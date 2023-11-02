https://ukraina.ru/20231102/1050701275.html

"Я выжил, и это ваша ошибка": украинскому блогеру Домбровскому в Швейцарии сожгли дом

"Я выжил, и это ваша ошибка": украинскому блогеру Домбровскому в Швейцарии сожгли дом - 02.11.2023 Украина.ру

"Я выжил, и это ваша ошибка": украинскому блогеру Домбровскому в Швейцарии сожгли дом

Огонь уничтожил дом и машину. Об этом сообщил Станислав Домбровский в телеграм-канале и призвал всех бороться с киевским режимом

2023-11-02T11:58

2023-11-02T11:58

2023-11-02T11:58

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Пожар в швейцарском доме Домбровского, блогера из Одессы, случился около четырех часов ночи 2 ноября. Огонь быстро охватил деревянный дом, а затем перекинулся и на машину.Чуть раньше сегодня же ночью после полуночи Добровский публиковал фотографии, сделанные на пороге квартиры, где раньше шила его бабушка. Жилье пытались поджечь, подкинув к двери горящую шину. Соседи вовремя заметили и быстро потушили огонь. Обошлось без серьезных повреждений. "Почерк идиота. Соседи говорят, что опознали Женю Гавриленко. Что он убежал, ему даже порвали куртку. Вырвался", – отметил блогер. А через несколько часов он сам оказался погорельцем.На фоне догорающего дома Домбровский записал видеообращение:"Я не сломаюсь Александр Валентинович и Егор Буркин. Даже после этого. Я не сломаюсь. Вы можете сломать всех вокруг меня. Но я стану только сильнее. Помогите, люди! Вот это [указывая на горящий дом] – это власть Украины. Это начальник контрразведки Александр Валентинович Поклад, это глава наркокартеля Егор Буркин [ОПГ "Химпром"], это Александр Федорович Дубовой – это коррупция. Это друзья, так называемые. Женя Гавриленко. Боритесь, друзья, пожалуйста, боритесь, несмотря ни на что. По-другому нельзя".Издание Readovka связывает произошедшее с опубликованной 1 ноября в украинском медиасегменте резкой критикой Домбровским киевского режима.31 октября источник в спецслужбах РФ сообщил РИА Новости о том, что народные депутаты Украины оказывают поддержку и прикрытие организованной преступной группировке (ОПГ) "Химпром", создавшей сеть распространения синтетических наркотиков на Украине и в России.

https://ukraina.ru/20231031/1050630592.html

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