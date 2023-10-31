Кровавый подарок от бывшего. Украинская снайперша Эмеральд заявила о покушении
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / emerald.evgeniya
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / emerald.evgeniya
Военнослужащая Вооруженных сил Украины Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд) сообщила о покушении на свою жизнь. Об этом она рассказала в соцсети
Украинская снайперша заявила, что после её признания о домашнем насилии, на неё было совершено покушение. К покушению, считает Эмеральд, причастны её бывший муж – военнослужащий ВСУ Евгений Степанюк и его друзья. А под удар попала не только она, но и её телохранитель.
"Подробностей я рассказывать не буду, с нами все хорошо. Также все уже на экспертизе, заявления написаны. Просто люди, чтобы вы понимали – цена правды. Но мы боремся и не остановимся. Мы победим это зло. Все уже зафиксировано и находится в полиции", - отметила Эмеральд.
Вэсэушница рассказала, что нашла в своей машине GPS-трекер. Она полагает, что с помощью его супруг отслеживал все её передвижения. Эмеральд и сама несколько дней подряд замечала, что за ней ездят две машины.
Эмеральд - один из пиар-проектов украинских пропагандистов. По легенде, успешная киевская бизнесвумен в порыве патриотических чувств записалась в армию и стала снайпершей.
Эмеральд входила в сформированное под эгидой украинской Нацгвардии подразделение "Сафари". Именно оно зашло в населенный пункт Буча Киевской области в апреле прошлого года, когда оттуда вышла российская армия. Именно этому "Сафари" предписывают авторство провокации с жертвами среди мирного населения, в убийстве которых обвинили потом Россию.
Позже интерес украинской аудитории к личности Эмеральд был подогрет романтической историей ее знакомства в окопах под Харьковом с военнослужащим Степанюком.
В середине октября 2022 года пара сыграла свадьбу прямо на передовой, а чуть позже Эмеральд рассказала СМИ, что беременна, но продолжила участвовать в боевых действиях.
Спустя пару месяцев снайперша и вовсе заявила, что готовится родить "бандерятко" (симбиоз фамилии главного украинского националиста Степана Бандеры и украинского слова "малятко" - "малыш/ка").
Женщина рассказала, что ее ребенок будет "мини-снайпершей", ее будут бояться все россияне и допустила, что назовет первенца Степаном в честь Бандеры, несмотря на то, что это не женское имя. В итоге пара выбрала другое имя - Афина.
Однако не успел ребенку исполнится год, как Эмеральд объявила о разводе и обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что на самом деле он все время жил с ней в Киеве, а в соцсетях рассказывал всем, как тяжело воюет на фронте.
По информации журналистов, Эмеральд-Малюга имеет свой ювелирный бизнес, владеет ночным клубом, а также сдает свой элитный особняк для частных вечеринок.
18 января, 16:55Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременностьУкраинская снайперша Евгения Эмеральд, которая сейчас находится на 29 неделе беременности, оправдалась в ответ на обвинения подписчиков, что она забеременела в танке. Соответствующую публикацию она разместила в своих социальных сетях