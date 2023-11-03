"Овод": мастер-класс по отлову исполнителя главной роли в ресторане - 03.11.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20231103/1050724120.html
"Овод": мастер-класс по отлову исполнителя главной роли в ресторане
"Овод": мастер-класс по отлову исполнителя главной роли в ресторане - 03.11.2023 Украина.ру
"Овод": мастер-класс по отлову исполнителя главной роли в ресторане
Опубликованный в 1897 году роман "Овод" англо-американской писательницы Этель Лилиан Войнич было популярен и в России, и в СССР. Его многократно переиздавали, неоднократно ставили на сцене и, естественно, экранизировали. Советское кинематографическое начальство к творчеству в этом направлении относилось с одобрением, а режиссёры этим пользовались
2023-11-03T05:52
2023-11-03T05:52
история
история
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кинематограф
экранизации
бондарчук
киев
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Премьера последней экранизации состоялась 3 ноября 1980 года. Этот трёхсерийный фильм считается самой достоверной и не потерявшей своей актуальности и в наши дни киноверсией романа.Режиссёр киностудии им. Довженко Николай Мащенко задумал снять фильм по произведению Войнич в 1979 году. Прототипами главного героя романа считают уроженца Херсонской губернии революционера-эмигранта Сергея Степняка-Кравчинского и британского разведчика, уроженца Одессы, Сиднея Рейли (сама Войнич, что характерно, наличие определённого прототипа отрицала – это был обобщённый образ борца за всё хорошее против всего плохого).В Советском Союзе к этому времени уже существовали две экранизации "Овода": первую ещё в далёком 1928 году снял грузинский режиссер Константин Марджанишвили, а вторую, с Олегом Стриженовым в главной роли, в 1955 году на Ленфильме поставил режиссер Александр Файнциммер.В своей постановке Мащенко решил сделать ставку на максимальное приближение к тексту, так как фильм Файнциммера снимался по мотивам романа, а ленту Марджанишвили к 70-м годам прошлого века уже почти забыли. Для работы над сценарием пригласили кинодраматургов Юлия Дунских и Валерия Фрида, на счету которых уже были такие шедевры советского кинематографа, как "Полосатый рейс" (1961), "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" (1976), "Экипаж" (1979) и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1987).Мащенко всегда принципиально не брал на главные роли уже известных актеров, а подбирал талантливых, но еще никому не известных исполнителей. Так, например, работа в его фильме "Как закалялась сталь" (1975) стала дебютной главной ролью для всенародно известного актера Владимира Алексеевича Конкина.И в этот раз режиссер следовал своему принципу, подбирал неизвестных актеров, но это было очень непросто: все кандидаты на главную роль Артура Бертона, "Овода", были им успешно "зарезаны" на кинопробах.И вот однажды Мащенко со своими коллегами после очередной провальной кинопробы, чтобы расслабиться, зашел в один из киевских ресторанов. Он и коллеги заказали себе выпить и закусить, как вдруг на глаза Мащенко попался молодой человек по типажу идеально подходящий на роль "Овода". Парня немедленно пригласили за стол, налили ему рюмку водки. По признанию самого режиссёра в этот самый момент он понял, что исполнитель главной роли найден. Им оказался Андрей Харитонов, студент третьего курса Киевского театрального института им. Карпенка-Карого, в кино он ещё не снимался. Позже Мащенко попал на студенческую постановку "Гамлета", в которой играл Харитонов, и окончательно убедился в правильности своего выбора. Молодого актера окончательно утвердили на главную роль.На вторую знаковую роль – Лоренцо Монтанелли, кардинала, настоящего отца Артура, режиссер изначально планировал пригласить Сергея Фёдоровича Бондарчука. Однако он не до конца верил в успех этой затеи, так как Бондарчук в это время ставил спектакль "Борис Годунов" в софийском театре имени Ивана Вазова и готовился к съёмкам фильма "Десять дней, которые потрясли мир". Морально Мащенко приготовился к тому, что именитый актёр и режиссёр откажется от предложения. Тем сильнее было его удивление, когда при первой же встрече он увидел, что Сергей Фёдорович отнесся к его предложению более чем серьёзно и уже приступил к подготовке своей роли. Бондарчук от руки переписал сценарий и завёл отдельный блокнот, где полностью проработал типаж своего персонажа.Кроме Бондарчука в фильме задействовали и других именитых актеров: Ада Роговцева исполнила роль Джулии Бертон, жены Джеймса Бертона; Анастасия Вертинская сыграла Джемму Уоррен; Александр Заднепровский – Джеймса Бертона, сводного старшего брата Артура; Константин Степанков – австрийского полковника; Стефан Добрев — Джованни Боллу; Гиви Тохадзе – Карди, ректора семинарии; Константин Цанев – Риккардо.Для погружения зрителя в атмосферу того времени режиссер решил использовать музыку Вольфганга Амадея Моцарта и Генри Перселла. "Реквием" Моцарта, сопровождающий финальный монолог в исполнении Бондарчука, буквально захватывает зрителя. Знакомство многих юных жителей СССР, в том числе и авторов этой статьи, с этим гениальным композитором и его не менее гениальным произведением впервые произошло именно благодаря ленте Мащенко.