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Белые и красные использовали это сто лет назад - Гаспарян о дезертирстве в ВСУ
Белые и красные использовали это сто лет назад - Гаспарян о дезертирстве в ВСУ - 30.10.2023 Украина.ру
Белые и красные использовали это сто лет назад - Гаспарян о дезертирстве в ВСУ
Одной из самых стойких частей Белого движения был Второй Корниловский ударный полк. Он полностью был сформирован из пленных махновцев, заявил Армен Гаспарян
2023-10-30T17:42
2023-10-30T17:42
2023-10-30T17:42
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армен гаспарян
информационная война
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В зоне специальной военной операции на Украине сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли, в основном, бывшие военнослужащие ВСУ, которые сдались в плен. Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, укомплектованный бывшими бойцами ВСУ, уже поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад".Такие переходы - не сенсация, это "исторически характерно для данной территории". Такое мнение высказало политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру"Этим сто лет назад пользовались и белые, и красные – люди-то одни и те же, правда же. В Гражданской войне той эпохи вообще многим было не до идеологий – если исходить из того, что было в реальности, а не из того, что потом понаписали. Люди перебегали туда-обратно много раз", - сказал Гапарян.Эксперт напомнил, что одной из самых стойких частей Белого движения был Второй Корниловский ударный полк, а он полностью был сформирован из пленных махновцев – "то есть, там одни офицеры были корниловцы, а все остальные – пленные махновцы, ну и они одни из самых стойких бойцов оказались".Что касается дня сегодняшнего, то Гаспарян отметил, что на Украине многим не нравится то, что сейчас там происходит, и они хотят приблизить освобождение своей страны. "Хмельницкий с этой точки зрения – фигура очень символичная, здесь хорошая преемственность наблюдается", - добавил он.
https://ukraina.ru/20230228/1043941836.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, армен гаспарян, информационная война
Белые и красные использовали это сто лет назад - Гаспарян о дезертирстве в ВСУ
Одной из самых стойких частей Белого движения был Второй Корниловский ударный полк. Он полностью был сформирован из пленных махновцев, заявил Армен Гаспарян
В зоне специальной военной операции на Украине сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого. В него вошли, в основном, бывшие военнослужащие ВСУ, которые сдались в плен. Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, укомплектованный бывшими бойцами ВСУ, уже поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад".
Такие переходы - не сенсация, это "исторически характерно для данной территории". Такое мнение высказало политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
"Этим сто лет назад пользовались и белые, и красные – люди-то одни и те же, правда же. В Гражданской войне той эпохи вообще многим было не до идеологий – если исходить из того, что было в реальности, а не из того, что потом понаписали. Люди перебегали туда-обратно много раз", - сказал Гапарян.
Эксперт напомнил, что одной из самых стойких частей Белого движения был Второй Корниловский ударный полк, а он полностью был сформирован из пленных махновцев – "то есть, там одни офицеры были корниловцы, а все остальные – пленные махновцы, ну и они одни из самых стойких бойцов оказались".
Что касается дня сегодняшнего, то Гаспарян отметил, что на Украине многим не нравится то, что сейчас там происходит, и они хотят приблизить освобождение своей страны. "Хмельницкий с этой точки зрения – фигура очень символичная, здесь хорошая преемственность наблюдается", - добавил он.