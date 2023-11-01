В Севастополе отменили воздушную тревогу - Развожаев - 01.11.2023 Украина.ру
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В Севастополе отменили воздушную тревогу - Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу - Развожаев - 01.11.2023 Украина.ру
В Севастополе отменили воздушную тревогу - Развожаев
Воздушная тревога, объявленная в Севастополе утром 1 ноября, отменена. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-01T07:58
2023-11-01T07:59
новости
россия
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога
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Тревога была объявлена в 6:46 (мск) и продлилась около получаса.Городской общественный транспорт возобновил свою работу.Ранее жителей предупредили, что дымы в районе Севастопольской бухты используются военными в качестве средства маскировки.Это вторая воздушная тревога в Севастополе с вечера 31 октября. Первая была объявлена в 21:57 и отменена в 22:25.Напомним, 30 октября над Крымом было сбито восемь ракет Storm Shadow. В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет.
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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога
Новости, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, воздушная тревога

В Севастополе отменили воздушную тревогу - Развожаев

07:58 01.11.2023 (обновлено: 07:59 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Воздушная тревога, объявленная в Севастополе утром 1 ноября, отменена. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает в своём телеграм-канале
"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.
Тревога была объявлена в 6:46 (мск) и продлилась около получаса.
Городской общественный транспорт возобновил свою работу.
Ранее жителей предупредили, что дымы в районе Севастопольской бухты используются военными в качестве средства маскировки.
Это вторая воздушная тревога в Севастополе с вечера 31 октября. Первая была объявлена в 21:57 и отменена в 22:25.
Напомним, 30 октября над Крымом было сбито восемь ракет Storm Shadow. В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
06:00
Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВОСпецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Я не знаю, на каких именно условиях. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
НовостиРоссияСевастопольМихаил Развожаеввоздушная тревога
 
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