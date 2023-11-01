В Севастополе отменили воздушную тревогу - Развожаев
07:58 01.11.2023 (обновлено: 07:59 01.11.2023)
Воздушная тревога, объявленная в Севастополе утром 1 ноября, отменена. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает в своём телеграм-канале
"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.
Тревога была объявлена в 6:46 (мск) и продлилась около получаса.
Городской общественный транспорт возобновил свою работу.
Ранее жителей предупредили, что дымы в районе Севастопольской бухты используются военными в качестве средства маскировки.
Это вторая воздушная тревога в Севастополе с вечера 31 октября. Первая была объявлена в 21:57 и отменена в 22:25.
Напомним, 30 октября над Крымом было сбито восемь ракет Storm Shadow. В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор пострадал мужчина 57 лет.
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