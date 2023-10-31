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Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник
Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник - 31.10.2023 Украина.ру
Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник
Народные депутаты Украины оказывают поддержку и прикрытие организованной преступной группировке (ОПГ) "Химпром", создавшей сеть распространения синтетических наркотиков на Украине и в России. Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах РФ 31 октября сообщает РИА Новости
2023-10-31T07:38
2023-10-31T07:38
2023-10-31T07:38
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наркотики
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По информации российских спецслужб, в состав ОПГ "Химпром", оформившейся в полноценную структуру в 2012 году, входят около одной тысячи человек. Организатором и главой "Химпрома" является уроженец Башкирии Егор Буркин.Борьбу с "Химпромом" осложнял пробел в российском законодательстве: наркотические соли попали под официальный запрет лишь в 2014 году. После устранения этой проблемы Буркин был взят под стражу за создание ОПГ, однако в качестве меры пресечения ему была выписана лишь подписка о невыезде. В 2016 году, скрываясь от российских правоохранителей, Буркин перебрался на Украину и получил украинский паспорт."Организатор, руководитель и координатор "Химпрома" Егор Буркин привлёк в состав ОПГ и народных депутатов Украины - как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета", - рассказал собеседник РИА Новости.Источник назвал и фамилию одного из таких законотворцев: "Копытин Игорь Владимирович, 1981 года рождения, уроженец польского города Легница. Народный депутат Украины 9-го созыва. Является связью Буркина".По имеющимся данным, за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испанской Таррагоне стоят участники "Химпрома".
https://ukraina.ru/20231025/1050478811.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, химпром, наркотики, наркотрафик, россия
Новости, Украина, Верховная Рада, Химпром, наркотики, наркотрафик, Россия
Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник
Народные депутаты Украины оказывают поддержку и прикрытие организованной преступной группировке (ОПГ) "Химпром", создавшей сеть распространения синтетических наркотиков на Украине и в России. Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах РФ 31 октября сообщает РИА Новости
По информации российских спецслужб, в состав ОПГ "Химпром", оформившейся в полноценную структуру в 2012 году, входят около одной тысячи человек. Организатором и главой "Химпрома" является уроженец Башкирии Егор Буркин.
Борьбу с "Химпромом" осложнял пробел в российском законодательстве: наркотические соли попали под официальный запрет лишь в 2014 году. После устранения этой проблемы Буркин был взят под стражу за создание ОПГ, однако в качестве меры пресечения ему была выписана лишь подписка о невыезде. В 2016 году, скрываясь от российских правоохранителей, Буркин перебрался на Украину и получил украинский паспорт.
"Организатор, руководитель и координатор "Химпрома" Егор Буркин привлёк в состав ОПГ и народных депутатов Украины - как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета", - рассказал собеседник РИА Новости.
Источник назвал и фамилию одного из таких законотворцев: "Копытин Игорь Владимирович, 1981 года рождения, уроженец польского города Легница. Народный депутат Украины 9-го созыва. Является связью Буркина".
По имеющимся данным, за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испанской Таррагоне стоят участники "Химпрома".