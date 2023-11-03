https://ukraina.ru/20231103/1050744471.html

"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат

"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат - 03.11.2023 Украина.ру

"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат

Фарле в 2022 году уже покинул парламентскую фракцию АдГ

2023-11-03T14:35

2023-11-03T14:35

2023-11-03T14:35

новости

германия

бундестаг

депутат

альтернатива для германии (партия)

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Депутат Бундестага Роберт Фарле покинул "Альтернативу для Германии" для того, чтобы сохранить депутатский мандат. Об этом 3 ноября сообщило издание Mitteldeutsche Zeitung.Причиной своего ухода Фарле назвал чрезмерно критическое отношение партии к России. Голосование фракции "Альтернатива за Германию" за вступление Швеции и Финляндии в НАТО он назвал враждебным актом и отметил, что "по состоянию совести" он сам голосовал против.Тем временем немецкие СМИ утверждают, что 73-летний депутат таким образом предотвратил свое исключение из партии, для того, чтобы сохранить мандат в Бундестаге. В прошлом году он уже покинул парламентскую группу "Альтернатива для Германии".В прошлом Фарле был чиновником Коммунистической партии Германии. После распада ГДР он переехал в Галле, где работал налоговым консультантом. В 2015 году Фарле вступил в партию "Альтернатива для Германии". В 2016 году вошел в парламент земли Саксония-Анхальт как прямой (беспартийный) кандидат. На федеральных выборах в 2021 году Фарле также баллотировался как прямой кандидат. 8 сентября 2022 г. он вышел из состава парламентской группы "Альтернатива для Германии" и с тех пор является депутатом без фракции.

https://ukraina.ru/20231007/1049982850.html

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новости, германия, бундестаг, депутат, альтернатива для германии (партия)