В фильме использовали большое количество натурных съёмок. Для бо́льшего "попадания" в эпоху на студии возвели богатые декорации и огромное внимание уделили костюмам. Часть съёмок провели в Италии, в частности, там снимали сцены в церквях и провели часть натурных съемок. Кроме того съемки производили в крымском пещерном городе Чуфут-Кале, что под Бахчисараем, а так же в Судаке и его окрестностях.Первый съёмочный день Харитонова совпал с его Днем рождения. Снимали сцену, где в одном из павильонов киностудии им. Довженко его приковали цепями в так называемой "пещере", и в таком положении снимали несколько часов подряд. У актера на руках появились синяки. Когда же пришло время обеда, и вся съемочная группа дружно покинула площадку, он так и остался в цепях. Мащенко предлагал ему пойти с ними, но Харитонов отказался, так как потом потребовалось бы еще несколько часов, чтобы заковать его обратно. Мама Харитонова решила прийти на киностудию, чтобы поздравить сына с двадцатилетием, и тут она увидела свое чадо опутанное цепями. Она пришла просто в ужас, ей стало плохо. Режиссеру пришлось долго читать ей лекцию о нелегкой актёрской профессии. Кое-как её успокоили.Во время съёмочного процесса Бондарчук был не только партнёром Харитонова по съемкам, но и наставником. С первой же встречи он повёл себя по отношению к начинающему актеру, который на тот момент не имел никакого опыта работы в кино, совершенно по-товарищески и по-отечески. В процессе работы, когда Андрей никак не мог понять, как ему сыграть ту или иную сцену, Бондарчук на личном примере показывал, как надо, и тогда у Харитонова все начинало получатся не просто хорошо, а отлично.Сам же Бондарчук полностью отдавался работе над своим героем. Во время съёмки финальной сцены он так вжился в роль, что от волнения и перенапряжения потерял сознание. Следующие два дня его приводили в чувство. Приехала его жена, Ирина Скобцева, привезла какие-то мази. Она ежедневно растирала ими мужа, и только так удалось поставить его на ноги.Благодаря созданной на площадке Сергеем Бондарчуком атмосфере дружелюбия, съемки фильма спорились, и остальные именитые актеры также помогали своему юному коллеге. Результатом такого сотрудничества стало органичное воплощение Харитоновым своего образа, из-за чего многие зрители потом долгое время не отделяли актера от его героя.Образ Овода многогранен. По сути, Харитонов сумел создать три разных характера-ипостаси одного человека: юного романтичного Артура, восторженно-одухотворённого, гибкого и пластичного, с лучистыми глазами; циничного Ривареса – постаревшего, разочаровавшегося во всем Артура, с изуродованным шрамами лицом и искалеченной жизнью, потерявшего возлюбленную и отца; и журналиста "Овода" – ироничного острослова и одновременно мудрого философа, чье язвительное перо "разит" лучше любой шпаги.После выхода фильма на экраны в студию стали приходить горы благодарственных писем, в которой простые рабочие и подростки благодарили съёмочную группу и актеров за столь замечательную работу. Кроме простых зрителей фильм хорошо приняли и кинокритики, до сих пор в прессе иногда появляются хвалебные отзывы об этом фильме.Лента, её режиссер и исполнители главных ролей получили огромное количество призов. Среди них приз ЦК ЛКСМУ на кинофестивале "Молодость-80" и главный приз "Золотая нимфа" за лучшую мужскую роль на Международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло в 1981 году. Через год после триумфа в Монте-Карло Мащенко, Харитонов и Бондарчук стали лауреатами Государственной премии Украины им. Т.Г. Шевченко.Забавно, что после получения "Нимфы" Харитонов вместе с мамой пришел домой к режиссёру. Они принесли 12 бутылок шампанского, а мама благодарила Мащенко, за то, что тот уговорил её не везти сына в Москву. А она так хотела, чтобы её Андрюша учился в Москве. Кто же мог тогда подумать, что ее сын прославится именно в Киеве?
https://ukraina.ru/20220425/1033728917.html
https://ukraina.ru/20220911/1038605326.html
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история, история украины, история ссср, кино, фильм, кинематограф, экранизации, бондарчук, киев
История, История, история Украины, история СССР, кино, фильм, кинематограф, экранизации, Бондарчук, Киев

"Овод": мастер-класс по отлову исполнителя главной роли в ресторане

05:52 03.11.2023
 
Фильм "Овод", 1980 год
Фильм Овод, 1980 год
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Алексей
Стаценко
публицист
Все материалы
Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Опубликованный в 1897 году роман "Овод" англо-американской писательницы Этель Лилиан Войнич было популярен и в России, и в СССР. Его многократно переиздавали, неоднократно ставили на сцене и, естественно, экранизировали. Советское кинематографическое начальство к творчеству в этом направлении относилось с одобрением, а режиссёры этим пользовались
Премьера последней экранизации состоялась 3 ноября 1980 года. Этот трёхсерийный фильм считается самой достоверной и не потерявшей своей актуальности и в наши дни киноверсией романа.
