Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал"
13:55 27.10.2023 (обновлено: 14:00 27.10.2023)
"Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии", – заявил 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции
Нападение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября около его дома в Ялте. Прибывшие на место медики обнаружили его без сознания с двумя пулевыми ранениями.
Сейчас правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств произошедшего, рассказал Пушилин.
"Надо разобраться, кто это был", – сказал Пушилин.
Медики доставили бывшего депутата Верховной Рады в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь.
Пушилин добавил, что после случившегося в ДНР не изменились меры безопасности – все правоохранительные органы работают для предупреждения преступлений.
"Нам в Донецке и Луганске проще, потому что мы работаем с РФ. В Херсонской и Запорожской сложнее – по объективным причинам", – добавил Пушилин.