Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал" - 27.10.2023 Украина.ру
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Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал"
Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал" - 27.10.2023 Украина.ру
Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал"
"Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии", – заявил 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции
2023-10-27T13:55
2023-10-27T14:00
новости
днр
олег царев
нападение
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Нападение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. Прибывшие на место медики обнаружили его без сознания с двумя пулевыми ранениями.Сейчас правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств произошедшего, рассказал Пушилин.Медики доставили бывшего депутата Верховной Рады в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь.Пушилин добавил, что после случившегося в ДНР не изменились меры безопасности – все правоохранительные органы работают для предупреждения преступлений."Нам в Донецке и Луганске проще, потому что мы работаем с РФ. В Херсонской и Запорожской сложнее – по объективным причинам", – добавил Пушилин.
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новости, днр, олег царев, нападение
Новости, ДНР, Олег Царев, нападение

Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал"

13:55 27.10.2023 (обновлено: 14:00 27.10.2023)
 
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"Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии", – заявил 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции
Нападение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. Прибывшие на место медики обнаружили его без сознания с двумя пулевыми ранениями.
Сейчас правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств произошедшего, рассказал Пушилин.
"Надо разобраться, кто это был", – сказал Пушилин.
Медики доставили бывшего депутата Верховной Рады в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь.
Пушилин добавил, что после случившегося в ДНР не изменились меры безопасности – все правоохранительные органы работают для предупреждения преступлений.
"Нам в Донецке и Луганске проще, потому что мы работаем с РФ. В Херсонской и Запорожской сложнее – по объективным причинам", – добавил Пушилин.
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
11:38
Рогов: Олег Царев в реанимации – в него стрелялиПредседатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил информацию о нападении на бывшего депутата Украины Олега Царева
 
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