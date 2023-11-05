Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды" - 05.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды"
Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды" - 05.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды"
В лучшем случае спецоперация на Украине закончится летом 2025 года. России нужно готовится к долгому противостоянию и беречь личный состав на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-11-05T17:39
2023-11-05T17:39
новости
танки
леопард
сво
вс рф
военная техника
поставки
война
россия
украина
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Чем глубже продвигается российская армия, тем больше она нуждается в прикрытии собственной артиллерии. ВС РФ нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары, рассказал эксперт.Для этого армии нужны самоходки с большей дальностью стрельбы. Например, войсках нужно больше "Мальв" и БПЛА большой дальности действия. Российские силы будут делать охваты по мере того, как начнет слабеть Украина, добавил он.Сейчас страны Запада обещают поставить Киеву 25 "Леопардов", которых снимают с хранения. Сейчас они находятся в Польше. При этом модели будут не совсем полноценными, у них отсутствуют приборы ночного виденья, но поставки продолжатся, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231105/1050778595.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, танки, леопард, сво, вс рф, военная техника, поставки, война, россия, украина
Новости, танки, леопард, СВО, ВС РФ, военная техника, поставки, война, Россия, Украина

Военный эксперт о том, почему России нужно готовиться к долгой войне, продолжая жечь на полях "Леопарды"

17:39 05.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В лучшем случае спецоперация на Украине закончится летом 2025 года. России нужно готовится к долгому противостоянию и беречь личный состав на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Чем глубже продвигается российская армия, тем больше она нуждается в прикрытии собственной артиллерии. ВС РФ нужно больше средств контрбатарейной борьбы и системы, позволяющие наносить более глубокие удары, рассказал эксперт.
Для этого армии нужны самоходки с большей дальностью стрельбы. Например, войсках нужно больше "Мальв" и БПЛА большой дальности действия. Российские силы будут делать охваты по мере того, как начнет слабеть Украина, добавил он.
"Конечно, у нас не должно быть иллюзий, что воевать придется долго. В лучшем случае СВО закончится летом 2025 года. Надо готовиться к долгой войне. Это потребует от нас беречь личный состав и технику. Мы чудес не ждем. Но даже в этих условиях, мы "Леопарды" жгли и будем жечь", - подчеркнул Евсеев.
Сейчас страны Запада обещают поставить Киеву 25 "Леопардов", которых снимают с хранения. Сейчас они находятся в Польше. При этом модели будут не совсем полноценными, у них отсутствуют приборы ночного виденья, но поставки продолжатся, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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