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"Молод, политически глуп, но зачистит схемы": Маркосян о новом премьере Украины

"Молод, политически глуп, но зачистит схемы": Маркосян о новом премьере Украины - 16.07.2026 Украина.ру

"Молод, политически глуп, но зачистит схемы": Маркосян о новом премьере Украины

Назначение главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины — это попытка подчистить коррупционные схемы перед зимой. Новый премьер молод и политически неопытен, но с зачисткой схем справится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-07-16T13:45

2026-07-16T13:45

2026-07-16T13:45

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16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За его кандидатуру, внесенную Владимиром Зеленским, проголосовали 289 депутатов. Новый глава правительства поставил перед кабинетом задачи по подготовке к зиме и укреплению обороны, пишут украинские СМИ.Отвечая на вопрос о кандидатуре Корецкого, Маркосян заявила, что его назначение связано с энергетическим кризисом.Она заявила, что Запад не хочет брать на себя ответственность за экономику пикирующей в пропасть страны. "Важно понимать, что брать на себя ответственность за экономику падающей в пропасть Украины, ни Европа, ни Штаты не хотят", — пояснила собеседница Украина.ру.Маркосян отметила, что финансирование Украины представляет собой масштабную аферу, основанную на откатах, коррупции, теневой торговле оружием и наркотиками, а также сомнительных методах разграбления страны. По ее мнению, западные кураторы сохранят контроль за кулисами, хотя публично их роль будет завуалирована.Она подчеркнула, что назначение Корецкого вполне логично, учитывая ситуацию с украинской энергетикой. "Учитывая, что энергетика станет ключевой проблемой на ближайшие полгода, то назначение представителя "Нафтогаза" логично. Назначенный Корецкий молод, политически глуп, но с менеджментом зачистки схем справится. Справится ли с логистикой зимой — посмотрим", — подытожила собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.

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