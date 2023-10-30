"Отрабатывается технология управления массами". Эксперты о произошедшем в Дагестане - 30.10.2023 Украина.ру
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"Отрабатывается технология управления массами". Эксперты о произошедшем в Дагестане
"Отрабатывается технология управления массами". Эксперты о произошедшем в Дагестане - 30.10.2023 Украина.ру
"Отрабатывается технология управления массами". Эксперты о произошедшем в Дагестане
В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины
2023-10-30T16:17
2023-10-30T16:17
эксклюзив
дагестан
махачкала
ципсо
сво
россия
украина
антисемитизм
израиль
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Как сообщила пресс-служба главы республики Сергея Меликова, в терминале внутренних рейсов почти нет повреждений, и "все сохранено для стабильной работы комплекса". В международном же терминале незначительно пострадало оборудование.В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным дагестанского минздрава, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Эксперты на своих страницах в соцсетях проанализировали, кто стоит за попыткой раскачать регион и какие выводы стоит сделать.Публицист Андрей Медведев:Всем же понятно, что дело собственно не в Дагестане? Что тут отрабатывается прямо сейчас технология инфовойны, управления массами? Это просто полигон.Сейчас сотни вражеских специалистов PsyOps внимательно следят за действиями власти, толпы, информационным освещением ситуации. И делают выводы.Просто в следующий раз, когда авторы учтут свои недоработки, будет другой клич. И не в Дагестане. А против, например, русских угнетателей в каком-нибудь крупном регионе. И обращен он будет, например, к иностранным рабочим, к мигрантам."Помни восстание 1916 года". Скажете, не бывает такого? Да уж конечно. Три войны - Ливия, Сирия, Украина 2014 - запустили через соцсети. Можно качнуть другую тему. Русские против русских. "Пока вы на фронте...." Можно запустить тему ненависти регионов к жителям больших городов. "Они живут на ваши деньги" Такие вот дела.Это "мятежевойна", о которой мы пишем постоянно с коллегами. Поэтому так важно, чтобы реакция власти на события в Махачкале была быстрой, четкой, внятной и жёсткой.Политолог Сергей Марков:Попытки обвинить в попытке антиеврейского погрома в Махачкале российские власти совершенно необоснованы. Антиизраильские выступления происходят во всех странах мира. И чем больше там мусульман, тем эти выступления более массовые и больше угроза эксцессов насилия.Так что Махачкала просто встала в один ряд с Парижем, Лондоном, Берлином. Ну, народ в Махачкале правда более по-детски наивный и более склонен к "акциям прямого действия". Надо в Махачкале учиться более красочным и безобидным демонстрациям. Как в Париже и Лондоне - с песнями и танцами с флагами.Антисемитизма у властей России нет, как нет его у властей Франции и Британии.Общественный деятель из Украины Александр Скубченко:Ситуация в Дагестане крайне неприятна. В России такого быть не должно. Россия — не моноэтническое государство. В России — десятки народов, конфессий, культур, языков. Нетерпимость по национальному признаку нетерпима для многонациональной России. На нетерпимости к нетерпимости Российская империя стояла веками. И стоять на этом же будет. Или нетерпимость её разорвёт изнутри.За примерами далеко ходить не надо: Украина. Многонациональное государство, которому навязали нетерпимость к русским, стало нацистским и тоталитарным. А ведь Украина могла бы жить в мире и согласии, не дай нетерпимости шанс.Можно сходить и дальше: Монгольская империя. Монголы не навязывали покорённым народам свою культуру, и именно поэтому народы, которые были под их игом, сохранили свою идентичность поныне. Монгольская империя рухнула из-за ошибок в управлении: позволила Москве стать настолько сильной, чтобы бросить вызов хану. Но держалась веками империя на том, что в ней не было национальной розни.Современная империя англосаксов рухнет без сомнений: они посмели стереть национальные различия, навязав свой либеральный культ многим народам. А это неизбежно приведёт к розни и к краху.Не будем повторять чужих ошибок. И не будем ослаблять свою страну изнутри на радость врагам. Потому что для них разорвать Россию изнутри — единственный шанс победить.Общественный деятель Татьяна Поп:В контексте ночных событий, хочется напомнить, что межнациональные отношения народов России Запад испытывает на прочность веками, но всерьез говорить о наличии условий для разжигания розни внутри страны совсем не уместно.Особенно сейчас, когда идет СВО, и как верно отмечают многие коллеги, народы и регионы России устанавливают новые для себя узы – узы боевого братства, взаимопомощи и объединения вокруг защиты Родины.Так что это было вчера? В любом обществе есть определённый процент радикалов, а еще определенный процент наивных граждан, которые легко ведутся на манипуляции. Мы не исключение, но и не "лидеры", слава Богу, по этому показателю.Да, работать с людьми надо. Объяснять надо. Остужать горячие головы, в том числе и применяя действующее законодательство к нарушителям. Так что ЦИПСО не стоит сильно радоваться удачно инспирированным беспорядкам в Махачкале. Восстановим порядок быстро как в Махачкале, так в скором времени и по всей Украине.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20231030/1050595289.html
https://ukraina.ru/20231029/1050589695.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дагестан, махачкала, ципсо, сво, россия, украина, антисемитизм, израиль
Эксклюзив, Дагестан, Махачкала, ЦИПсО, СВО, Россия, Украина, антисемитизм, Израиль

