Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник

Солевая Украина: чем наркомафии не угодил Шарий и при чем здесь Зеленский

В ночь на 24 октября неизвестные забросали коктейлями Молотова дом украинского блогера Анатолия Шария в испанской Таррагоне. По версии пострадавшего, за этим нападением стоит могущественный наркокартель "Химпром"