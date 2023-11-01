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Илья Мощанский: Россия в Авдеевке устраивает ВСУ эффект "синего трактора", подготовив сюрприз на Днепре

Илья Мощанский: Россия в Авдеевке устраивает ВСУ эффект "синего трактора", подготовив сюрприз на Днепре - 01.11.2023 Украина.ру

Илья Мощанский: Россия в Авдеевке устраивает ВСУ эффект "синего трактора", подготовив сюрприз на Днепре

ВСУ будут держать Авдеевку до последнего. Но если мы подтянем туда больше артиллерии и авиации, мы их постепенно разбомбим, как в Артемовске, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-11-01T04:03

2023-11-01T04:03

2023-11-01T10:14

интервью

всу

россия

владимир зеленский

энтони блинкен

авдеевка

днепр

херсонская область

энергетика

артиллерия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Юрий Подоляка и другие военблогеры сообщили, что российские ВКС и артиллерия целый день били по позициям ВСУ в Авдеевском коксохиме, и под прикрытием этого наши передовые части смогли закрепиться в лесополосе, от которой к первым зданиям завода осталось всего 300 метров.— Илья Борисович, а зачем мы вплотную подошли к заводу, который представляет собой мощный укрепрайон ВСУ с серьезной артиллерийской составляющей?— Это надо спросить у Подоляки. Если он говорит, что «работает артиллерия и авиация», то это означает, что больше сказать ему нечего (смеется).Если говорить серьезно, то мы у Авдеевки взяли группу терриконов во главе с главным терриконом. Это некое плато, на котором трудно находиться отдельным группам. Там самый настоящий марсианский пейзаж. А к заводу мы подобрались, чтобы сковать обороняющихся.Мы неоднократно говорили, что СВО похожа на Первую мировую. А в германских наставлениях января 1918 года (еще до заключения Брестского мира), когда у немцев освободились контингенты, говорилось, что основная задача штурмовых групп — непрерывное наступление. Ударили и непрерывно наступаем. Потому что продвижение вперед — это и есть нейтрализация огневых средств противника.Другое дело, что привлеченная к Авдеевской операции наша группировка была недостаточна, чтобы проломить оборону ВСУ. Вся ставка была сделана на внезапность и слабое психологическое состояние врага. Она не сработала. Нам пришлось отойти от Бердычей и от Степового просто потому, что у киевского режима там было много войск. Он потом резервы стал перебрасывать. Он нас удержал за счет своей группировки, потому что мы застряли на минных полях и двигались по одной известной дороге. И наше наступление на севере прекратилось. То же самое было на юге.Но сама по себе эта дерзостная попытка наступать была правильной. Если мы не будем учиться наступать, то мы этому никогда не научимся.Тогда мы стали действовать вторым этапом и занялись коксохимом. Я не думаю, что его можно быстро взять. Но мы можем сковать там ВСУ. Когда мы сковали противника боями за Авдеевку, он сразу же перестал стрелять по Донецку.С заводом можно поступить следующим образом. Либо обойти его через Степовое и традиционно двигаться на Бердычи и Орловку, либо бомбардировать его, подойти совсем близко, обойти и двигаться на Ласточкино.Сейчас горловина между южным и северным фасом составляет 7 километров. С севера до Ласточкино (если обойти завод) — 4 километра. Но это полями, в хорошую погоду и без мин. Если мы займем Ласточкино, снабжение будет перекрыто. Есть другой вариант. Можно обойти коксохим, прорваться сквозь городскую застройку в Авдеевке и двинуться на Ласточкино.В любом случае украинская пропаганда сейчас говорит о нашей новой тактике. Мы бьем с севера, смотрим результат, потом бьем с юга. Несколько дней бьем с юга, потом опять бьем с севера. Короче говоря, мы приступили к планомерной осаде. Я не думаю, что она продлится девять месяцев, как в Артемовске. Месяца за два-три мы справимся. А для этого нужно подавить украинскую артиллерию, которая оттянулась на 25 километров и бьет по нашим позициям издалека. Своей дальнобойной артиллерии у нас мало, и мы не можем навязать им контрбатарейную борьбу.