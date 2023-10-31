https://ukraina.ru/20231031/1050628540.html
В Николаевской области Украины слышны взрывы, в Кировоградской – воздушная тревога
В Николаевской области Украины слышны взрывы, в Кировоградской – воздушная тревога - 31.10.2023 Украина.ру
В Николаевской области Украины слышны взрывы, в Кировоградской – воздушная тревога
По информации на 2:22 (мск) 31 октября в Николаевской области Украины слышны взрывы. Это следует из сообщений украинских СМИ и данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2023-10-31T03:00
2023-10-31T03:00
2023-10-31T03:00
новости
украина
взрывы
николаевская область
воздушная тревога
кировоградская область
ракетный удар
бпла
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Украинские телеграм-каналы сообщают об атаке "гераней" в Николаевской области.По данным на 2:50 (мск) режим воздушной тревоги действовал в Кировоградской области.Ранее воздушная тревога была объявлена в четырёх областях Украины – Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской. В Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.Позднее режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231030/1050622200.html
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2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрывы, николаевская область, воздушная тревога, кировоградская область, ракетный удар, бпла
Новости, Украина, взрывы, Николаевская область, воздушная тревога, Кировоградская область, ракетный удар, БПЛА
В Николаевской области Украины слышны взрывы, в Кировоградской – воздушная тревога
По информации на 2:22 (мск) 31 октября в Николаевской области Украины слышны взрывы. Это следует из сообщений украинских СМИ и данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Украинские телеграм-каналы сообщают об атаке "гераней" в Николаевской области.
По данным на 2:50 (мск) режим воздушной тревоги действовал в Кировоградской области.
Ранее воздушная тревога была объявлена в четырёх областях Украины – Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской. В Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.
Позднее режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.