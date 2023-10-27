https://ukraina.ru/20231027/1050546674.html

Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал"

Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал" - 27.10.2023 Украина.ру

Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал"

"Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии", – заявил 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции

2023-10-27T13:55

2023-10-27T13:55

2023-10-27T14:00

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Нападение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. Прибывшие на место медики обнаружили его без сознания с двумя пулевыми ранениями.Сейчас правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств произошедшего, рассказал Пушилин.Медики доставили бывшего депутата Верховной Рады в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь.Пушилин добавил, что после случившегося в ДНР не изменились меры безопасности – все правоохранительные органы работают для предупреждения преступлений."Нам в Донецке и Луганске проще, потому что мы работаем с РФ. В Херсонской и Запорожской сложнее – по объективным причинам", – добавил Пушилин.

https://ukraina.ru/20231027/1050540624.html

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новости, днр, олег царев, нападение