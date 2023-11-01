В Севастополе отменили воздушную тревогу - Развожаев

Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО

Спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Я не знаю, на каких именно условиях. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро