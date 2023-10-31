https://ukraina.ru/20231031/1050628540.html

В Николаевской области Украины слышны взрывы, в Кировоградской – воздушная тревога

В Николаевской области Украины слышны взрывы, в Кировоградской – воздушная тревога - 31.10.2023 Украина.ру

В Николаевской области Украины слышны взрывы, в Кировоградской – воздушная тревога

По информации на 2:22 (мск) 31 октября в Николаевской области Украины слышны взрывы. Это следует из сообщений украинских СМИ и данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2023-10-31T03:00

2023-10-31T03:00

2023-10-31T03:00

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воздушная тревога

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ракетный удар

бпла

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Украинские телеграм-каналы сообщают об атаке "гераней" в Николаевской области.По данным на 2:50 (мск) режим воздушной тревоги действовал в Кировоградской области.Ранее воздушная тревога была объявлена в четырёх областях Украины – Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской. В Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.Позднее режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231030/1050622200.html

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новости, украина, взрывы, николаевская область, воздушная тревога, кировоградская область, ракетный удар, бпла