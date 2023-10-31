https://ukraina.ru/20231031/1050629324.html

Российские войска отбили под Купянском девять атак ВСУ и уничтожили до 90 боевиков – МО РФ

Российские войска отбили под Купянском девять атак ВСУ и уничтожили до 90 боевиков – МО РФ - 31.10.2023 Украина.ру

Российские войска отбили под Купянском девять атак ВСУ и уничтожили до 90 боевиков – МО РФ

Действующая на Купянском направлении группировка российских войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отбила девять атак штурмовых групп ВСУ, в ходе боевых действий противник потерял до 90 военнослужащих. Об этом 31 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский

2023-10-31T05:29

2023-10-31T05:29

2023-10-31T05:30

новости

россия

сво

вс рф

купянское направление

всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050418413_112:246:2914:1822_1920x0_80_0_0_7e8862896481eebcdbf082e9373c0b25.jpg

"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новоселовки", - сказал Зыбинский.Кроме этого, расчёты тяжёлых огнемётных систем (ТОС) нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки.В свою очередь, артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила три миномётных расчёта и один пункт управления БПЛА в районах Ивановки, Берестового, Загоруйковки.По словам Зыбинского, противник в ходе боёв на Купянском направлении потерял до 90 военнослужащих, два танка Т-64, три боевые машины пехоты, два автомобиля и два БПЛА.

https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, вс рф, купянское направление, всу, потери всу