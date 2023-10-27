В сети закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты - 27.10.2023 Украина.ру
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В сети закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты
В сети закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты - 27.10.2023 Украина.ру
В сети закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты
В соцсети X (бывшем Твиттере) планомерно закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты. Как минимум пара из таковых прекратили существование и на подходе третий, сообщает телеграм-канал "Рыбарь"
2023-10-27T02:01
2023-10-27T02:01
новости
украина
сми
украинские сми
финансирование
сво
спецоперация
информационная война
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Так, за сентябрь работать перестали аккаунты Oryx и Ukraine Weapons Tracker, миссия которых заключалась в подсчёте потерь в зоне Специальной военной операции. Ещё один проект Calibre Obscura на уже объявил о скором закрытии. К примеру, летом голландский портал Oryx умело расставил акценты в публикации с кадрами разгрома украинской колонны. В комментариях к посту манипуляторы написали, что "Леопарды" и "Брэдли" были всего-навсего покинуты, а из всех машин уничтожена всего одна. Этот же портал ранее информировал и о больших потерях российской армии в технике, записывая туда всё подряд с весьма условным разделением по категориям ремонтопригодности. Как отмечает источник, возможно закрытие данных проектов связано с окончанием в октябре финансового года в США, а вероятно — с перераспределением бюджета на медийную поддержку Украины, которая постепенно ослабевает.
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новости, украина, сми, украинские сми, финансирование, сво, спецоперация, информационная война
Новости, Украина, СМИ, украинские СМИ, финансирование, СВО, Спецоперация, информационная война

В сети закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты

02:01 27.10.2023
 
© CC0, Pixabayинтернет компьютер ноутбук
интернет компьютер ноутбук
© CC0, Pixabay
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В соцсети X (бывшем Твиттере) планомерно закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты. Как минимум пара из таковых прекратили существование и на подходе третий, сообщает телеграм-канал "Рыбарь"
Так, за сентябрь работать перестали аккаунты Oryx и Ukraine Weapons Tracker, миссия которых заключалась в подсчёте потерь в зоне Специальной военной операции. Ещё один проект Calibre Obscura на уже объявил о скором закрытии.
"Несмотря на то, что Oryx и CO активно работали и до украинского конфликта, отличительной чертой для всех троих стала ангажированная подача информации, искажение статистики, сглаживание углов при освещении украинских потерь и смакование потерь ВС РФ", – отмечает источник.
К примеру, летом голландский портал Oryx умело расставил акценты в публикации с кадрами разгрома украинской колонны. В комментариях к посту манипуляторы написали, что "Леопарды" и "Брэдли" были всего-навсего покинуты, а из всех машин уничтожена всего одна.
Этот же портал ранее информировал и о больших потерях российской армии в технике, записывая туда всё подряд с весьма условным разделением по категориям ремонтопригодности.
Как отмечает источник, возможно закрытие данных проектов связано с окончанием в октябре финансового года в США, а вероятно — с перераспределением бюджета на медийную поддержку Украины, которая постепенно ослабевает.
 
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