— А если подтянуть туда «Ланцеты»?— Да, наши «Изделие-52» и «Изделие-53» оснащены автоматическим наведением. Если бы это было так просто, то мы украинскую артиллерию бы накрыли. Пока же с ней даже авиация не может справиться.У контрбатарейной борьбы свои особенности. У ВСУ же есть подвижные западные установки. Сделали несколько выстрелов, уехали, потом еще сделали несколько выстрелов. И они далеко. А посылать туда «Ланцеты», возможно, невыгодно. Может быть, у противника там все прикрыто полевыми ЗРК.Повторюсь, наши действия по коксохиму — это элемент сковывающий. Можно его разбомбить и привести в состоянии умирающей планеты Десса из фильма «Через тернии к звездам», но вэсэушники просто будут сидеть в этих катакомбах. А можно подтянуть нашу артиллерию поближе к террикону и начать колотить по Ласточкино.— Разбомбить коксохим нам точно не удастся. Говорят, что там такие бункеры, что их ФАБы не берут.— Тем более.Так что радоваться тут преждевременно. Мы занимаемся сковывающими действиями противника, чтобы нанести удар по сухим дорогам.А вообще самое перспективное направление на южном фланге — где работает 1-й Донецкий армейский корпус. Они сражаются на своей земле. Им не нужна дополнительная мотивация. С другой стороны, ВСУ хорошо окопались у Северного, опираясь с двух сторон на Ласточкино и Тоненькое. Мы уперлись в их оборонительные линии и минные поля.Но если «южные» прорвутся, «северным» не нужно будет ничего обходить. Они и так дойдут до Ласточкино. В этом случае ВСУ получат Артемовск-2 и, как синий трактор, будут вынуждены таскать боеприпасы по полям.Но мне кажется, что украинское руководство будет цепляться за Авдеевку. Если они ее потеряют, то не смогут стрелять по Донецку, а мы сможем наступать на других участках фронта.Резюмирую. Нам надо сковать этот укрепрайон, значительно его разрушить, а потом обойти, чтобы из этой крепости украинцы не кидали в нас камни и не лили смолу. И чтобы они опять не атаковали террикон, с которого видно Ласточкино. А если с террикона не будет большой ответки, мы подтянем к нему артиллерию и будем обстреливать эту дорогу.— Была информация, что ВСУ под Авдеевку перебросили 47-ю бригаду. Есть ли информация, какие еще серьезные подразделения они сняли с других участков фронта?— Там у противника и так были хорошие части. У него была 1-я бригада спецназа имени Богуна, где много иностранных наемников. Основа гарнизона — 110-я механизированная бригада. Там много отдельных мотострелковых батальонов.Наша проблема остается прежней. У нас атакуют почти столько же людей, сколько у ВСУ обороняются. Это Израиль может мобилизовать 360 тысяч человек, чтобы прикрыть границы, притом, что у ХАМАСа всего 40 тысяч боевиков. Россия же из политических соображений осторожничает.Недавно Дмитрий Медведев открыл полувоенную тайну, когда сказал, что мы набрали в армию 385 тысяч человек, из которых 305 тысяч — контрактники, а 80 тысяч — добровольцы. Но кто такие контрактники и чем они отличаются от добровольцев? Ведь и одни, и вторые заключают контракт. Скорее всего, мы просто мобилизованных, срочников и «барсов» перевели в контрактники. А 80 тысяч — это те, кто пришли с гражданки.Вот и получается, что реальный наш прирост в этом году значительно ниже, чем у Украины, которая наловила в подворотнях 250 тысяч солдат. В этом вся проблема.Технически мы уже обогнали противника по многим позициям. А по численности мы не можем его обогнать, исходя из стратегии большой, но медленно строящейся контрактной армии. Вот и получается, что Киев везде затыкает дырки большими контингентами, а наши наступления тормозят.Возможно, ВСУ действительно что-то перебросили с Артемовского направления под Авдеевку. Но пишут, что в районе Клещеевки они снова начали атаковать. Скорее всего, они перебросили артиллерию и бронетанковые части в этот авдеевский полукотел.