https://ukraina.ru/20231103/1050744471.html
"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат
"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат - 03.11.2023 Украина.ру
"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат
Фарле в 2022 году уже покинул парламентскую фракцию АдГ
2023-11-03T14:35
2023-11-03T14:35
2023-11-03T14:35
новости
германия
бундестаг
депутат
альтернатива для германии (партия)
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Депутат Бундестага Роберт Фарле покинул "Альтернативу для Германии" для того, чтобы сохранить депутатский мандат. Об этом 3 ноября сообщило издание Mitteldeutsche Zeitung.Причиной своего ухода Фарле назвал чрезмерно критическое отношение партии к России. Голосование фракции "Альтернатива за Германию" за вступление Швеции и Финляндии в НАТО он назвал враждебным актом и отметил, что "по состоянию совести" он сам голосовал против.Тем временем немецкие СМИ утверждают, что 73-летний депутат таким образом предотвратил свое исключение из партии, для того, чтобы сохранить мандат в Бундестаге. В прошлом году он уже покинул парламентскую группу "Альтернатива для Германии".В прошлом Фарле был чиновником Коммунистической партии Германии. После распада ГДР он переехал в Галле, где работал налоговым консультантом. В 2015 году Фарле вступил в партию "Альтернатива для Германии". В 2016 году вошел в парламент земли Саксония-Анхальт как прямой (беспартийный) кандидат. На федеральных выборах в 2021 году Фарле также баллотировался как прямой кандидат. 8 сентября 2022 г. он вышел из состава парламентской группы "Альтернатива для Германии" и с тех пор является депутатом без фракции.
https://ukraina.ru/20231007/1049982850.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, бундестаг, депутат, альтернатива для германии (партия)
Новости, Германия, Бундестаг, депутат, Альтернатива для Германии (партия)
"Чрезмерно критикуют Россию". Фарле ушел из АдГ для того, чтобы сохранить депутатский мандат
Фарле в 2022 году уже покинул парламентскую фракцию АдГ
Депутат Бундестага Роберт Фарле покинул "Альтернативу для Германии" для того, чтобы сохранить депутатский мандат. Об этом 3 ноября сообщило издание Mitteldeutsche Zeitung.
Причиной своего ухода Фарле назвал чрезмерно критическое отношение партии к России. Голосование фракции "Альтернатива за Германию" за вступление Швеции и Финляндии в НАТО он назвал враждебным актом и отметил, что "по состоянию совести" он сам голосовал против.
Тем временем немецкие СМИ утверждают, что 73-летний депутат таким образом предотвратил свое исключение из партии, для того, чтобы сохранить мандат в Бундестаге. В прошлом году он уже покинул парламентскую группу "Альтернатива для Германии".
В прошлом Фарле был чиновником Коммунистической партии Германии. После распада ГДР он переехал в Галле, где работал налоговым консультантом. В 2015 году Фарле вступил в партию "Альтернатива для Германии". В 2016 году вошел в парламент земли Саксония-Анхальт как прямой (беспартийный) кандидат. На федеральных выборах в 2021 году Фарле также баллотировался как прямой кандидат. 8 сентября 2022 г. он вышел из состава парламентской группы "Альтернатива для Германии" и с тех пор является депутатом без фракции.