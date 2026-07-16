https://ukraina.ru/20260716/shumnyy-prazdnik-dlya-bogatykh-markosyan-o-novykh-perestanovkakh-v-ukrainskom-kabmine-1081544079.html

"Шумный праздник для богатых": Маркосян о новых перестановках в украинском Кабмине

"Шумный праздник для богатых": Маркосян о новых перестановках в украинском Кабмине - 16.07.2026 Украина.ру

"Шумный праздник для богатых": Маркосян о новых перестановках в украинском Кабмине

Перестановки в украинском правительстве — это "шумный праздник для богатых". Смена премьер-министра не повлияет на ситуацию в стране, а лишь временно отвлечет население от проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-07-16T13:26

2026-07-16T13:26

2026-07-16T13:44

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16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За его кандидатуру, внесенную Владимиром Зеленским, проголосовали 289 депутатов. Новый глава правительства поставил перед кабинетом задачи по подготовке к зиме и укреплению обороны, пишут украинские СМИ.Комментируя кадровые перестановки в Кабмине, Маркосян заявила, что это логичное, но бесполезное решениеОна подчеркнула, что перестановки в украинском Кабмине — всего лишь "шумный праздник для богатых". "Перестановки в Кабмине сами по себе — это шумный "праздник" для богатых. Если он необходим, то его растянут на какой-то период", — пояснила собеседница издания.По ее оценке, когда иностранные посольства начнут покидать Киев, ситуация изменится. "Если посольства начнут покидать Киев, то тема Кабмина уйдет на десятый план и список желающих остаться в команде Зеленского начнет сокращаться быстрыми темпами", — резюмировала собеседница Украина.ру.Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.

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