— В телеграм-каналах появилось видео с якобы подбитым «Леопардом» возле Авдеевки.— Вполне возможно. Это может быть 47-я или 1-я бронетанковая бригады. ВСУ перебросили туда бронетанковые части и передислоцировали войска. Не надо радоваться, что противник выводит из Авдеевки штабы. Это совершенно ничего не значит. Он просто вывел их из-под обстрела нашей артиллерии в ближайшие села, чтобы спокойно руководить обороной.Зеленский никуда не собирается уходить из Авдеевки. Он вроде бы еврей, но он как японец. Поэтому каждая наша операция превращается в Иводзиму или Окинаву, когда мы выкуриваем ВСУ всеми возможными способами.Украина же на балансе Запада. А местный Суслов по имени Энтони Блинкен хочет, чтобы украинская армия одерживала победу. Вот она и одерживает «победу» в котлах и полукотлах. Авдеевку будут держать до последнего. Но если мы подтянем туда больше артиллерии и авиации, мы их постепенно разбомбим как в Артемовске.Я в любом случае хотел бы похвалить командующего группировкой «Юг» Сергея Кузовлева за то, что он попытался сделать в Авдеевке что-то новое в условиях нашей старой военно-стратегической мысли. У наших генералов до этого был лозунг: «Как бы чего не вышло». Мол, потеряешь много людей, сразу снимут. Никто ничего не предпринимал. Поэтому ВС РФ кажутся не такими харизматичными в сравнении с дерзостными ВСУ, которые как викинги бегают на штурм и погибают.— Сами украинские источники отмечают, что Россия сейчас накапливает много средств для ударов по тылам. Куда именно мы будем бить и когда?— Сначала надо оценить систему ПВО, которая будет развернута на Украине. И потом, еще не так холодно. Полностью украинскую энергосистему мы не разрушим. Они ее восстановят. Это можно сделать, только разбомбив атомные станции. Но мы на это не пойдем.Союзники передают Украине множество всяких ЗРК на импровизированных пилонах, приделанных к импровизированным грузовикам. «Буки», оснащенные американскими ракетами. Говорят, что даже «Патриот» пытаются переделать для стрельбы ракетами от С-300. Эта программа получила название FrankenSАМ, чтобы слить то, что слить невозможно.Я пока не до конца понимаю, насколько у них это удастся. Потому что серьезных комплексов вроде «Патриотов» и «Ирисов» у них осталось мало. Но надо дождаться, что же предпримет противник. И надо дождаться холодов, чтобы нанести удары по инфраструктуре Украины.В чем наша выгода? Если при температуре –20 мы выбьем электричество, теплоэлектростанции остановятся и все батареи лопнут. Их уже не заменит никакой Зеленский. Пока еще рано, чтобы бросаться золотыми слитками по инфраструктурным объектам.В прошлом году ситуация была другая. Во-первых, Украина была возмутительно дерзостной. Она нападала на Крымский мост. Это сейчас нам все равно, а тогда это раздражало. Во-вторых, шло великое отступление русской армии. Суровикин и Теплинский выводили из Херсона десантников и морскую пехоту, ядро наших вооруженных сил. И надо было держать киевский режим в напряжении, чтобы он не бросился в преследование.Короче говоря, надо было запугать противника. А сейчас зачем его пугать? Он сам нас боится. Американцы пишут, что не спит Зеленский в бункере своем, прямо как в фильмах про Гитлера. Злой, все время кричит на генералов в духе: «Почему не наступаем? Где армия Венка?» Солдаты вроде есть. И ловля их налажена хорошо. Но оружия для наступления в больших количествах не хватает. Фюрер отдал приказ наступать на Горловку, а Венк сказал: «Нет танков, не могу прорваться».Если говорить серьезно, то ВСУ все же взорвали мост между Горловкой и Ясиноватой. Видимо, они что-то такое хотели показать. Но потом все это сдулось.Я не думаю, что американцы кинут Зеленского. Если Блинкен привел на вечеринку в Белом доме по случаю Хэллоуина сына и дочку в костюме Зеленского и в костюме Украины, то сами понимаете, что у него в голове. Просто тех объемов оружия, которые были раньше, уже не будет. Им дают только снаряды, ракеты, зимние обмундирование.