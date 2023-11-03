Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ - 03.11.2023 Украина.ру
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Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ - 03.11.2023 Украина.ру
Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала дал совет США насчет Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)
2023-11-03T07:55
2023-11-03T07:55
дснв
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"Если так нужен, важен (для США - ред.) Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так пусть они просто его выполнят", - сказал Антонов.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
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дснв, новости, анатолий антонов, сша, зарубежье
ДСНВ, Новости, Анатолий Антонов, США, Зарубежье

Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ

07:55 03.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала дал совет США насчет Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)
"Если так нужен, важен (для США - ред.) Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так пусть они просто его выполнят", - сказал Антонов.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые.
Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
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Рябков назвал переговоры по ДСНВ бессмысленнымиМосква отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба "Валдай"
 
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