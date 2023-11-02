https://ukraina.ru/20231102/1050724883.html

Что случилось с Евросоюзом и о чём говорят откровения главы ВСУ: аналитика от Ищенко

Что случилось с Евросоюзом и о чём говорят откровения главы ВСУ: аналитика от Ищенко - 02.11.2023 Украина.ру

Что случилось с Евросоюзом и о чём говорят откровения главы ВСУ: аналитика от Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему в западной прессе постоянно появляется критика Зеленского,... Украина.ру, 02.11.2023

2023-11-02T19:12

2023-11-02T19:12

2023-11-02T19:12

видео

ростислав ищенко

европа

наступление

ес

украина

сво

всу

потери всу

валерий залужный

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему в западной прессе постоянно появляется критика Зеленского, объяснил, насколько близок Евросоюз к своему краху и проанализировал последствия отказа Киева продолжать транзит российского газа в Европу. 00:34 - почему Залужный критикует НАТО и хвалит советские военные учебники? 05:33 - поменяет ли Вашингтон Зеленского на Залужного? 14:44 - разлад в Евросоюзе усиливается: кто приложил к этому руку? 23:23 - сможет ли Европейский союз измениться ради того, чтобы остаться на политической карте мира? 26:10 - Украина предупредила, что прекратит транзит российского газа через свою территорию: последствия для России и ЕС.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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