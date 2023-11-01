В Полтавской области после пожара остановлен нефтеперерабатывающий завод - 01.11.2023 Украина.ру
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В Полтавской области после пожара остановлен нефтеперерабатывающий завод
В Полтавской области после пожара остановлен нефтеперерабатывающий завод - 01.11.2023 Украина.ру
В Полтавской области после пожара остановлен нефтеперерабатывающий завод
Причиной возникновения огня стал беспилотник, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филип Пронин
2023-11-01T10:13
2023-11-01T10:13
новости
новости украины
полтавская область
нефтеперерабатывающие заводы
пожар
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Пожар случился утром 1 ноября на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг, промышленном центре Полтавской области."Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Все соответствующие службы на месте", – написал Пронин в телеграм-канале.На данный момент предприятие не работает. Пронин отметил, что воздушная тревога в городе сохранялась на протяжении 4 часов. Также она была объявлена почти во всех регионах Украины.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
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новости, новости украины, полтавская область, нефтеперерабатывающие заводы, пожар
Новости, Новости Украины, Полтавская область, нефтеперерабатывающие заводы, пожар

В Полтавской области после пожара остановлен нефтеперерабатывающий завод

10:13 01.11.2023
 
© Телеграм @poltavskaOVAПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области
© Телеграм @poltavskaOVA
Читать в
Причиной возникновения огня стал беспилотник, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филип Пронин
Пожар случился утром 1 ноября на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг, промышленном центре Полтавской области.
"Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Все соответствующие службы на месте", – написал Пронин в телеграм-канале.
На данный момент предприятие не работает. Пронин отметил, что воздушная тревога в городе сохранялась на протяжении 4 часов. Также она была объявлена почти во всех регионах Украины.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
09:00
Вражеские дроны, взрывы и бегство ВСУ, мольба о помощи. Главное на Украине на утро 1 ноября
 
НовостиНовости УкраиныПолтавская областьнефтеперерабатывающие заводыпожар
 
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