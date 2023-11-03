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Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя Мариуполя

Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя Мариуполя - 03.11.2023 Украина.ру

Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя Мариуполя

Верховным судом ДНР вынесен обвинительный приговор командиру отделения третьего взвода первой роты отдельного разведывательного батальона ВСУ Артуру Пустовойту. Об этом 3 ноября сообщил Следком России.

2023-11-03T15:12

2023-11-03T15:12

2023-11-03T15:15

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Артур Пустовойт признан виновным убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики. Доказательную базу обвинения подготовил Следственный комитет России.Пустовойт совершил преступление 20 марта 2022 года. Тогда личный состав 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, переданный под командование отдельного отряда специального назначения "Азов*", в том числе Пустовойт, располагался на боевых позициях в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в Мариуполе (ДНР)."Находясь вблизи одной из таких позиций, он обнаружил невооруженного и не участвующего в вооруженном конфликте прохожего. Полагая, что мужчина поддерживает специальную военную операцию и оказывает содействие вооруженным силам РФ, действуя в соответствии с преступными приказами, Пустовойт выстрелил в потерпевшего из автомата, в результате чего тот скончался на месте", - сказано в официальном сообщении СК РФ.По приговору суда Пустовойту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.*организация, запрещенная на территории РФ

https://ukraina.ru/20231028/1050571856.html

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новости, днр, донецкая народная республика, мариуполь, "азов", военнослужащие, военнопленные, военные преступления, убийство, криминал, сво, всу, ск рф, верховный суд, приговор