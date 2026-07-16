"Молод, политически глуп, но зачистит схемы": Маркосян о новом премьере Украины - 16.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260716/molod-politicheski-glup-no-zachistit-skhemy-markosyan-o-novom-premere-ukrainy-1081545469.html
"Молод, политически глуп, но зачистит схемы": Маркосян о новом премьере Украины
"Молод, политически глуп, но зачистит схемы": Маркосян о новом премьере Украины - 16.07.2026 Украина.ру
"Молод, политически глуп, но зачистит схемы": Маркосян о новом премьере Украины
Назначение главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины — это попытка подчистить коррупционные схемы перед зимой. Новый премьер молод и политически неопытен, но с зачисткой схем справится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-07-16T13:45
2026-07-16T13:45
новости
украина
запад
европа
кабмин
сергей корецкий
елена маркосян
украина.ру
нафтогаз
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0c/1081380486_0:73:2048:1225_1920x0_80_0_0_98fbebc52ecd7fe614eb340714e3f153.jpg
16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За его кандидатуру, внесенную Владимиром Зеленским, проголосовали 289 депутатов. Новый глава правительства поставил перед кабинетом задачи по подготовке к зиме и укреплению обороны, пишут украинские СМИ.Отвечая на вопрос о кандидатуре Корецкого, Маркосян заявила, что его назначение связано с энергетическим кризисом.Она заявила, что Запад не хочет брать на себя ответственность за экономику пикирующей в пропасть страны. "Важно понимать, что брать на себя ответственность за экономику падающей в пропасть Украины, ни Европа, ни Штаты не хотят", — пояснила собеседница Украина.ру.Маркосян отметила, что финансирование Украины представляет собой масштабную аферу, основанную на откатах, коррупции, теневой торговле оружием и наркотиками, а также сомнительных методах разграбления страны. По ее мнению, западные кураторы сохранят контроль за кулисами, хотя публично их роль будет завуалирована.Она подчеркнула, что назначение Корецкого вполне логично, учитывая ситуацию с украинской энергетикой. "Учитывая, что энергетика станет ключевой проблемой на ближайшие полгода, то назначение представителя "Нафтогаза" логично. Назначенный Корецкий молод, политически глуп, но с менеджментом зачистки схем справится. Справится ли с логистикой зимой — посмотрим", — подытожила собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
украина
запад
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0c/1081380486_53:0:1874:1366_1920x0_80_0_0_5722a0ce5bc55eadf4f2a233dbfd3e96.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, европа, кабмин, сергей корецкий, елена маркосян, украина.ру, нафтогаз, верховная рада, владимир зеленский, правительство, власти украины, киевский режим, война, коррупция, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, новости россии и украины
Новости, Украина, Запад, Европа, Кабмин, Сергей Корецкий, Елена Маркосян, Украина.ру, Нафтогаз, Верховная Рада, Владимир Зеленский, правительство, власти Украины, киевский режим, война, коррупция, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, новости Украина ру, новости России и Украины

"Молод, политически глуп, но зачистит схемы": Маркосян о новом премьере Украины

13:45 16.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій КорецькийСергей Корецкий
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Корецький
Читать в
ДзенTelegram
Назначение главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины — это попытка подчистить коррупционные схемы перед зимой. Новый премьер молод и политически неопытен, но с зачисткой схем справится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За его кандидатуру, внесенную Владимиром Зеленским, проголосовали 289 депутатов. Новый глава правительства поставил перед кабинетом задачи по подготовке к зиме и укреплению обороны, пишут украинские СМИ.
Отвечая на вопрос о кандидатуре Корецкого, Маркосян заявила, что его назначение связано с энергетическим кризисом.
Она заявила, что Запад не хочет брать на себя ответственность за экономику пикирующей в пропасть страны. "Важно понимать, что брать на себя ответственность за экономику падающей в пропасть Украины, ни Европа, ни Штаты не хотят", — пояснила собеседница Украина.ру.
Маркосян отметила, что финансирование Украины представляет собой масштабную аферу, основанную на откатах, коррупции, теневой торговле оружием и наркотиками, а также сомнительных методах разграбления страны.
По ее мнению, западные кураторы сохранят контроль за кулисами, хотя публично их роль будет завуалирована.
Она подчеркнула, что назначение Корецкого вполне логично, учитывая ситуацию с украинской энергетикой. "Учитывая, что энергетика станет ключевой проблемой на ближайшие полгода, то назначение представителя "Нафтогаза" логично. Назначенный Корецкий молод, политически глуп, но с менеджментом зачистки схем справится. Справится ли с логистикой зимой — посмотрим", — подытожила собеседница издания.
Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападЕвропаКабминСергей КорецкийЕлена МаркосянУкраина.руНафтогазВерховная РадаВладимир Зеленскийправительствовласти Украиныкиевский режимвойнакоррупцияНовости УкраиныУкраина ру новости сегодняновости Украина руновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:45Православной церкви Эстонии угрожают, Зеленский подтвердил конфликт Фёдорова с Сырским. Главные новости
15:24Принуждение к миру по ЛБС. Об актуальной стратегии Киева и Запада
15:10Данилов: Россия воспринимает оружие Запада для Украины как поддержку терроризма
15:06Фёдоров останется в команде, заявил Зеленский
15:02Вышиваное Сомали в самом центре Европы
15:0099% мужиков подписались после просмотра
14:56Военный эксперт перечислил направления удара для изоляции Украины
14:44"Украинцы" - искусственный термин, его пора отменить, уверен глава Крыма
14:22ВС РФ ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника. Новости СВО
14:18Безпремьерщина
14:14Выживший после взрыва в Монако олигарх обвинил ГУР Минобороны Украины
13:59В детстве увидела "Леона-киллера" и поняла, что хочет стрелять и служить в армии
13:56Россия и Украина обменялись телами бойцов
13:45"Молод, политически глуп, но зачистит схемы": Маркосян о новом премьере Украины
13:40Киевский кадровый хаос: Клименко отказался, DeepState требует головы Сырского
13:32"Больше, чем матч, больше, чем спорт". Аргентина победила "пиратов" в историческом поединке
13:30Байден написал мемуары о поддержке Украины
13:26"Шумный праздник для богатых": Маркосян о новых перестановках в украинском Кабмине
13:25Пострадали жители Горловки, серия ударов нанесена по Сумам. Новости СВО
13:12Песков прокомментировал отставку министра обороны Украины
Лента новостейМолния