Плюс американцам Израиль дороже. Ведь в Израиле живет 6,7 млн евреев, а в США — 6,8 млн евреев. А на Украине живет только самый выдающийся еврей современности. Вот его и разменяли на Израиль.По идее, украинской армии сейчас надо уходить в глухую оборону и ждать смены военно-политической обстановки, когда Газу сотрут с лица земли и конфликт закончится. Но Зеленский как Гитлер. Его вера в победу Украины настолько высока, что, как пишут американцы, даже его помощники не могут ему объяснить, что ситуация изменилась.— А куда ВСУ в оборону могут уйти?— ВСУ могут выровнять наиболее тяжелые участки фронта, вырыть бетонные укрепления и сесть по определенным позициям в глухую оборону, чтобы нам было трудно их оттуда выбивать. Одним словом, разменять армию на территорию, как мы ее разменяли на Херсон. И пока Росгвардия будет ловить шпионов на части Донбасса, можно подготовиться к обороне.Но Зеленский на это не пойдет по психологическим причинам. Этот комик, как Аркадий Райкин, мог выступать до 75 лет. Но он стал политиком. Причем не ради денег, а ради славы. Он хочет, чтобы ему рукоплескал весь мир и чтобы все голливудские актеры считали его защитником демократии. И Зеленский не может соскочить с этого психологического наркотика. Тем более комиком он уже стать не сможет. Ему просто некуда отступать.— Означает ли это, что мы обязательно победим, и вопрос только во времени? Или у нас все равно есть, над чем работать?— У нас есть проблемы, связанные с оперативной группировкой «Днепр». Олега Макаревича сняли с должности ее командующего, назначив Михаила Теплинского. Я его в своих интервью защищал, хотя мне с ним все было понятно. И дело не только в том, что он не умел разговаривать с людьми. Просто вызовы на Херсонском направлении стали другими.Возьмем те же самые Крынки. Это как Сталинград. Они длинные и тянутся на несколько километров, а дальше — сплошной камыш. ВСУ подплывают к ним и просачиваются на левый берег. Там нам трудно выстроить оборону.А чем талантливый командир отличается от бесталанного? Он может огорошить противника таким тактическим приемом, против которого у него нет готового протокола лечения. Например, высадить рейдовую группу на правом берегу Днепра, а потом уйти. У Тарнавского сразу завоют, что «русские идут к Бериславу».— А какой смысл так рисковать?— Это сломает всю систему ВСУ на этом направлении.Они знают, что мы на Днепре обороняемся по принципу великой китайской стены, по одному и тому же протоколу. Поэтому они долбят нас в одну точку. Их группы переплывают и переплывают. У противника же была готова схема наступления через Днепр летом. Просто плотина утонула и все сломалось.В «Википедии» теперь есть фраза, что Макаревича сняли за отсутствие инициативы. У него нет идей, чтобы они поставили ВСУ во временный тупик, а мы бы за это время обтяпали свои делишки и уничтожили противника у Крынок. Но и Теплинский ситуацию быстро не исправит. Хотя сегодня уже туда подтащили «Тосы» и начали Крынки обрабатывать, сжигая украинские ДРГ. Там все не смертельно. Мы эту проблему решим.Что касается других направлений, то силы в СВО равны. Надо и дальше увеличивать численность войск. Но техническое превосходство за нами. Даже по артиллерии мы сравниваемся («Коалиция» на фронт приехала). А по беспилотникам какая ситуация? Раньше ВСУ господствовали в «нижнем небе» (вверху мы были с «чугунием»), а теперь мы их завалили разными системами.Если не будет никаких форс-мажоров, Киеву надо сдаваться. А если мы уничтожим Зеленского, сдача пойдет быстрее.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20231031/1050642589.html

https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html

https://ukraina.ru/20231027/1050547330.html

https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, владимир зеленский, энтони блинкен, авдеевка, днепр, херсонская область, энергетика, артиллерия, сво