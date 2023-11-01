https://ukraina.ru/20231101/1050670827.html

Запасы водохранилищ Крыма снизились до 135 миллионов кубометров - гидрометцентр

Запасы водохранилищ Крыма снизились до 135 миллионов кубометров - гидрометцентр - 01.11.2023 Украина.ру

Запасы водохранилищ Крыма снизились до 135 миллионов кубометров - гидрометцентр

Затянувшаяся в октябре засушливая погода и снижение притоков в крымские водохранилища естественного стока понизили их запасы воды до 135 миллионов кубометров. Об этом говорится в сообщении крымского гидрометцентра

2023-11-01T11:05

2023-11-01T11:05

2023-11-01T11:06

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Гидрологи отмечают, что октябрьские осадки носили кратковременный, локальный характер и распределялись по территории речных бассейнов Крыма крайне неравномерно. Существенный недобор осадков, как и предыдущие два месяца, наблюдался в Крымских горах: в районе наблюдения метеостанции Ай-Петри он составил 47 %, а в районе метеостанции Ангарский Перевал - 60 %.Сложившаяся синоптическая обстановка оценивается специалистами как неблагоприятная, усиливающая режим осенней межени, характерной в бассейнах крымских рек в это время года. В регионе продолжалось постепенное истощение водности. Выше Партизанского водохранилища уже 64 дня является пересохшей одна из крупных рек Крыма - Альма. Пересыхание также сохраняется на большинстве селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии.По данным гидромецентра, приток воды в водохранилища естественного стока в миллионах кубометрах составил: Белогорское - 0,7, Симферопольское - 0,5, Счастливое - 0,1, Чернореченское - 0,1.Напомним, что к ноябрю 2022 года запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока достигал около 160 миллионов кубометров.Глава парламента Крыма Владимир Константинов 28 октября заявил, что Крым в настоящее время полностью обеспечен питьевой водой. И даже при гипотетическом отсутствии притока её запасов хватит на год.Ранее стало известно, что промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей.

https://ukraina.ru/20231028/1050571690.html

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новости, россия, крым, вода, водная блокада