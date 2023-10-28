Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера - 28.10.2023 Украина.ру
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Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера
Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера - 28.10.2023 Украина.ру
Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера
Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, пресловутый "имперский экспансионизм" Путина здесь ни при чём. Об этом американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в ходе своего видеовыступления в Париже
2023-10-28T05:14
2023-10-28T05:15
новости
сша
украина
россия
джеффри сакс
генри киссинджер
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По его мнению, конфликт начался именно из-за желания Вашингтона контролировать политику и безопасность Украины. Что изначально было очень опасным желанием, потому что тем самым американцы поставили под угрозу безопасность России.Сакс напомнил, что корни нынешнего конфликта на Украине лежат в моменте, когда Соединённые Штаты после распада СССР решили "протолкнуть" идею расширения НАТО и последовательно её осуществляли. Первоначально в центральной Европе, потом в восточной.Важная для России "красная линия" оказалась перейдена, когда в 2008 году бывший на тот момент президентом США Джордж Буш пообещал принять в альянс Грузию и Украину, притом, что и тогда европейские лидеры понимали опасность этого шага."Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки - фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели - вступлению в НАТО", - подчеркнул Сакс.По его словам, сейчас Украина "погибает на поле боя" за то, чего ей "никогда не удастся достичь" и чего Россия никогда не допустит.Напомним, президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчёркивал чрезвычайную важность для страны внеблокового статуса Украины, недопустимость расширения НАТО за её счёт.
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новости, сша, украина, россия, джеффри сакс, генри киссинджер
Новости, США, Украина, Россия, Джеффри Сакс, Генри Киссинджер

Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера

05:14 28.10.2023 (обновлено: 05:15 28.10.2023)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния, пресловутый "имперский экспансионизм" Путина здесь ни при чём. Об этом американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в ходе своего видеовыступления в Париже
По его мнению, конфликт начался именно из-за желания Вашингтона контролировать политику и безопасность Украины. Что изначально было очень опасным желанием, потому что тем самым американцы поставили под угрозу безопасность России.
Сакс напомнил, что корни нынешнего конфликта на Украине лежат в моменте, когда Соединённые Штаты после распада СССР решили "протолкнуть" идею расширения НАТО и последовательно её осуществляли. Первоначально в центральной Европе, потом в восточной.
Важная для России "красная линия" оказалась перейдена, когда в 2008 году бывший на тот момент президентом США Джордж Буш пообещал принять в альянс Грузию и Украину, притом, что и тогда европейские лидеры понимали опасность этого шага.
"Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки - фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели - вступлению в НАТО", - подчеркнул Сакс.
По его словам, сейчас Украина "погибает на поле боя" за то, чего ей "никогда не удастся достичь" и чего Россия никогда не допустит.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчёркивал чрезвычайную важность для страны внеблокового статуса Украины, недопустимость расширения НАТО за её счёт.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 05:30
"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине Администрация США несмотря ни на что продолжает курс на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта на Украине и ее поддержку деньгами и вооружением. Об этом изданию Украина.ру заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
 
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