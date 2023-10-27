https://ukraina.ru/20231027/1050541239.html

Стояние на Угре и литовско-польские козни против государя Ивана III

Стояние на Угре и литовско-польские козни против государя Ивана III - 27.10.2023 Украина.ру

Стояние на Угре и литовско-польские козни против государя Ивана III

В жизни государя всея Руси (в других титулованиях – царя) Ивана III Великого было много славных дел, но главнейшим, вероятно, являлось окончательное низвержение ордынского владычества и связанное с этим Стояние на реке Угре. 27 октября – день памяти князя

2023-10-27T18:00

2023-10-27T18:00

2023-10-27T18:00

история

история

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xv век

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Осенью 1480 года хан Большой Орды Ахмат попытался вторгнутся в русские земли для повторения "Батыева погрома" почти 250-летней давности. Он вряд ли решился бы на эту авантюру, если бы не имел поддержки правителя польско-литовского государства Казимира IV.Более того, сама идея вторжения ордынцев в Россию во многом исходила из Кракова и Вильно.В 1471 году, после смерти Йиржи (Юрия) из Подебрад, чешский престол стал вакантным. Это давало возможность занять его правившей в Польше и Литве династии Ягеллонов. Однако собственные планы на Чехию имелись у венгерского короля Матьяша I Корвина. На время неминуемого столкновения с Венгрией Казимиру IV требовалось исключить вмешательство Ивана III в дела русских провинций Литвы и спорной Новгородской земли. Лучшим способом добиться этого являлась нейтрализация "российской угрозы" за счёт похода на Москву хана Большой орды.Во главе орды стоял амбициозный Ахмат, стремившийся вернуть былое величие Улуса Джучи, политический контроль над Русью и выплату ею дани. С предложением напасть на Москву Казимир направил к нему в 1471 году посла – татарина Кирея Кривого. В окружении хана эту идею горячо поддерживал наиболее влиятельный бей Тимур.Такой ход событий, кстати, противоречил интересам Крымского ханства. Ведь усиление Большой орды за счёт Руси создавало угрозу подчинения Ахматом и Тавриды.Кирей вернулся из Большой Орды вместе с ханским послом в 1472 году. Тогда же ордынцы сожгли город Алексин на Оке. В Москве были уверены, что это произошло не без содействия западного соседа и к городу степняков вывели проводники "с литовского рубежа".Впрочем, прежде чем начинать генеральную кампанию против Ивана III Ахмат стремился снять все вопросы на востоке. В 1476 году совместно с сибирским ханом, Казахским и Ногайским ордами он установил власть над Астраханью. За тем настал черёд Северного Кавказа и Средней Азии.В 1479 году Литва и Большая Орда обменялись посольствами. Вероятно, тогда и была достигнута окончательная договоренность о совместных действиях против России.Сближение Казимира и Ахмата не являлось секретом для других государств. Крымский хан Менгли Гирей, обеспокоенный данным альянсом, направил Казимиру в конце 1479 – начале 1480 годов два посольства, чтобы добиться союза с королём – великим князем. "Кто станет врагом хана, тот будет врагом короля, и наоборот" – гласила формула, предлагаемая крымцами.Но эти усилия оказались тщетны, польско-литовский монарх делал ставку на Большую Орду. А второму татарскому государству в союзе с Казимиром места не было. В этих условиях Крымское ханство было вынуждено в апреле 1480 года пойти на заключение военного союза с Россией: оборонительного в отношении Большой орды и оборонительно-наступательного в отношении Литвы.В канун решающей схватки с ордой обнадёживающий сигнал Ивану III поступил ещё от одного перспективного партнёра – молдавского господаря Стефана III. Глава Молдавии в тот период обладал большим авторитетом, поскольку в 1475 году нанёс поражение османской армии под Васлуем, а годом позже отстоял свою столицу в ходе вторжения султана Мехмеда II.В начале 1479 года этот известный правитель-полководец предложил заключить династический брак наследника русского престола Ивана Ивановича с молдавской принцессой Еленой Стефановной.Такое предложение не могло остаться без внимания, так как Молдова имела протяжённую границу с Польшей и Литвой. В начале своего правления Стефан Великий предпринимал успешные рейды в южные пределы Польского государства.Тем не менее обстановка для российского государя в первые месяцы 1480 года была очень напряжённой. В зависимую от Москвы Псковскую землю вторглись войска Ливонского ордена и смогли блокировать Псков. Мятеж против политики централизации Ивана III подняли его братья – князья Борис Волоцкий и Андрей Углицкий. Требуя расширения своих владений, они заняли пограничный с Литвой город Великие Луки и обратились за помощью к Казимиру.