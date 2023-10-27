https://ukraina.ru/20231027/1050532859.html

В сети закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты

В сети закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты - 27.10.2023 Украина.ру

В сети закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты

В соцсети X (бывшем Твиттере) планомерно закрываются проукраинские ОСИНТ-проекты. Как минимум пара из таковых прекратили существование и на подходе третий, сообщает телеграм-канал "Рыбарь"

2023-10-27T02:01

2023-10-27T02:01

2023-10-27T02:01

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Так, за сентябрь работать перестали аккаунты Oryx и Ukraine Weapons Tracker, миссия которых заключалась в подсчёте потерь в зоне Специальной военной операции. Ещё один проект Calibre Obscura на уже объявил о скором закрытии. К примеру, летом голландский портал Oryx умело расставил акценты в публикации с кадрами разгрома украинской колонны. В комментариях к посту манипуляторы написали, что "Леопарды" и "Брэдли" были всего-навсего покинуты, а из всех машин уничтожена всего одна. Этот же портал ранее информировал и о больших потерях российской армии в технике, записывая туда всё подряд с весьма условным разделением по категориям ремонтопригодности. Как отмечает источник, возможно закрытие данных проектов связано с окончанием в октябре финансового года в США, а вероятно — с перераспределением бюджета на медийную поддержку Украины, которая постепенно ослабевает.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сми, украинские сми, финансирование, сво, спецоперация, информационная война