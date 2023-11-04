Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями - МО - 04.11.2023 Украина.ру
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Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями - МО
Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями - МО - 04.11.2023 Украина.ру
Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями - МО
Киевский режим ночью 4 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 4 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-04T08:33
2023-11-04T08:33
новости
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бпла
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"В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении ведомства.Вечером 3 ноября над территорией Белгородской области также был сбит украинский беспилотник.
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новости, россия, белгородская область, курская область, терроризм, всу, бпла, пво
Новости, Россия, Белгородская область, Курская область, терроризм, ВСУ, БПЛА, ПВО

Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями - МО

08:33 04.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Киевский режим ночью 4 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 4 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении ведомства.
Вечером 3 ноября над территорией Белгородской области также был сбит украинский беспилотник.
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