Режиссёр киностудии им. Довженко Николай Мащенко задумал снять фильм по произведению Войнич в 1979 году. Прототипами главного героя романа считают уроженца Херсонской губернии революционера-эмигранта Сергея Степняка-Кравчинского и британского разведчика, уроженца Одессы, Сиднея Рейли (сама Войнич, что характерно, наличие определённого прототипа отрицала – это был обобщённый образ борца за всё хорошее против всего плохого).
В Советском Союзе к этому времени уже существовали две экранизации "Овода": первую ещё в далёком 1928 году снял грузинский режиссер Константин Марджанишвили, а вторую, с Олегом Стриженовым в главной роли, в 1955 году на Ленфильме поставил режиссер Александр Файнциммер.
В своей постановке Мащенко решил сделать ставку на максимальное приближение к тексту, так как фильм Файнциммера снимался по мотивам романа, а ленту Марджанишвили к 70-м годам прошлого века уже почти забыли. Для работы над сценарием пригласили кинодраматургов Юлия Дунских и Валерия Фрида, на счету которых уже были такие шедевры советского кинематографа, как "Полосатый рейс" (1961), "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" (1976), "Экипаж" (1979) и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1987).
Мащенко всегда принципиально не брал на главные роли уже известных актеров, а подбирал талантливых, но еще никому не известных исполнителей. Так, например, работа в его фильме "Как закалялась сталь" (1975) стала дебютной главной ролью для всенародно известного актера Владимира Алексеевича Конкина.
Аты-баты, шли солдаты... (1976)
25 апреля 2022, 01:00
День в истории. 25 апреля: в прокат вышел последний военный фильм легендарного киевского режиссераРовно 45 лет назад, 25 апреля 1977 г. на киноэкраны Советского Союза вышел фильм, который стал последней режиссёрской и актёрской работой одного из самых знаковых деятелей украинского и советского кинематографа Леонида Фёдоровича Быкова.
И в этот раз режиссер следовал своему принципу, подбирал неизвестных актеров, но это было очень непросто: все кандидаты на главную роль Артура Бертона, "Овода", были им успешно "зарезаны" на кинопробах.
И вот однажды Мащенко со своими коллегами после очередной провальной кинопробы, чтобы расслабиться, зашел в один из киевских ресторанов. Он и коллеги заказали себе выпить и закусить, как вдруг на глаза Мащенко попался молодой человек по типажу идеально подходящий на роль "Овода". Парня немедленно пригласили за стол, налили ему рюмку водки. По признанию самого режиссёра в этот самый момент он понял, что исполнитель главной роли найден. Им оказался Андрей Харитонов, студент третьего курса Киевского театрального института им. Карпенка-Карого, в кино он ещё не снимался. Позже Мащенко попал на студенческую постановку "Гамлета", в которой играл Харитонов, и окончательно убедился в правильности своего выбора. Молодого актера окончательно утвердили на главную роль.
На вторую знаковую роль – Лоренцо Монтанелли, кардинала, настоящего отца Артура, режиссер изначально планировал пригласить Сергея Фёдоровича Бондарчука. Однако он не до конца верил в успех этой затеи, так как Бондарчук в это время ставил спектакль "Борис Годунов" в софийском театре имени Ивана Вазова и готовился к съёмкам фильма "Десять дней, которые потрясли мир". Морально Мащенко приготовился к тому, что именитый актёр и режиссёр откажется от предложения. Тем сильнее было его удивление, когда при первой же встрече он увидел, что Сергей Фёдорович отнесся к его предложению более чем серьёзно и уже приступил к подготовке своей роли. Бондарчук от руки переписал сценарий и завёл отдельный блокнот, где полностью проработал типаж своего персонажа.
Фильм "Овод", 1980 год
Фильм Овод, 1980 год
Фильм "Овод", 1980 год
Кроме Бондарчука в фильме задействовали и других именитых актеров: Ада Роговцева исполнила роль Джулии Бертон, жены Джеймса Бертона; Анастасия Вертинская сыграла Джемму Уоррен; Александр Заднепровский – Джеймса Бертона, сводного старшего брата Артура; Константин Степанков – австрийского полковника; Стефан Добрев — Джованни Боллу; Гиви Тохадзе – Карди, ректора семинарии; Константин Цанев – Риккардо.
