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В Полтавской области после пожара остановлен нефтеперерабатывающий завод

В Полтавской области после пожара остановлен нефтеперерабатывающий завод - 01.11.2023 Украина.ру

В Полтавской области после пожара остановлен нефтеперерабатывающий завод

Причиной возникновения огня стал беспилотник, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филип Пронин

2023-11-01T10:13

2023-11-01T10:13

2023-11-01T10:13

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Пожар случился утром 1 ноября на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг, промышленном центре Полтавской области."Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Все соответствующие службы на месте", – написал Пронин в телеграм-канале.На данный момент предприятие не работает. Пронин отметил, что воздушная тревога в городе сохранялась на протяжении 4 часов. Также она была объявлена почти во всех регионах Украины.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html

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