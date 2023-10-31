Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник - 31.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231031/1050630592.html
Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник
Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник - 31.10.2023 Украина.ру
Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник
Народные депутаты Украины оказывают поддержку и прикрытие организованной преступной группировке (ОПГ) "Химпром", создавшей сеть распространения синтетических наркотиков на Украине и в России. Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах РФ 31 октября сообщает РИА Новости
2023-10-31T07:38
2023-10-31T07:38
новости
украина
верховная рада
химпром
наркотики
наркотрафик
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88cf7c28f2fb5a9629018d85e5a71465.jpg
По информации российских спецслужб, в состав ОПГ "Химпром", оформившейся в полноценную структуру в 2012 году, входят около одной тысячи человек. Организатором и главой "Химпрома" является уроженец Башкирии Егор Буркин.Борьбу с "Химпромом" осложнял пробел в российском законодательстве: наркотические соли попали под официальный запрет лишь в 2014 году. После устранения этой проблемы Буркин был взят под стражу за создание ОПГ, однако в качестве меры пресечения ему была выписана лишь подписка о невыезде. В 2016 году, скрываясь от российских правоохранителей, Буркин перебрался на Украину и получил украинский паспорт."Организатор, руководитель и координатор "Химпрома" Егор Буркин привлёк в состав ОПГ и народных депутатов Украины - как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета", - рассказал собеседник РИА Новости.Источник назвал и фамилию одного из таких законотворцев: "Копытин Игорь Владимирович, 1981 года рождения, уроженец польского города Легница. Народный депутат Украины 9-го созыва. Является связью Буркина".По имеющимся данным, за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испанской Таррагоне стоят участники "Химпрома".
https://ukraina.ru/20231025/1050478811.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_255476fa6f7a0f72d726aff45561b8a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, химпром, наркотики, наркотрафик, россия
Новости, Украина, Верховная Рада, Химпром, наркотики, наркотрафик, Россия

Украинский наркокартель "Химпром" прикрывают депутаты Верховной рады - источник

07:38 31.10.2023
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
Читать в
Народные депутаты Украины оказывают поддержку и прикрытие организованной преступной группировке (ОПГ) "Химпром", создавшей сеть распространения синтетических наркотиков на Украине и в России. Об этом со ссылкой на источник в спецслужбах РФ 31 октября сообщает РИА Новости
По информации российских спецслужб, в состав ОПГ "Химпром", оформившейся в полноценную структуру в 2012 году, входят около одной тысячи человек. Организатором и главой "Химпрома" является уроженец Башкирии Егор Буркин.
Борьбу с "Химпромом" осложнял пробел в российском законодательстве: наркотические соли попали под официальный запрет лишь в 2014 году. После устранения этой проблемы Буркин был взят под стражу за создание ОПГ, однако в качестве меры пресечения ему была выписана лишь подписка о невыезде. В 2016 году, скрываясь от российских правоохранителей, Буркин перебрался на Украину и получил украинский паспорт.
"Организатор, руководитель и координатор "Химпрома" Егор Буркин привлёк в состав ОПГ и народных депутатов Украины - как для прикрытия группы, так и с целью создания себе положительного имиджа и повышения собственного авторитета", - рассказал собеседник РИА Новости.
Источник назвал и фамилию одного из таких законотворцев: "Копытин Игорь Владимирович, 1981 года рождения, уроженец польского города Легница. Народный депутат Украины 9-го созыва. Является связью Буркина".
По имеющимся данным, за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испанской Таррагоне стоят участники "Химпрома".
Экспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 15:07
Солевая Украина: чем наркомафии не угодил Шарий и при чем здесь ЗеленскийВ ночь на 24 октября неизвестные забросали коктейлями Молотова дом украинского блогера Анатолия Шария в испанской Таррагоне. По версии пострадавшего, за этим нападением стоит могущественный наркокартель "Химпром"
 
НовостиУкраинаВерховная РадаХимпромнаркотикинаркотрафикРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:04Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта
Лента новостейМолния