Для погружения зрителя в атмосферу того времени режиссер решил использовать музыку Вольфганга Амадея Моцарта и Генри Перселла. "Реквием" Моцарта, сопровождающий финальный монолог в исполнении Бондарчука, буквально захватывает зрителя. Знакомство многих юных жителей СССР, в том числе и авторов этой статьи, с этим гениальным композитором и его не менее гениальным произведением впервые произошло именно благодаря ленте Мащенко.
В фильме использовали большое количество натурных съёмок. Для бо́льшего "попадания" в эпоху на студии возвели богатые декорации и огромное внимание уделили костюмам. Часть съёмок провели в Италии, в частности, там снимали сцены в церквях и провели часть натурных съемок. Кроме того съемки производили в крымском пещерном городе Чуфут-Кале, что под Бахчисараем, а так же в Судаке и его окрестностях.
11 сентября 2022, 09:59
От войны смыслов — к войне с Россией. Трагическая история украинского кинематографа
Первый съёмочный день Харитонова совпал с его Днем рождения. Снимали сцену, где в одном из павильонов киностудии им. Довженко его приковали цепями в так называемой "пещере", и в таком положении снимали несколько часов подряд. У актера на руках появились синяки. Когда же пришло время обеда, и вся съемочная группа дружно покинула площадку, он так и остался в цепях. Мащенко предлагал ему пойти с ними, но Харитонов отказался, так как потом потребовалось бы еще несколько часов, чтобы заковать его обратно. Мама Харитонова решила прийти на киностудию, чтобы поздравить сына с двадцатилетием, и тут она увидела свое чадо опутанное цепями. Она пришла просто в ужас, ей стало плохо. Режиссеру пришлось долго читать ей лекцию о нелегкой актёрской профессии. Кое-как её успокоили.
Во время съёмочного процесса Бондарчук был не только партнёром Харитонова по съемкам, но и наставником. С первой же встречи он повёл себя по отношению к начинающему актеру, который на тот момент не имел никакого опыта работы в кино, совершенно по-товарищески и по-отечески. В процессе работы, когда Андрей никак не мог понять, как ему сыграть ту или иную сцену, Бондарчук на личном примере показывал, как надо, и тогда у Харитонова все начинало получатся не просто хорошо, а отлично.
Александр Довженко
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Сам же Бондарчук полностью отдавался работе над своим героем. Во время съёмки финальной сцены он так вжился в роль, что от волнения и перенапряжения потерял сознание. Следующие два дня его приводили в чувство. Приехала его жена, Ирина Скобцева, привезла какие-то мази. Она ежедневно растирала ими мужа, и только так удалось поставить его на ноги.
Благодаря созданной на площадке Сергеем Бондарчуком атмосфере дружелюбия, съемки фильма спорились, и остальные именитые актеры также помогали своему юному коллеге. Результатом такого сотрудничества стало органичное воплощение Харитоновым своего образа, из-за чего многие зрители потом долгое время не отделяли актера от его героя.
Образ Овода многогранен. По сути, Харитонов сумел создать три разных характера-ипостаси одного человека: юного романтичного Артура, восторженно-одухотворённого, гибкого и пластичного, с лучистыми глазами; циничного Ривареса – постаревшего, разочаровавшегося во всем Артура, с изуродованным шрамами лицом и искалеченной жизнью, потерявшего возлюбленную и отца; и журналиста "Овода" – ироничного острослова и одновременно мудрого философа, чье язвительное перо "разит" лучше любой шпаги.
После выхода фильма на экраны в студию стали приходить горы благодарственных писем, в которой простые рабочие и подростки благодарили съёмочную группу и актеров за столь замечательную работу. Кроме простых зрителей фильм хорошо приняли и кинокритики, до сих пор в прессе иногда появляются хвалебные отзывы об этом фильме.
24 марта, 17:55История
150 лет Агенту 007 с Малой Арнаутской улицы
Лента, её режиссер и исполнители главных ролей получили огромное количество призов. Среди них приз ЦК ЛКСМУ на кинофестивале "Молодость-80" и главный приз "Золотая нимфа" за лучшую мужскую роль на Международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло в 1981 году. Через год после триумфа в Монте-Карло Мащенко, Харитонов и Бондарчук стали лауреатами Государственной премии Украины им. Т.Г. Шевченко.
Забавно, что после получения "Нимфы" Харитонов вместе с мамой пришел домой к режиссёру. Они принесли 12 бутылок шампанского, а мама благодарила Мащенко, за то, что тот уговорил её не везти сына в Москву. А она так хотела, чтобы её Андрюша учился в Москве. Кто же мог тогда подумать, что ее сын прославится именно в Киеве?
 
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