Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями - МО
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Киевский режим ночью 4 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 4 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении ведомства.
Вечером 3 ноября над территорией Белгородской области также был сбит украинский беспилотник.