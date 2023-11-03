Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя Мариуполя - 03.11.2023 Украина.ру
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Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя Мариуполя
Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя Мариуполя - 03.11.2023 Украина.ру
Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя Мариуполя
Верховным судом ДНР вынесен обвинительный приговор командиру отделения третьего взвода первой роты отдельного разведывательного батальона ВСУ Артуру Пустовойту. Об этом 3 ноября сообщил Следком России.
2023-11-03T15:12
2023-11-03T15:15
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Артур Пустовойт признан виновным убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики. Доказательную базу обвинения подготовил Следственный комитет России.Пустовойт совершил преступление 20 марта 2022 года. Тогда личный состав 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, переданный под командование отдельного отряда специального назначения "Азов*", в том числе Пустовойт, располагался на боевых позициях в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в Мариуполе (ДНР)."Находясь вблизи одной из таких позиций, он обнаружил невооруженного и не участвующего в вооруженном конфликте прохожего. Полагая, что мужчина поддерживает специальную военную операцию и оказывает содействие вооруженным силам РФ, действуя в соответствии с преступными приказами, Пустовойт выстрелил в потерпевшего из автомата, в результате чего тот скончался на месте", - сказано в официальном сообщении СК РФ.По приговору суда Пустовойту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.*организация, запрещенная на территории РФ
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новости, днр, донецкая народная республика, мариуполь, "азов", военнослужащие, военнопленные, военные преступления, убийство, криминал, сво, всу, ск рф, верховный суд, приговор
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, "Азов", Военнослужащие, военнопленные, Военные преступления, убийство, криминал, СВО, ВСУ, СК РФ, Верховный Суд, приговор

Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя Мариуполя

15:12 03.11.2023 (обновлено: 15:15 03.11.2023)
 
© Украина.руМариуполь разрушения
Мариуполь разрушения
© Украина.ру
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Верховным судом ДНР вынесен обвинительный приговор командиру отделения третьего взвода первой роты отдельного разведывательного батальона ВСУ Артуру Пустовойту. Об этом 3 ноября сообщил Следком России.
Артур Пустовойт признан виновным убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики. Доказательную базу обвинения подготовил Следственный комитет России.
Пустовойт совершил преступление 20 марта 2022 года. Тогда личный состав 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, переданный под командование отдельного отряда специального назначения "Азов*", в том числе Пустовойт, располагался на боевых позициях в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в Мариуполе (ДНР).
"Находясь вблизи одной из таких позиций, он обнаружил невооруженного и не участвующего в вооруженном конфликте прохожего. Полагая, что мужчина поддерживает специальную военную операцию и оказывает содействие вооруженным силам РФ, действуя в соответствии с преступными приказами, Пустовойт выстрелил в потерпевшего из автомата, в результате чего тот скончался на месте", - сказано в официальном сообщении СК РФ.
По приговору суда Пустовойту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
*организация, запрещенная на территории РФ
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 11:20
Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годамСуд ДНР вынес обвинительный приговор санитару отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Евгению Савельеву. Он признан виновным в расстреле мирного жителя Мариуполя.
 
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