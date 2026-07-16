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"Шумный праздник для богатых": Маркосян о новых перестановках в украинском Кабмине
"Шумный праздник для богатых": Маркосян о новых перестановках в украинском Кабмине - 16.07.2026 Украина.ру
"Шумный праздник для богатых": Маркосян о новых перестановках в украинском Кабмине
Перестановки в украинском правительстве — это "шумный праздник для богатых". Смена премьер-министра не повлияет на ситуацию в стране, а лишь временно отвлечет население от проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-07-16T13:26
2026-07-16T13:26
2026-07-16T13:44
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16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За его кандидатуру, внесенную Владимиром Зеленским, проголосовали 289 депутатов. Новый глава правительства поставил перед кабинетом задачи по подготовке к зиме и укреплению обороны, пишут украинские СМИ.Комментируя кадровые перестановки в Кабмине, Маркосян заявила, что это логичное, но бесполезное решениеОна подчеркнула, что перестановки в украинском Кабмине — всего лишь "шумный праздник для богатых". "Перестановки в Кабмине сами по себе — это шумный "праздник" для богатых. Если он необходим, то его растянут на какой-то период", — пояснила собеседница издания.По ее оценке, когда иностранные посольства начнут покидать Киев, ситуация изменится. "Если посольства начнут покидать Киев, то тема Кабмина уйдет на десятый план и список желающих остаться в команде Зеленского начнет сокращаться быстрыми темпами", — резюмировала собеседница Украина.ру.Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
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"Шумный праздник для богатых": Маркосян о новых перестановках в украинском Кабмине
13:26 16.07.2026 (обновлено: 13:44 16.07.2026)
Перестановки в украинском правительстве — это "шумный праздник для богатых". Смена премьер-министра не повлияет на ситуацию в стране, а лишь временно отвлечет население от проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За его кандидатуру, внесенную Владимиром Зеленским, проголосовали 289 депутатов. Новый глава правительства поставил перед кабинетом задачи по подготовке к зиме и укреплению обороны, пишут украинские СМИ.
Комментируя кадровые перестановки в Кабмине, Маркосян заявила, что это логичное, но бесполезное решение
Она подчеркнула, что перестановки в украинском Кабмине — всего лишь "шумный праздник для богатых". "Перестановки в Кабмине сами по себе — это шумный "праздник" для богатых. Если он необходим, то его растянут на какой-то период", — пояснила собеседница издания.
"В такой ситуации очередной кабминовский апгрейд — это не только занимательный балаган, способный отвлечь от ненужных мыслей и общество, и депутатский корпус. Это ещё и возможность подчистить все схемы финансирования этой войны", — добавила Маркосян.
По ее оценке, когда иностранные посольства начнут покидать Киев, ситуация изменится. "Если посольства начнут покидать Киев, то тема Кабмина уйдет на десятый план и список желающих остаться в команде Зеленского начнет сокращаться быстрыми темпами", — резюмировала собеседница Украина.ру.