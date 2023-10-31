Российские войска отбили под Купянском девять атак ВСУ и уничтожили до 90 боевиков – МО РФ - 31.10.2023 Украина.ру
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Российские войска отбили под Купянском девять атак ВСУ и уничтожили до 90 боевиков – МО РФ
Российские войска отбили под Купянском девять атак ВСУ и уничтожили до 90 боевиков – МО РФ - 31.10.2023 Украина.ру
Российские войска отбили под Купянском девять атак ВСУ и уничтожили до 90 боевиков – МО РФ
Действующая на Купянском направлении группировка российских войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отбила девять атак штурмовых групп ВСУ, в ходе боевых действий противник потерял до 90 военнослужащих. Об этом 31 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский
2023-10-31T05:29
2023-10-31T05:30
новости
россия
сво
вс рф
купянское направление
всу
потери всу
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"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новоселовки", - сказал Зыбинский.Кроме этого, расчёты тяжёлых огнемётных систем (ТОС) нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки.В свою очередь, артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила три миномётных расчёта и один пункт управления БПЛА в районах Ивановки, Берестового, Загоруйковки.По словам Зыбинского, противник в ходе боёв на Купянском направлении потерял до 90 военнослужащих, два танка Т-64, три боевые машины пехоты, два автомобиля и два БПЛА.
https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html
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новости, россия, сво, вс рф, купянское направление, всу, потери всу
Новости, Россия, СВО, ВС РФ, Купянское направление, ВСУ, потери ВСУ

Российские войска отбили под Купянском девять атак ВСУ и уничтожили до 90 боевиков – МО РФ

05:29 31.10.2023 (обновлено: 05:30 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2021". Танковый биатлон
Форум Армия-2021. Танковый биатлон - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Действующая на Купянском направлении группировка российских войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отбила девять атак штурмовых групп ВСУ, в ходе боевых действий противник потерял до 90 военнослужащих. Об этом 31 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский
"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Песчаного, Загоруйковки, Берестового и Степовой Новоселовки", - сказал Зыбинский.
Кроме этого, расчёты тяжёлых огнемётных систем (ТОС) нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки.
В свою очередь, артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила три миномётных расчёта и один пункт управления БПЛА в районах Ивановки, Берестового, Загоруйковки.
По словам Зыбинского, противник в ходе боёв на Купянском направлении потерял до 90 военнослужащих, два танка Т-64, три боевые машины пехоты, два автомобиля и два БПЛА.
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