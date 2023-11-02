"Я выжил, и это ваша ошибка": украинскому блогеру Домбровскому в Швейцарии сожгли дом
© Телеграм @pokladnuwsВ Швейцарии подожгли дом украинского блогера Станислава Домбровского
© Телеграм @pokladnuws
Огонь уничтожил дом и машину. Об этом сообщил Станислав Домбровский в телеграм-канале и призвал всех бороться с киевским режимом
Пожар в швейцарском доме Домбровского, блогера из Одессы, случился около четырех часов ночи 2 ноября. Огонь быстро охватил деревянный дом, а затем перекинулся и на машину.
"Сожгли всё, всё полностью: дом, машину. С детьми… [я был дома]. Женя Гавриленко дал адрес", – сказал блогер на видео, добавив в подписи: "Но я выжил, и это ваша ошибка".
Чуть раньше сегодня же ночью после полуночи Добровский публиковал фотографии, сделанные на пороге квартиры, где раньше шила его бабушка. Жилье пытались поджечь, подкинув к двери горящую шину. Соседи вовремя заметили и быстро потушили огонь. Обошлось без серьезных повреждений.
"Почерк идиота. Соседи говорят, что опознали Женю Гавриленко. Что он убежал, ему даже порвали куртку. Вырвался", – отметил блогер. А через несколько часов он сам оказался погорельцем.
На фоне догорающего дома Домбровский записал видеообращение:
"Я не сломаюсь Александр Валентинович и Егор Буркин. Даже после этого. Я не сломаюсь. Вы можете сломать всех вокруг меня. Но я стану только сильнее. Помогите, люди! Вот это [указывая на горящий дом] – это власть Украины. Это начальник контрразведки Александр Валентинович Поклад, это глава наркокартеля Егор Буркин [ОПГ "Химпром"], это Александр Федорович Дубовой – это коррупция. Это друзья, так называемые. Женя Гавриленко. Боритесь, друзья, пожалуйста, боритесь, несмотря ни на что. По-другому нельзя".
Издание Readovka связывает произошедшее с опубликованной 1 ноября в украинском медиасегменте резкой критикой Домбровским киевского режима.
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