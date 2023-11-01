https://ukraina.ru/20231101/1050653961.html

"Они истощили все резервы": эксперт рассказал о критическом положении ВСУ в Авдеевке

"Они истощили все резервы": эксперт рассказал о критическом положении ВСУ в Авдеевке - 01.11.2023 Украина.ру

"Они истощили все резервы": эксперт рассказал о критическом положении ВСУ в Авдеевке

Если российские силы возьмут под оперативный контроль все дороги в Авдеевке, это обернется настоящей катастрофой для украинской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-11-01T05:40

2023-11-01T05:40

2023-11-01T05:40

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В целом, положение ВСУ сейчас близко к критическому. Они истощили все свои резервы в бессмысленном "контрнаступе". При этом положение российской армии довольно хорошее, рассказал эксперт.ВС РФ могут выбирать направление для удара и концентрировать силы там, где сочтут нужным. Россия готовила крупные силы последние восемь месяцев. Поэтому у нее очень хорошее продвижение под Купянском, отметил он.Возможно, что Купянск является главной целью для российской армии. ВС РФ нужно вынуждать ВСУ направлять туда как можно больше резервов, чтобы высвободить остальные участки фронта, в частности, Купянское направление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html

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новости, купянск, авдеевка, днр, харьковская область, украина, сво, россия, резервы, всу, бои