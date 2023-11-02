Что случилось с Евросоюзом и о чём говорят откровения главы ВСУ: аналитика от Ищенко - 02.11.2023 Украина.ру
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Что случилось с Евросоюзом и о чём говорят откровения главы ВСУ: аналитика от Ищенко
Что случилось с Евросоюзом и о чём говорят откровения главы ВСУ: аналитика от Ищенко - 02.11.2023 Украина.ру
Что случилось с Евросоюзом и о чём говорят откровения главы ВСУ: аналитика от Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему в западной прессе постоянно появляется критика Зеленского,... Украина.ру, 02.11.2023
2023-11-02T19:12
2023-11-02T19:12
видео
ростислав ищенко
европа
наступление
ес
украина
сво
всу
потери всу
валерий залужный
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему в западной прессе постоянно появляется критика Зеленского, объяснил, насколько близок Евросоюз к своему краху и проанализировал последствия отказа Киева продолжать транзит российского газа в Европу. 00:34 - почему Залужный критикует НАТО и хвалит советские военные учебники? 05:33 - поменяет ли Вашингтон Зеленского на Залужного? 14:44 - разлад в Евросоюзе усиливается: кто приложил к этому руку? 23:23 - сможет ли Европейский союз измениться ради того, чтобы остаться на политической карте мира? 26:10 - Украина предупредила, что прекратит транзит российского газа через свою территорию: последствия для России и ЕС.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, ростислав ищенко, европа, наступление, ес, украина, сво, всу, потери всу, валерий залужный, владимир зеленский, нато, сша, газ, транзит, экономика, энергетика, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Европа, наступление, ЕС, Украина, СВО, ВСУ, потери ВСУ, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, НАТО, США, газ, транзит, экономика, энергетика

Что случилось с Евросоюзом и о чём говорят откровения главы ВСУ: аналитика от Ищенко

19:12 02.11.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему в западной прессе постоянно появляется критика Зеленского, объяснил, насколько близок Евросоюз к своему краху и проанализировал последствия отказа Киева продолжать транзит российского газа в Европу.
00:34 - почему Залужный критикует НАТО и хвалит советские военные учебники?
05:33 - поменяет ли Вашингтон Зеленского на Залужного?
14:44 - разлад в Евросоюзе усиливается: кто приложил к этому руку?
23:23 - сможет ли Европейский союз измениться ради того, чтобы остаться на политической карте мира?
26:10 - Украина предупредила, что прекратит транзит российского газа через свою территорию: последствия для России и ЕС.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоРостислав ИщенкоЕвропанаступлениеЕСУкраинаСВОВСУпотери ВСУВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНАТОСШАгазтранзитэкономикаэнергетика
 
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