Всё лето с нарастающей тревогой Россия ожидала приближения войска Ахмата. Ордынцы шли неторопливо вдоль литовской границы, явно ожидая выполнения Казимиром своих союзнических обязательств.Как и в 1472 году степняки вышли на российские рубежи со стороны Литвы. Их вновь вели литовские сопровождающие, благодаря чему Ахмат смог обойти линию укреплений русских на Оке и вышел на узкую пограничную реку Угра.От бродов на Угре до Москвы ордынцам оставалось лишь 3-4 дневных перехода. Однако за эти самые броды развернулись ожесточённое сражение, в котором верх одержали русские рати.Весь октябрь Ахмат на ожидал вступления в конфликт литовского войска на правом берегу Угры. Иван III тоже этого ждал и готовился отразить вторжения литовцев со стороны Вязьмы. Казимир действительно готовился к военной кампании, собирал силы, но перейти русскую границу так и не решился.Относительно причин такой нерешимости есть масса версий. "Каноническое" объяснение: от похода на Москву Казимира отвлёк набег крымских татар, вторгшихся в Подолию. Однако ряд историков сомневаются, что эта довольно ограниченная операция действительно могла иметь серьёзное значение.Другие версии объясняют произошедшее сильными пророссийским настроениями в русских провинциях Литвы, противоречиями в польско-литовских отношениях (поляки саботировали кампанию, требуя территориальных уступок по Волыни).Есть свидетельства, что в мае 1480 года господарь Стефан III тайно уведомил Казимира о том, что по заданию султана обустраивается дорога на литовский пограничный город Каменец. Это могло восприниматься как подготовка к османскому вторжению. Вполне логично, что, опасаясь оказаться в войне на два фронта, польско-литовский монарх не стал оказывать помощи Ахмату. Примечательно, что почти синхронно (в апреле 1480 года) из Москвы через Крым в Молдову направилась дипломатическая миссия в целях организации свадьбы детей Ивана и Стефана Великих.Не способствовало дальнейшей активности Казимира и завершение "чешского кризиса". В апреле 1479 года в Оломоуце был подписан договор венгерского короля и представителя династии Ягеллонов (сына Казимира Владислава) о фактическом разделе Чешского королевства. Таким образом союз с Большой Ордой выполнил свою задачу, а значит свои обязательства перед Ахматом можно было не выполнять.9 ноября хан начал отход от русской границы*. Раздосадованный тем, что Казимир IV не оказал обещанной помощи, он разорил пограничные земли Литвы и захватил там невольников.Неудачный поход на Русь сильно ударил по престижу главы Большой Орды и в январе 1481 года его убили заговорщики. А вскоре из-за разразившейся смуты погибло и само государство Ахмата.Тем не менее, циничная дипломатия Казимира IV не осталась без последствий. Несмотря на все его ухищрения Новгородская земля полностью вошла в состав Российского государства. А после настал черёд Твери, с которой Литва старалась интриговать против Москвы. Летом 1482 года крымский хан Менгли Гирей захватил и сжёг принадлежавший Литве Киев, а его жителей увёл в полон. До конца правления Ивана Великого Россия дважды воевала с Литвой и смогла отнять у неё Вязьму, Чернигов, Новгород-Северский, Гомель, Брянск, Стародуб, Путивль и ряд других важных городов. Великое княжество Литовское получило столь мощный удар, что лишилось около трети своей территории и монопольного контроля над Верхним Днепром.* От редактора: история "стояния" интересна сама по себе.Иван Великий не очень хотел войны и рассчитывал решить конфликт политико-дипломатическими средствами. В переписке (которая продолжалась даже после отступление от Угры) он признавал Ахмата "царем" и даже изъявлял готовность вести переговоры о выплате дани (как вы понимаете, готовность к переговорам и готовность выплачивать – не одно и то же).А вот военное руководство в лице княжича Ивана Ивановича было настроено на боевые действия. От предложений отца вернуться в Москву он отказался, на месте руководил обороной бродов, наметил место для генерального сражения, но, когда русская рать двинулась в назначенное место, татары отступили.То, что ордынское владычество кончилось и уже некому требовать дани, в Москве поняли не сразу…(В. Стоякин)

https://ukraina.ru/20230207/1043333622.html

https://ukraina.ru/20200122/1026227725.html

https://ukraina.ru/20181009/1021345857.html

https://ukraina.ru/20230614/1047205713.html

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2023

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, московское царство, xv век, золотая орда, великое княжество литовское, молдавия, крымское ханство