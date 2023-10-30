https://ukraina.ru/20231030/1050612441.html

"Отрабатывается технология управления массами". Эксперты о произошедшем в Дагестане

"Отрабатывается технология управления массами". Эксперты о произошедшем в Дагестане - 30.10.2023 Украина.ру

"Отрабатывается технология управления массами". Эксперты о произошедшем в Дагестане

В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины

2023-10-30T16:17

2023-10-30T16:17

2023-10-30T16:17

эксклюзив

дагестан

махачкала

ципсо

сво

россия

украина

антисемитизм

израиль

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Как сообщила пресс-служба главы республики Сергея Меликова, в терминале внутренних рейсов почти нет повреждений, и "все сохранено для стабильной работы комплекса". В международном же терминале незначительно пострадало оборудование.В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным дагестанского минздрава, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Эксперты на своих страницах в соцсетях проанализировали, кто стоит за попыткой раскачать регион и какие выводы стоит сделать.Публицист Андрей Медведев:Всем же понятно, что дело собственно не в Дагестане? Что тут отрабатывается прямо сейчас технология инфовойны, управления массами? Это просто полигон.Сейчас сотни вражеских специалистов PsyOps внимательно следят за действиями власти, толпы, информационным освещением ситуации. И делают выводы.Просто в следующий раз, когда авторы учтут свои недоработки, будет другой клич. И не в Дагестане. А против, например, русских угнетателей в каком-нибудь крупном регионе. И обращен он будет, например, к иностранным рабочим, к мигрантам."Помни восстание 1916 года". Скажете, не бывает такого? Да уж конечно. Три войны - Ливия, Сирия, Украина 2014 - запустили через соцсети. Можно качнуть другую тему. Русские против русских. "Пока вы на фронте...." Можно запустить тему ненависти регионов к жителям больших городов. "Они живут на ваши деньги" Такие вот дела.Это "мятежевойна", о которой мы пишем постоянно с коллегами. Поэтому так важно, чтобы реакция власти на события в Махачкале была быстрой, четкой, внятной и жёсткой.Политолог Сергей Марков:Попытки обвинить в попытке антиеврейского погрома в Махачкале российские власти совершенно необоснованы. Антиизраильские выступления происходят во всех странах мира. И чем больше там мусульман, тем эти выступления более массовые и больше угроза эксцессов насилия.Так что Махачкала просто встала в один ряд с Парижем, Лондоном, Берлином. Ну, народ в Махачкале правда более по-детски наивный и более склонен к "акциям прямого действия". Надо в Махачкале учиться более красочным и безобидным демонстрациям. Как в Париже и Лондоне - с песнями и танцами с флагами.Антисемитизма у властей России нет, как нет его у властей Франции и Британии.Общественный деятель из Украины Александр Скубченко:Ситуация в Дагестане крайне неприятна. В России такого быть не должно. Россия — не моноэтническое государство. В России — десятки народов, конфессий, культур, языков. Нетерпимость по национальному признаку нетерпима для многонациональной России. На нетерпимости к нетерпимости Российская империя стояла веками. И стоять на этом же будет. Или нетерпимость её разорвёт изнутри.За примерами далеко ходить не надо: Украина. Многонациональное государство, которому навязали нетерпимость к русским, стало нацистским и тоталитарным. А ведь Украина могла бы жить в мире и согласии, не дай нетерпимости шанс.Можно сходить и дальше: Монгольская империя. Монголы не навязывали покорённым народам свою культуру, и именно поэтому народы, которые были под их игом, сохранили свою идентичность поныне. Монгольская империя рухнула из-за ошибок в управлении: позволила Москве стать настолько сильной, чтобы бросить вызов хану. Но держалась веками империя на том, что в ней не было национальной розни.Современная империя англосаксов рухнет без сомнений: они посмели стереть национальные различия, навязав свой либеральный культ многим народам. А это неизбежно приведёт к розни и к краху.Не будем повторять чужих ошибок. И не будем ослаблять свою страну изнутри на радость врагам. Потому что для них разорвать Россию изнутри — единственный шанс победить.Общественный деятель Татьяна Поп:В контексте ночных событий, хочется напомнить, что межнациональные отношения народов России Запад испытывает на прочность веками, но всерьез говорить о наличии условий для разжигания розни внутри страны совсем не уместно.Особенно сейчас, когда идет СВО, и как верно отмечают многие коллеги, народы и регионы России устанавливают новые для себя узы – узы боевого братства, взаимопомощи и объединения вокруг защиты Родины.Так что это было вчера? В любом обществе есть определённый процент радикалов, а еще определенный процент наивных граждан, которые легко ведутся на манипуляции. Мы не исключение, но и не "лидеры", слава Богу, по этому показателю.Да, работать с людьми надо. Объяснять надо. Остужать горячие головы, в том числе и применяя действующее законодательство к нарушителям. Так что ЦИПСО не стоит сильно радоваться удачно инспирированным беспорядкам в Махачкале. Восстановим порядок быстро как в Махачкале, так в скором времени и по всей Украине.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, дагестан, махачкала, ципсо, сво, россия, украина, антисемитизм, израиль