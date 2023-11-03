"Прекратим эти идиотские санкции": французский политик призвал отменить санкции против России - 03.11.2023 Украина.ру
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"Прекратим эти идиотские санкции": французский политик призвал отменить санкции против России
"Прекратим эти идиотские санкции": французский политик призвал отменить санкции против России - 03.11.2023 Украина.ру
"Прекратим эти идиотские санкции": французский политик призвал отменить санкции против России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал санкции против России "идиотскими" и призвал отменить их. Об этом он 3 ноября написал в социальной сети Х (бывший Twitter)
2023-11-03T16:56
2023-11-03T16:56
новости
франция
флориан филиппо
россия
санкции
антироссийские санкции
экономика
российская экономика
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Филиппо приводит сообщения Europe1 о том, что, несмотря на конфликт на Украине и антироссийские санкции, импорт российского газа во Францию вырос на 40% в 2023 году.Французский политик высмеял министра финансов страны Брюно Ле Мэра, который обещал "поставить российскую экономику на колени".Депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен неоднократно призывала положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.Политик привел в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более. В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.При этом, отмечает Дагделен, в России, которую правительство так хотят "разрушить санкциями" улучшает свои экономические показатели.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
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новости, франция, флориан филиппо, россия, санкции, антироссийские санкции, экономика, российская экономика
Новости, Франция, Флориан Филиппо, Россия, санкции, антироссийские санкции, экономика, российская экономика

"Прекратим эти идиотские санкции": французский политик призвал отменить санкции против России

16:56 03.11.2023
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал санкции против России "идиотскими" и призвал отменить их. Об этом он 3 ноября написал в социальной сети Х (бывший Twitter)
Филиппо приводит сообщения Europe1 о том, что, несмотря на конфликт на Украине и антироссийские санкции, импорт российского газа во Францию вырос на 40% в 2023 году.
"Покончим с лицемерием и прекратим эти идиотские санкции!" - написал политик.
Французский политик высмеял министра финансов страны Брюно Ле Мэра, который обещал "поставить российскую экономику на колени".
Депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен неоднократно призывала положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.
Политик привел в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более. В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.
При этом, отмечает Дагделен, в России, которую правительство так хотят "разрушить санкциями" улучшает свои экономические показатели.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.
При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.
В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 04:15
"Завтра не наступит". Зеленский стал угрозой для Украины и всего мираБудут ли западные партнеры жестко принуждать Киев к замораживанию конфликта, спросят ли украинцы у Зеленского, зачем тогда нужны были огромные потери, успеют ли украинцы дождаться распада России? Такие вопросы волнуют сегодня украинское экспертное сообщество
 
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