https://ukraina.ru/20231101/1050664064.html

Артиллерия ВСУ за сутки 47 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за сутки 47 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК - 01.11.2023 Украина.ру

Артиллерия ВСУ за сутки 47 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК

Украинские военные за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-01T02:11

2023-11-01T02:11

2023-11-01T02:11

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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Старомихайловке, Новолуганскому, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 168 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм. На горловском 26 обстрелов из артиллерии 152 мм. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 мм. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух человек в Донецке, а также ранениях различной степени тяжести 14 человек в Донецке, Старомихайловке и Новолуганском.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 29 раза. Всего было выпущено 106 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231101/1050663609.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво