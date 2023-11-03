"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат - 03.11.2023 Украина.ру
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"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат
"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат - 03.11.2023 Украина.ру
"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат
Фарле в 2022 году уже покинул парламентскую фракцию АдГ
2023-11-03T14:35
2023-11-03T14:35
новости
германия
бундестаг
депутат
альтернатива для германии (партия)
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Депутат Бундестага Роберт Фарле покинул "Альтернативу для Германии" для того, чтобы сохранить депутатский мандат. Об этом 3 ноября сообщило издание Mitteldeutsche Zeitung.Причиной своего ухода Фарле назвал чрезмерно критическое отношение партии к России. Голосование фракции "Альтернатива за Германию" за вступление Швеции и Финляндии в НАТО он назвал враждебным актом и отметил, что "по состоянию совести" он сам голосовал против.Тем временем немецкие СМИ утверждают, что 73-летний депутат таким образом предотвратил свое исключение из партии, для того, чтобы сохранить мандат в Бундестаге. В прошлом году он уже покинул парламентскую группу "Альтернатива для Германии".В прошлом Фарле был чиновником Коммунистической партии Германии. После распада ГДР он переехал в Галле, где работал налоговым консультантом. В 2015 году Фарле вступил в партию "Альтернатива для Германии". В 2016 году вошел в парламент земли Саксония-Анхальт как прямой (беспартийный) кандидат. На федеральных выборах в 2021 году Фарле также баллотировался как прямой кандидат. 8 сентября 2022 г. он вышел из состава парламентской группы "Альтернатива для Германии" и с тех пор является депутатом без фракции.
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новости, германия, бундестаг, депутат, альтернатива для германии (партия)
Новости, Германия, Бундестаг, депутат, Альтернатива для Германии (партия)

"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат

14:35 03.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Фарле в 2022 году уже покинул парламентскую фракцию АдГ
Депутат Бундестага Роберт Фарле покинул "Альтернативу для Германии" для того, чтобы сохранить депутатский мандат. Об этом 3 ноября сообщило издание Mitteldeutsche Zeitung.
Причиной своего ухода Фарле назвал чрезмерно критическое отношение партии к России. Голосование фракции "Альтернатива за Германию" за вступление Швеции и Финляндии в НАТО он назвал враждебным актом и отметил, что "по состоянию совести" он сам голосовал против.
Тем временем немецкие СМИ утверждают, что 73-летний депутат таким образом предотвратил свое исключение из партии, для того, чтобы сохранить мандат в Бундестаге. В прошлом году он уже покинул парламентскую группу "Альтернатива для Германии".
В прошлом Фарле был чиновником Коммунистической партии Германии. После распада ГДР он переехал в Галле, где работал налоговым консультантом. В 2015 году Фарле вступил в партию "Альтернатива для Германии". В 2016 году вошел в парламент земли Саксония-Анхальт как прямой (беспартийный) кандидат. На федеральных выборах в 2021 году Фарле также баллотировался как прямой кандидат. 8 сентября 2022 г. он вышел из состава парламентской группы "Альтернатива для Германии" и с тех пор является депутатом без фракции.
Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
7 октября, 10:18
По неофициальной информации, лидер партии "Альтернатива для Германии" мог стать жертвой СБУЗа предполагаемым покушением на лидера немецкой парламентской партии "Альтернатива для Германии" могли стоять стоять спецслужбы Украины. Об этом 7 октября со ссылкой на СМИ ФРГ сообщил ТГ-канал "Военкор Котенок".
 
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