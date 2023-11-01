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"Джекпот для Водолеев": "УНИАН" пишет гороскопы под Зеленского и Коломойского*

"Джекпот для Водолеев": "УНИАН" пишет гороскопы под Зеленского и Коломойского* - 01.11.2023 Украина.ру

"Джекпот для Водолеев": "УНИАН" пишет гороскопы под Зеленского и Коломойского*

Украинское информагентство "УНИАН" регулярно публикует гороскопы. Водолеям в украинских обзорах анонимные астрологи пророчат большую прибыль и исполнение желаний

2023-11-01T12:15

2023-11-01T12:15

2023-11-01T12:39

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Представителями знака Водолей является президент Украины Владимир Зеленский (25 января), его жена Елена Зеленская (6 февраля), а также украинский миллиардер Игорь Коломойский* (13 февраля).Гороскоп от "УНИАН" на 1 ноября пророчит Водолеям новые финансовые возможности, которые помогут выйти на новый уровень жизни.По предсказаниям астрологов на 29 октября, Водолеи "сорвут джекпот уже в ближайшие дни". Но получить эти деньги представители знака смогут только после того, как выполнят задачи, которые перед ними поставило руководство."Водолеи могут получить крупную премию после того, как выполнят те задачи, которые перед ними поставило руководство. Вы успешно с ними справитесь, если привлечете к этому своих коллег", - пишут астрологи.Они также призвали не действовать в одиночку, потому что "так вы только дольше будете сидеть над задачами".Как раз 29 октября Зеленский в своём телеграм-канале заявил о "хороших новостях" после встречи на Мальте. Упомянул он и о том, что не действует в одиночку. "Активность нашей работы с партнерами будет неизменной", написал Зеленский.Помимо этого, Водолеи в ближайшие дни "получат крупную сумму денег, благодаря чему сможете порадовать себя чем-то приятным".До конца недели представителям знака Водолей может улыбнуться удача, а мечта Зеленских и Коломойского* может сбыться."До конца недели необходимо слушать свою интуицию. Шестое чувство позволит действовать так, как хочется, не обращая внимание на мнение окружающих. Эта позиция позволит воплотите в жизнь то, чего давно хотели. Ваша мечта сбудется!", - пишет издание.Президент Украины 30 ноября сообщил о встрече с делегацией американских конгрессменов. "Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут стоять бок о бок с нами в борьбе против российской агрессии и террора", - написал он.В ноябре звёзды "УНИАН" предсказывают Водолеям изменения в отношениях с другими людьми. "Будьте открыты для новых знакомств и развития старых отношений", призывают астрологи.Президент Украины обозначил это так: "Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины. Этот новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом. Готовим и международные мероприятия, запланированные на Украине".Информагентство "УНИАН" входит в медиахолдинг, принадлежащий Коломойскому*. Однако предсказания штатных астрологов пока не спешат исполняться.Накануне Шевченковский районный суд Киева продлил срок пребывания под стражей Коломойского* ещё на месяц до 2 декабря включительно. Его подозревают в мошенничестве и легализации имущества. Свой арест миллиардер пытался оспорить в Верховном суде. Издание "Украинские новости" сообщило, что Верховный суд отказался рассматривать дело, поскольку решения не подлежат обжалованию.В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

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новости, украина, униан, гороскоп, игорь коломойский, владимир зеленский, елена зеленская, водолей (знак зодиака), звезды, астрологи, астрология