"Отрабатывается технология управления массами". Эксперты о произошедшем в Дагестане

16:17 30.10.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины
Как сообщила пресс-служба главы республики Сергея Меликова, в терминале внутренних рейсов почти нет повреждений, и "все сохранено для стабильной работы комплекса". В международном же терминале незначительно пострадало оборудование.
В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным дагестанского минздрава, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
Эксперты на своих страницах в соцсетях проанализировали, кто стоит за попыткой раскачать регион и какие выводы стоит сделать.
Публицист Андрей Медведев:
Всем же понятно, что дело собственно не в Дагестане? Что тут отрабатывается прямо сейчас технология инфовойны, управления массами? Это просто полигон.
Сейчас сотни вражеских специалистов PsyOps внимательно следят за действиями власти, толпы, информационным освещением ситуации. И делают выводы.
Просто в следующий раз, когда авторы учтут свои недоработки, будет другой клич. И не в Дагестане. А против, например, русских угнетателей в каком-нибудь крупном регионе. И обращен он будет, например, к иностранным рабочим, к мигрантам.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
30 октября, 10:56
Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы руководили с УкраиныИнцидент в аэропорту спровоцировали публикации в проукраинских телеграм-каналах. Участников беспорядков глава Республики Дагестан назвал предателями
"Помни восстание 1916 года". Скажете, не бывает такого? Да уж конечно. Три войны - Ливия, Сирия, Украина 2014 - запустили через соцсети. Можно качнуть другую тему. Русские против русских. "Пока вы на фронте...." Можно запустить тему ненависти регионов к жителям больших городов. "Они живут на ваши деньги" Такие вот дела.
Это "мятежевойна", о которой мы пишем постоянно с коллегами. Поэтому так важно, чтобы реакция власти на события в Махачкале была быстрой, четкой, внятной и жёсткой.
Политолог Сергей Марков:
Попытки обвинить в попытке антиеврейского погрома в Махачкале российские власти совершенно необоснованы. Антиизраильские выступления происходят во всех странах мира. И чем больше там мусульман, тем эти выступления более массовые и больше угроза эксцессов насилия.
Так что Махачкала просто встала в один ряд с Парижем, Лондоном, Берлином. Ну, народ в Махачкале правда более по-детски наивный и более склонен к "акциям прямого действия". Надо в Махачкале учиться более красочным и безобидным демонстрациям. Как в Париже и Лондоне - с песнями и танцами с флагами.
Антисемитизма у властей России нет, как нет его у властей Франции и Британии.
Общественный деятель из Украины Александр Скубченко:
Ситуация в Дагестане крайне неприятна. В России такого быть не должно. Россия — не моноэтническое государство. В России — десятки народов, конфессий, культур, языков. Нетерпимость по национальному признаку нетерпима для многонациональной России. На нетерпимости к нетерпимости Российская империя стояла веками. И стоять на этом же будет. Или нетерпимость её разорвёт изнутри.
За примерами далеко ходить не надо: Украина. Многонациональное государство, которому навязали нетерпимость к русским, стало нацистским и тоталитарным. А ведь Украина могла бы жить в мире и согласии, не дай нетерпимости шанс.
Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди
29 октября, 23:12
Муфтий Дагестана назвал ошибкой происшествие в аэропорту Махачкалы
Можно сходить и дальше: Монгольская империя. Монголы не навязывали покорённым народам свою культуру, и именно поэтому народы, которые были под их игом, сохранили свою идентичность поныне. Монгольская империя рухнула из-за ошибок в управлении: позволила Москве стать настолько сильной, чтобы бросить вызов хану. Но держалась веками империя на том, что в ней не было национальной розни.
Современная империя англосаксов рухнет без сомнений: они посмели стереть национальные различия, навязав свой либеральный культ многим народам. А это неизбежно приведёт к розни и к краху.
Не будем повторять чужих ошибок. И не будем ослаблять свою страну изнутри на радость врагам. Потому что для них разорвать Россию изнутри — единственный шанс победить.
Общественный деятель Татьяна Поп:
В контексте ночных событий, хочется напомнить, что межнациональные отношения народов России Запад испытывает на прочность веками, но всерьез говорить о наличии условий для разжигания розни внутри страны совсем не уместно.
Особенно сейчас, когда идет СВО, и как верно отмечают многие коллеги, народы и регионы России устанавливают новые для себя узы – узы боевого братства, взаимопомощи и объединения вокруг защиты Родины.
Так что это было вчера? В любом обществе есть определённый процент радикалов, а еще определенный процент наивных граждан, которые легко ведутся на манипуляции. Мы не исключение, но и не "лидеры", слава Богу, по этому показателю.
Да, работать с людьми надо. Объяснять надо. Остужать горячие головы, в том числе и применяя действующее законодательство к нарушителям. Так что ЦИПСО не стоит сильно радоваться удачно инспирированным беспорядкам в Махачкале. Восстановим порядок быстро как в Махачкале, так в скором времени и по всей Украине.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивДагестанМахачкалаЦИПсОСВОРоссияУкраинаантисемитизмИзраиль
 
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