуют приборы ночного виденья, но поставки продолжатся, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050778595.html

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новости, танки, леопард, сво, вс рф, военная техника, поставки, война, россия, украина