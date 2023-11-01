Запасы водохранилищ Крыма снизились до 135 миллионов кубометров - гидрометцентр - 01.11.2023 Украина.ру
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Запасы водохранилищ Крыма снизились до 135 миллионов кубометров - гидрометцентр
Запасы водохранилищ Крыма снизились до 135 миллионов кубометров - гидрометцентр - 01.11.2023 Украина.ру
Запасы водохранилищ Крыма снизились до 135 миллионов кубометров - гидрометцентр
Затянувшаяся в октябре засушливая погода и снижение притоков в крымские водохранилища естественного стока понизили их запасы воды до 135 миллионов кубометров. Об этом говорится в сообщении крымского гидрометцентра
2023-11-01T11:05
2023-11-01T11:06
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крым
вода
водная блокада
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Гидрологи отмечают, что октябрьские осадки носили кратковременный, локальный характер и распределялись по территории речных бассейнов Крыма крайне неравномерно. Существенный недобор осадков, как и предыдущие два месяца, наблюдался в Крымских горах: в районе наблюдения метеостанции Ай-Петри он составил 47 %, а в районе метеостанции Ангарский Перевал - 60 %.Сложившаяся синоптическая обстановка оценивается специалистами как неблагоприятная, усиливающая режим осенней межени, характерной в бассейнах крымских рек в это время года. В регионе продолжалось постепенное истощение водности. Выше Партизанского водохранилища уже 64 дня является пересохшей одна из крупных рек Крыма - Альма. Пересыхание также сохраняется на большинстве селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.По данным гидромецентра, приток воды в водохранилища естественного стока в миллионах кубометрах составил: Белогорское - 0,7, Симферопольское - 0,5, Счастливое - 0,1, Чернореченское - 0,1.Напомним, что к ноябрю 2022 года запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока достигал около 160 миллионов кубометров.Глава парламента Крыма Владимир Константинов 28 октября заявил, что Крым в настоящее время полностью обеспечен питьевой водой. И даже при гипотетическом отсутствии притока её запасов хватит на год.Ранее стало известно, что промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей.
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новости, россия, крым, вода, водная блокада
Новости, Россия, Крым, вода, водная блокада

Запасы водохранилищ Крыма снизились до 135 миллионов кубометров - гидрометцентр

11:05 01.11.2023 (обновлено: 11:06 01.11.2023)
 
© РИА Новости Крым/Михаил МакеевЧернореченское водохранилище в Крыму
Чернореченское водохранилище в Крыму
© РИА Новости Крым/Михаил Макеев
Читать в
Затянувшаяся в октябре засушливая погода и снижение притоков в крымские водохранилища естественного стока понизили их запасы воды до 135 миллионов кубометров. Об этом говорится в сообщении крымского гидрометцентра
Гидрологи отмечают, что октябрьские осадки носили кратковременный, локальный характер и распределялись по территории речных бассейнов Крыма крайне неравномерно. Существенный недобор осадков, как и предыдущие два месяца, наблюдался в Крымских горах: в районе наблюдения метеостанции Ай-Петри он составил 47 %, а в районе метеостанции Ангарский Перевал - 60 %.
Сложившаяся синоптическая обстановка оценивается специалистами как неблагоприятная, усиливающая режим осенней межени, характерной в бассейнах крымских рек в это время года. В регионе продолжалось постепенное истощение водности. Выше Партизанского водохранилища уже 64 дня является пересохшей одна из крупных рек Крыма - Альма. Пересыхание также сохраняется на большинстве селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.
По данным гидромецентра, приток воды в водохранилища естественного стока в миллионах кубометрах составил: Белогорское - 0,7, Симферопольское - 0,5, Счастливое - 0,1, Чернореченское - 0,1.
"Общий суммарный объём воды в водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135 миллионов кубометров, что на 13 миллионов меньше, чем месяц назад", - отмечается в ведомства.
Напомним, что к ноябрю 2022 года запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока достигал около 160 миллионов кубометров.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов 28 октября заявил, что Крым в настоящее время полностью обеспечен питьевой водой. И даже при гипотетическом отсутствии притока её запасов хватит на год.
Ранее стало известно, что промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 11:15
Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламентаВ настоящее время Крым в полной мере обеспечен питьевой водой, даже при гипотетическом отсутствии притока её запасов хватит на год. Об этом глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил в своём телеграм-канале
 
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