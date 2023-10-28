https://ukraina.ru/20231028/1050568208.html

Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера

Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера - 28.10.2023 Украина.ру

Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера

Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, пресловутый "имперский экспансионизм" Путина здесь ни при чём. Об этом американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в ходе своего видеовыступления в Париже

2023-10-28T05:14

2023-10-28T05:14

2023-10-28T05:15

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По его мнению, конфликт начался именно из-за желания Вашингтона контролировать политику и безопасность Украины. Что изначально было очень опасным желанием, потому что тем самым американцы поставили под угрозу безопасность России.Сакс напомнил, что корни нынешнего конфликта на Украине лежат в моменте, когда Соединённые Штаты после распада СССР решили "протолкнуть" идею расширения НАТО и последовательно её осуществляли. Первоначально в центральной Европе, потом в восточной.Важная для России "красная линия" оказалась перейдена, когда в 2008 году бывший на тот момент президентом США Джордж Буш пообещал принять в альянс Грузию и Украину, притом, что и тогда европейские лидеры понимали опасность этого шага."Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки - фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели - вступлению в НАТО", - подчеркнул Сакс.По его словам, сейчас Украина "погибает на поле боя" за то, чего ей "никогда не удастся достичь" и чего Россия никогда не допустит.Напомним, президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчёркивал чрезвычайную важность для страны внеблокового статуса Украины, недопустимость расширения НАТО за её счёт.

https://ukraina.ru/20231023/1050395780.html

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новости, сша, украина, россия, джеффри сакс, генри киссинджер